[{"available":true,"c_guid":"f4636417-eaa6-4931-b295-5f3bbeea6090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékeznek még arra, amikor Orbán azt mondta: \"elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek, oszt jónapot\". Hát ismét megcsinálják.","shortLead":"Emlékeznek még arra, amikor Orbán azt mondta: \"elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek...","id":"20180408_Oszt_jonapot__a_kormany_magasrol_tesz_a_Kuria_dontesere_a_Meszaroslapok_tovabb_STOPpolnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4636417-eaa6-4931-b295-5f3bbeea6090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0bd16f-ead7-4be0-89b5-9910cab290c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Oszt_jonapot__a_kormany_magasrol_tesz_a_Kuria_dontesere_a_Meszaroslapok_tovabb_STOPpolnak","timestamp":"2018. április. 08. 11:18","title":"Oszt jónapot? – A Mészáros-lapok tovább STOP-polnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra emelkedett a fertőző betegségben az elmúlt két évben meghalt emberek száma.","shortLead":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra...","id":"20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35da5509-652e-4b10-bc5c-6e4df61eb0cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 06. 17:09","title":"Terjed a kanyaró Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6494c7ef-4394-4d8d-86aa-a8972bcb9b65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötödik alkalommal díjazta hazánk legmeghatározóbb férfijait a Playboy magazin.\r

\r

","shortLead":"Ötödik alkalommal díjazta hazánk legmeghatározóbb férfijait a Playboy magazin.\r

\r

","id":"20180406_Scherer_Peter_is_belkerult_Az_ev_ferfiai_koze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6494c7ef-4394-4d8d-86aa-a8972bcb9b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c04f581-1ee9-4d38-bfb7-30356dd4a3c9","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Scherer_Peter_is_belkerult_Az_ev_ferfiai_koze","timestamp":"2018. április. 06. 12:37","title":"Scherer Péter is bekerült Az év férfijai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik párt sem kapott jelest, de van két jó program a gyengébbek mellett.","shortLead":"Egyik párt sem kapott jelest, de van két jó program a gyengébbek mellett.","id":"20180407_Leoszalyoztak_a_partok_egeszsegugyi_programjait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106140e5-c098-473f-94a6-6fef10c8546a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Leoszalyoztak_a_partok_egeszsegugyi_programjait","timestamp":"2018. április. 07. 15:16","title":"Értékelték a pártok egészségügyi programjait: Fidesz - nulla pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a123914-aa85-47d1-a5a2-3827d08535b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormányhivatal eljárást indított. ","shortLead":"A kormányhivatal eljárást indított. ","id":"20180406_Megsullyedt_egy_I_keruleti_utca_egy_epitkezes_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a123914-aa85-47d1-a5a2-3827d08535b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd848367-36c7-418e-a58b-37a538e568fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Megsullyedt_egy_I_keruleti_utca_egy_epitkezes_miatt","timestamp":"2018. április. 06. 20:15","title":"Megsüllyedt egy I. kerületi utca egy építkezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely kisajátítaná India sokszínű és pluralista nemzeti identitását.","shortLead":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely...","id":"201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33db355-25eb-4829-a627-b8a4d7f4b3c0","keywords":null,"link":"/vilag/201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","timestamp":"2018. április. 08. 09:00","title":"Hindu templommá tennék a világ legismertebb muszlim síremlékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Néha a kis ember is nyerni tud.\" Tud?","shortLead":"\"Néha a kis ember is nyerni tud.\" Tud?","id":"20180407_orban_viktor_facebook","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcac64e-0706-4392-82a9-a4c2ac42c6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_orban_viktor_facebook","timestamp":"2018. április. 07. 09:07","title":"Kicsit kipucolta Orbán Viktor posztjait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e","c_author":"Antal Attila","category":"itthon","description":"Erős társadalmi mozgalom nélkül a rendszer kormányváltással együtt is velünk marad, kormányváltás nélkül pedig stabil fél-diktatúrává válik. Vélemény.","shortLead":"Erős társadalmi mozgalom nélkül a rendszer kormányváltással együtt is velünk marad, kormányváltás nélkül pedig stabil...","id":"20180406_Antal_Attila_A_kormanyvaltas_nem_eleg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497005a3-7318-4ef5-a64e-bc59574f1f50","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Antal_Attila_A_kormanyvaltas_nem_eleg","timestamp":"2018. április. 06. 14:45","title":"Antal Attila: A kormányváltás nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]