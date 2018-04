„A tévében is csak őt látom, az egyetlen elnök, akit ismerek” – ezt a makói Tulipán utcai szavazókörben mondta egy asszony. A párja szerint is a Fidesz az egyetlen párt, amely megvédi őket. „Hát azokra, akik ide bejönnének, nem szavazok, egy téglát sem raktak ide, ebbe az épületbe.” – csatlakozik az asszony párja is. Azt már nem is igen érti, hogy a „migránsokra”, akikre tulajdonképpen gondolhatott, nem is szavazhatna. Egy idősebb nő, ugyanebben a szavazókörben, azt ugyan nem árulja el, hogy kire voksolt, csak annyit, hogy az unokájával is összeveszett már emiatt, de reméli, hogy nem örökre.

Kicsit meglepő, hogy abban a városban, amely éppen 2014-ben került Lázár János körzetéhez, most úgy tűnik, hogy teljes mellszélességgel kiáll a miniszter mellett. Makó egy lepukkantabb részén, a Hunyadi városrészben nagy hangzavar fogad bennünket, hangszórókat tettek ki az utcára, a kocsma udvarán bográcsban rotyog a pörkölt. Gyorsan kiderül, hogy nem a választás miatt gyűlnek itt össze a romák, hanem éppen ma van a roma nap is. Azért próbálom megtudni a házigazdától, hogy mire tippel, milyen kormánya lesz holnap az országnak. A vállalkozó házigazda, aki megvendégeli az utcabelieket, nem is csinál abból titkot, hogy a Fideszre szavaznak szinte kivétel nélkül.

„Nehogy már a Jobbikra szavazzunk, nincs két hete, hogy itt felvonultak, el volt takarva az arcuk, lehettek vagy százötvenen. Azt mondták, hogy az állatkínzás ellen tiltakozva vonulnak fel, de ki hiszi azt el” – meséli a vállalkozó férfi, akié a helyi kocsma, ahol négy éve is buli volt a választás napján, de akkor is a roma nap miatt.

A férfi az előzményekről azt mondta: egy kutyát nyúztak meg elevenen a városrész közelében, gyorsan többen is levonták a következtetést, hogy a helyi romák egyike lehetett a tettes. Ekkor a Szurkolók az állatkínzás ellen nevű csoport, amely a közösségi oldalon szerveződött , demonstrációt hirdetett. Ekkor vonultak a Budapestről, Békéscsabáról összesereglett szurkolók a Hunyadi városrészbe, időnként úgy, hogy az arcukat is eltakarták, ezért ijedtek meg a romák. A helyi fideszes képviselő a rendőrséghez fordult, a vizsgálat azonban (mivel bejelentett demonstráció volt, és végig rendőrök kísérték a felvonulókat) lezárult anélkül, hogy szabálysértést, vagy bűncselekményt állapítottak volna meg.

Ezek a romák most mindannyian a Fideszre szavaznak Makón. (képünk illusztráció)