[{"available":true,"c_guid":"4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","shortLead":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","id":"20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0ed67d-d6c0-41d8-ad9c-bd7203bdaeee","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","timestamp":"2018. április. 08. 11:40","title":"Moszkva tagadja a brutális szíriai vegyi támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Riasztás esetén a járőrnek 15 percen belül kell a szavazóhelyiséghez érnie.","shortLead":"Riasztás esetén a járőrnek 15 percen belül kell a szavazóhelyiséghez érnie.","id":"20180408_Mire_keszuljon_ma_a_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef55f58-7183-4a1b-873e-16c66611d22a","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mire_keszuljon_ma_a_rendorseg","timestamp":"2018. április. 08. 10:59","title":"Mire készüljön ma a rendőrség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mindenki, pártok és választók is attól félnek, hogy a szavazat, amit lead vagy kap, kárba veszik, ezért tippek százaival találkozunk, hogyan is kellene szavazni. A hvg.hu heti politikai elemzésében ebben a rengetegben vágunk rendet. Nem mondjuk meg, kire szavazzon, csak azt, milyen lehetőségei vannak.","shortLead":"Mindenki, pártok és választók is attól félnek, hogy a szavazat, amit lead vagy kap, kárba veszik, ezért tippek...","id":"20180407_A_valasztason_csak_egy_kerdes_van_ertek_vagy_erdek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564fe58e-737c-4892-8253-1c5f18a9a7fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_valasztason_csak_egy_kerdes_van_ertek_vagy_erdek","timestamp":"2018. április. 07. 07:00","title":"A választáson csak egy kérdés van: érték vagy érdek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely kisajátítaná India sokszínű és pluralista nemzeti identitását.","shortLead":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely...","id":"201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33db355-25eb-4829-a627-b8a4d7f4b3c0","keywords":null,"link":"/vilag/201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","timestamp":"2018. április. 08. 09:00","title":"Hindu templommá tennék a világ legismertebb muszlim síremlékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be1fb9d-5c29-4c20-8667-ed406be7194d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Nem_akarsz_visszaterni_egy_kicsit__Geszti_Peter_smsr_irt_Petofinek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be1fb9d-5c29-4c20-8667-ed406be7194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9548e7-6ab7-4ba7-9b7c-fd578464b860","keywords":null,"link":"/kultura/20180408_Nem_akarsz_visszaterni_egy_kicsit__Geszti_Peter_smsr_irt_Petofinek","timestamp":"2018. április. 08. 12:42","title":"\"Nem akarsz visszatérni egy kicsit?\" – Geszti Péter sms-t írt Petőfinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A választások előtti hetekben (ország)állapotfelmérő cikksorozatban vizsgáltuk, hogy különböző területeken hova jutott az ország az elmúlt nyolc évben. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk megállapításainkat, hogy egyszerűen és gyorsan megtalálhassa cikksorozatunk minden írását.","shortLead":"A választások előtti hetekben (ország)állapotfelmérő cikksorozatban vizsgáltuk, hogy különböző területeken hova jutott...","id":"20180407_Megvontuk_az_Orbankormany_merleget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e6a19-28cb-49b5-84da-d18d2da76aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Megvontuk_az_Orbankormany_merleget","timestamp":"2018. április. 07. 07:45","title":"Ha jól informáltan akar nekifutni a szavazásnak, ezt olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","shortLead":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","id":"20180408_reexport_hasznalt_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025df9f5-a74d-4f8c-89da-58747c8e6362","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_reexport_hasznalt_auto","timestamp":"2018. április. 08. 11:25","title":"Nagy biznisz tőlünk visszavinni a használt német autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033798d0-5205-4413-b273-e99ad30d5669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Baloldali hívei megakadályozták, hogy Lula gépkocsin elhagyhassa a szakszervezeti központ területét. ","shortLead":"Baloldali hívei megakadályozták, hogy Lula gépkocsin elhagyhassa a szakszervezeti központ területét. ","id":"20180408_Feladta_magat_a_korrupcioval_vadolt_brazil_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=033798d0-5205-4413-b273-e99ad30d5669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cd4fca-603a-40b4-8a08-c6ff9e49600d","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Feladta_magat_a_korrupcioval_vadolt_brazil_elnok","timestamp":"2018. április. 08. 12:47","title":"Feladta magát a korrupció miatt elítélt brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]