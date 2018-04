Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután a szociáldemokraták hivatalosan is közölték, véget vetnek a Babis-féle ANO-párttal kezdett koalíciós tárgyalásoknak. ","shortLead":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután...","id":"20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59a898-7dfd-43b9-8704-488c3515f1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","timestamp":"2018. április. 06. 16:17","title":"Csehországban kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","shortLead":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","id":"20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a03e37-624d-4533-903a-55cd4978d53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","timestamp":"2018. április. 08. 12:31","title":"Érezték a méhkeréki rendőrök, hogy a Romániába tartó Porschéval nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb95c72-55fa-44a1-8b36-1bb107dfee09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeszedtünk néhány olyan mobilos játékot, amivel jól elszórakozhatunk a vasárnapi voksolásig, illetve az eredmény megérkezéséig.","shortLead":"Összeszedtünk néhány olyan mobilos játékot, amivel jól elszórakozhatunk a vasárnapi voksolásig, illetve az eredmény...","id":"20180406_valasztas_2018_alkalmazas_telefonos_jatek_letoltes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb95c72-55fa-44a1-8b36-1bb107dfee09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1111d7e7-2a1c-4b22-ab98-19b4a3a2715e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_valasztas_2018_alkalmazas_telefonos_jatek_letoltes","timestamp":"2018. április. 06. 15:03","title":"Mutatunk 4 telefonos játékot, melyekkel remekül elütheti az időt a választási eredmény befutásáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1794aa55-a7bb-46b8-91fe-e60bd7c5f9ce","c_author":"","category":"vilag","description":"Az egyik pekingi spermabanknak nem elég, hogy a donorok egészségesnek bizonyuljanak, az is feltétel, hogy a jelentkezők hithű kommunisták legyenek.","shortLead":"Az egyik pekingi spermabanknak nem elég, hogy a donorok egészségesnek bizonyuljanak, az is feltétel, hogy a jelentkezők...","id":"20180406_Csak_kommunista_donorok_kellenek_a_pekingi_spermabanknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1794aa55-a7bb-46b8-91fe-e60bd7c5f9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475a69d3-d3ec-4bd3-8665-c6994ead6f68","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Csak_kommunista_donorok_kellenek_a_pekingi_spermabanknak","timestamp":"2018. április. 06. 16:46","title":"Csak kommunista donorok kellenek a pekingi spermabanknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló anyaggal jött ki. Az írás szót ejt a közelgő választási esélyekről, és arról is, hogy egykor Orbán volt az, aki levélben kért támogatást Sorostól, hogy a civil társadalom újjászületését tanulmányozhassa Oxfordban. Ehhez képest, teszik hozzá, most ott tartunk, hogy Orbán csaknem megfojtja azt a független polgári társadalmat, amit egykoron ő maga pártfogolt.","shortLead":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló...","id":"20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5b52f-9018-4b62-bbab-8541ae7ff473","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","timestamp":"2018. április. 06. 17:16","title":"The Economist: Orbán arra készül, hogy folytassa illiberális uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e958cf19-ef61-433c-aa27-e5fc150b5ac8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Félreértés miatt a helyi választási bizottság nyolc egyéni szavazólapról kihúzta Nagy Ferencet, a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjét a komlói 5. számú szavazókörben – olvasható a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján.","shortLead":"Félreértés miatt a helyi választási bizottság nyolc egyéni szavazólapról kihúzta Nagy Ferencet, a Demokratikus Koalíció...","id":"20180408_Tevedesbol_lehuztak_nyolc_szavazolaprol_a_DK_jeloltjet_Komlon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e958cf19-ef61-433c-aa27-e5fc150b5ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b36a09c-2af1-4e9f-89fc-6999df57cb79","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Tevedesbol_lehuztak_nyolc_szavazolaprol_a_DK_jeloltjet_Komlon","timestamp":"2018. április. 08. 12:45","title":"Tévedésből lehúzták nyolc szavazólapról a DK jelöltjét Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b6127-e18a-4746-95e6-1dbca3abdfde","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 13:35","title":"Közelít az 50 százalékos részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap szerint a visszaléptetések növelik az ellenzék esélyeit.","shortLead":"A brit lap szerint a visszaléptetések növelik az ellenzék esélyeit.","id":"20180408_Financial_Times_Veszelyben_Orban_ketharmada","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11e1e10-906b-4e8b-9b2f-021835415c31","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Financial_Times_Veszelyben_Orban_ketharmada","timestamp":"2018. április. 08. 09:23","title":"Financial Times: Veszélyben Orbán kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]