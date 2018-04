Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tűzgömb hasított át Magyarország felett
2018. április. 08. 22:06
Megszületett a politikai Messiás? A legújabb célidőpont: 10.30. Közben érkeznek az első becslések a pártoktól. Úgy tűnik, vidéken a Fidesz nagyon erős, Budapesten azonban több körzetet elveszít. A jelek szerint az ellenzék széthúzása a kormánypárt kezére játszott. Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit
2018. április. 07. 13:08
Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál. Van itt még három fontos visszalépés
2018. április. 07. 12:13
Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon. A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió volt épülete
2018. április. 07. 08:54
Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok. Leszedték a felcsúti iskola faláról Orbán és Mészáros tablóképét
2018. április. 08. 16:45 Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt
2018. április. 07. 15:02
Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.

Márki-Zay Péter szerint rendszerváltó hangulat van
2018. április. 08. 08:41
Már a kora reggeli részvételi adatok is rekordot döntöttek.