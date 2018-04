Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem...","id":"20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b732fc2-0e39-4163-bdff-f46d85009986","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","timestamp":"2018. április. 08. 11:15","title":"Semjén szerint ma Ön a keresztény civilizáció jövőjéről dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek a 11-es adatok.","shortLead":"Ezek a 11-es adatok.","id":"20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05473103-5018-4251-ba84-e3cc2f95456f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 11:33","title":"Csaknem 30 százalékos a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d88460-a1b9-439e-95e0-c7240106db04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője örül a magas részvételnek, szerinte ez jelzi, hogy Magyarországon működik a demokrácia.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője örül a magas részvételnek, szerinte ez jelzi, hogy Magyarországon működik a demokrácia.","id":"20180408_Gulyas_Gergely_orul_a_magas_reszvetelnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d88460-a1b9-439e-95e0-c7240106db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f4fc-82e5-458d-8dc1-37cff49f2a43","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gulyas_Gergely_orul_a_magas_reszvetelnek","timestamp":"2018. április. 08. 19:22","title":"Gulyás Gergely: Száz mandátum felett minden hely ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7147b-2c97-4c9d-8541-abd4b4ee6bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","timestamp":"2018. április. 08. 14:14","title":"Vajna Tímea szavazott, szelfizett, most pedig utat mutat követőinek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751dcb58-f180-46d8-a790-1108bdd9e453","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnoknak ez pályafutása 51. pole pozíciója. ","shortLead":"A négyszeres világbajnoknak ez pályafutása 51. pole pozíciója. ","id":"20180407_vettele_a_pole_bahreinben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=751dcb58-f180-46d8-a790-1108bdd9e453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796c37d7-ce34-4dc1-ac47-32c90774f5e4","keywords":null,"link":"/sport/20180407_vettele_a_pole_bahreinben","timestamp":"2018. április. 07. 18:51","title":"Vettelé a pole Bahreinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","shortLead":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","id":"20180408_reexport_hasznalt_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025df9f5-a74d-4f8c-89da-58747c8e6362","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_reexport_hasznalt_auto","timestamp":"2018. április. 08. 11:25","title":"Nagy biznisz tőlünk visszavinni a használt német autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3472948b-7395-4b70-b491-2a374a813594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazásra várók hármas sorokban körbeállják a háztömböt, ahol a szavazóhelyiség van.","shortLead":"A szavazásra várók hármas sorokban körbeállják a háztömböt, ahol a szavazóhelyiség van.","id":"20180408_Video_A_Bocskai_uton_orakat_kell_varni_a_szavazasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3472948b-7395-4b70-b491-2a374a813594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac25554-19fd-425b-8349-ea27f4707b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Video_A_Bocskai_uton_orakat_kell_varni_a_szavazasra","timestamp":"2018. április. 08. 19:02","title":"Videó: A Bocskai úton órákat kell várni a szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","shortLead":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","id":"20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdb6ed3-73d8-4470-a9a5-c1a21375de86","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","timestamp":"2018. április. 08. 21:34","title":"A TV2 volt tulajdonosa is feleség lesz luxuskivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]