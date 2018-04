Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","shortLead":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","id":"20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfbd8a-19eb-4778-ba99-feb2250af24b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","timestamp":"2018. április. 06. 16:01","title":"Egy órával meghosszabbították az átjelentkezési határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49516fc9-db62-4fd3-bd48-f98353d7b9ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közel 11 ezer új szavazó érkezett a főváros XI. kerületébe. ","shortLead":"Közel 11 ezer új szavazó érkezett a főváros XI. kerületébe. ","id":"20180407_Osszesen_200_ezren_szavaznak_mashol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49516fc9-db62-4fd3-bd48-f98353d7b9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705f165b-98b3-46ea-b751-b7c3287bd6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Osszesen_200_ezren_szavaznak_mashol","timestamp":"2018. április. 07. 12:39","title":"200 ezren szavaznak nem a lakóhelyük szerint, Újbudán volt a legnagyobb a szavazóvándorlás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el Nyugat-Európából. Orosz Márta gyors nyomozása szerint a német szélsőjobboldali párt is Orbán Viktor propaganda gépezetét támogatja. A Berlinben dolgozó újságírót megvádolták, hogy ő cenzúrázza a Facebookot, erről és az MTVA-nak küldött utolsó tudósításáról is beszélgettünk.","shortLead":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el...","id":"20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06c638c-d318-478c-bc69-a8c4bf7863b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","timestamp":"2018. április. 07. 12:00","title":"A cenzúra és az állami média: ezért hallgatott el az MTVA berlini tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt személygépkocsival okozott balesetet.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt...","id":"20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64f6627-eab5-4f7d-a5c1-41304113abde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 08. 09:26","title":"Nagyot nézett a Mercedes sofőrje, amikor meglátta reggel az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd53e4d-a4d6-4a48-90eb-30b8b2d0f2e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor az ásó elakadt a kertben, biztosan nem gondolta, hogy egy 70 éves autót fognak találni.","shortLead":"Amikor az ásó elakadt a kertben, biztosan nem gondolta, hogy egy 70 éves autót fognak találni.","id":"20180406_guernsey_daimler_DB18","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd53e4d-a4d6-4a48-90eb-30b8b2d0f2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512320ae-76be-46d2-82e2-9151d2deb4ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_guernsey_daimler_DB18","timestamp":"2018. április. 06. 14:26","title":"Felásta új házának kertjét egy férfi és egy autóritkaságot talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5b9c0-d3bb-4dfc-9014-e67b198e44ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben emberölés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"Az ügyben emberölés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","id":"20180408_Kiskunfelegyhazan_egy_no_megolte_az_elettarsat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5b9c0-d3bb-4dfc-9014-e67b198e44ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b90e763-105e-41fd-9d69-6b60d2913ad4","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kiskunfelegyhazan_egy_no_megolte_az_elettarsat","timestamp":"2018. április. 08. 10:12","title":"Kiskunfélegyházán egy nő megölte az élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd1396f-efdc-4742-8f7e-d42f0f51fc8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Legkésőbb 16 óráig. ","shortLead":"Legkésőbb 16 óráig. ","id":"20180408_Meg_kell_semmisiteni_a_valasztok_adatairol_szolo_partnyilvantartasokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd1396f-efdc-4742-8f7e-d42f0f51fc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19bd5f2-c7f8-461e-a4d9-f671ccd44226","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Meg_kell_semmisiteni_a_valasztok_adatairol_szolo_partnyilvantartasokat","timestamp":"2018. április. 08. 11:55","title":"Meg kell semmisíteni a választók adatairól szóló pártnyilvántartásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","shortLead":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","id":"20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0ed67d-d6c0-41d8-ad9c-bd7203bdaeee","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","timestamp":"2018. április. 08. 11:40","title":"Moszkva tagadja a brutális szíriai vegyi támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]