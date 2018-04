Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","shortLead":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","id":"201811_hamubol_gyemant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11912c90-8a93-47f5-ad47-663ee721c454","keywords":null,"link":"/kkv/201811_hamubol_gyemant","timestamp":"2018. április. 08. 08:00","title":"Házi kedvencének elvesztése adott ihletet az üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik olvasónk szerint sokan felajánlják Hollandiában, hogy elviszik autóval a külképviseletre a szavazókat. ","shortLead":"Egyik olvasónk szerint sokan felajánlják Hollandiában, hogy elviszik autóval a külképviseletre a szavazókat. ","id":"20180408_Ugy_latszik_Hollandiaban_bevalt_a_momentumos_telekocsis_applikacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e877b693-52b2-4597-8a2c-ffd97d2fb049","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ugy_latszik_Hollandiaban_bevalt_a_momentumos_telekocsis_applikacio","timestamp":"2018. április. 08. 16:25","title":"Úgy látszik, Hollandiában bevált a momentumos, telekocsis applikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","shortLead":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","id":"20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e41c50-c788-4853-bb1b-27c97c59aa7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","timestamp":"2018. április. 07. 16:41","title":"Ilyen trükkös autólopást már rég láttunk, de lebuktak a tolvajok a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bagatell választási csalások helyett a demokráciát aknázták alá azzal, hogy brutálisan szűkítették a szavazók tájékozódásának és a választási eljárás ellenőrzésének lehetőségét.","shortLead":"Bagatell választási csalások helyett a demokráciát aknázták alá azzal, hogy brutálisan szűkítették a szavazók...","id":"20180406_12_bomba_amelyet_Orbanek_dobtak_le_a_valasztasi_eljarasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a25984-4bc3-42a8-b229-386fe419e762","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_12_bomba_amelyet_Orbanek_dobtak_le_a_valasztasi_eljarasra","timestamp":"2018. április. 07. 08:30","title":"12 \"bomba\", amelyet Orbánék dobtak le a választási eljárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d954940f-ecbc-4b12-b02b-caa3e2bb7899","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Mióta a múzeum partneri szerződést kötött a Generali Foundationnel, a kortárs intézmény mönchsbergi részlegében a „hagyomány és lelemény” jegyében nyolcadik állomásához ért a tartós letét és a saját gyűjtemény szembesítése. Most a „folklór” szélesen értelmezett témaköre került előtérbe a tradíció őrzésétől az innovációig, a nacionalizmustól a globalizációig. Antonia Lotz vendégkurátor elismeri, hogy a kifejezés nem mentes az ósdiság és a giccsesség mellékízétől, de generációk felhalmozott tudását és a nemzeti identitást is közvetíti.","shortLead":"Mióta a múzeum partneri szerződést kötött a Generali Foundationnel, a kortárs intézmény mönchsbergi részlegében...","id":"20180407_Ujraertelmezett_folklor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d954940f-ecbc-4b12-b02b-caa3e2bb7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd3d8a1-ed29-4773-af36-999653daa075","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Ujraertelmezett_folklor","timestamp":"2018. április. 07. 11:56","title":"Újraértelmezett folklór","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd8364f-4bd5-415c-bbf4-69cc359f2f8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök szerint a globalista szennyáradatban fog feloldódni az ország, ha nem a Fidesz nyer. ","shortLead":"A házelnök szerint a globalista szennyáradatban fog feloldódni az ország, ha nem a Fidesz nyer. ","id":"20180406_Kover_Kivanok_tehat_a_kovetkezo_28_evben_is_sok_ilyen_korrupt_kormanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd8364f-4bd5-415c-bbf4-69cc359f2f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a12b262-c310-4dd6-b544-757f812adf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Kover_Kivanok_tehat_a_kovetkezo_28_evben_is_sok_ilyen_korrupt_kormanyt","timestamp":"2018. április. 06. 21:59","title":"Kövér: Kívánok a következő 28 évben is sok ilyen \"korrupt\" kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","shortLead":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","id":"20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91906af6-92c7-4eb2-ad51-3840396b1e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","timestamp":"2018. április. 06. 20:03","title":"Olcsóbb Pixel telefon érkezik, kár, hogy nem mindenki számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba1d43c-6e57-4d8e-99bc-2342d47fcecb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legyőzték a Vasast, először nyertek 2018-ban a bajnokságban.","shortLead":"Legyőzték a Vasast, először nyertek 2018-ban a bajnokságban.","id":"20180407_eloszor_nyert_iden_a_felcsut_a_bajnoksagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1d43c-6e57-4d8e-99bc-2342d47fcecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d411131-25c6-4ad7-b274-23dca1477d3a","keywords":null,"link":"/sport/20180407_eloszor_nyert_iden_a_felcsut_a_bajnoksagban","timestamp":"2018. április. 07. 19:25","title":"Olyasmi történt a Felcsúttal, amire idén még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]