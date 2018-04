Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most piacon lévő androidos telefonok döntő többsége átvette a jubileumi iPhone szembetűnő újítását, az érzékelőkkel felszerelt kis „szigetet”, amelyet a szakma notch-nak nevez. Bár a gyártók egy része megoldotta, hogy a sokak szerint zavaró pont kikapcsolható legyen, néhányaknál nincs lehetőség ilyesmire. Egy most megjelent app szerencsére nekik is megoldást kínál.","shortLead":"A most piacon lévő androidos telefonok döntő többsége átvette a jubileumi iPhone szembetűnő újítását, az érzékelőkkel...","id":"20180408_notch_remover_android_alkalmazas_huawei_lg_asus_iphone_x","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0b1eba-f7f8-4d2f-805d-5ffd9e0f01c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_notch_remover_android_alkalmazas_huawei_lg_asus_iphone_x","timestamp":"2018. április. 08. 08:03","title":"Az ön telefonján is van notch? Mutatjuk, hogyan szabadulhat meg tőle ingyen, gyorsan, kényelmesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","shortLead":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","id":"20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ef5479-23e6-473b-bfe5-bc17763aed1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","timestamp":"2018. április. 07. 14:03","title":"Salgótarjánban tényleg lepedőn szavaznak: 32 jelölt indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","shortLead":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","id":"20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9f3cf-753e-428e-8cbc-468b795919d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","timestamp":"2018. április. 07. 12:28","title":"Csak éjfél körül várható előzetes eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","shortLead":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","id":"20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18de9711-c21e-4e57-bf25-c20da8574c63","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Megteltek a műanyag urnák, Újbuda és London a tragikus pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják váltani. ","shortLead":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják...","id":"20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff20657c-4fe8-4512-b969-614cfea0b966","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 20:01","title":"MSZP–P: Kormányváltó hangulatot jelez a rekordközeli részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","shortLead":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","id":"20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6d04d5-6a0d-48d0-978d-008ada8b7bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","timestamp":"2018. április. 07. 10:11","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180407_Fel_van_irva_az_a_magyar_egre__Szabad_lesz_az_orszag_minden_nepe__Brody_Janos_dallal_uzent_a_valasztoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b370ee4-76e2-4a10-8c67-34a144b08e01","keywords":null,"link":"/kultura/20180407_Fel_van_irva_az_a_magyar_egre__Szabad_lesz_az_orszag_minden_nepe__Brody_Janos_dallal_uzent_a_valasztoknak","timestamp":"2018. április. 07. 12:46","title":"\"Fel van írva az a magyar égre / Szabad lesz az ország minden népe\" - Bródy János dallal üzent a választóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön és egy szakrális vallási ünnepen bejelenti, hogy tömegesen listáz minket\". ","shortLead":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön...","id":"20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9fc546-e338-408a-accb-524574e5ce04","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","timestamp":"2018. április. 07. 14:59","title":"Szél Bernadett: Az LMP-seknek nincs szükségük Polt Péterre ahhoz, hogy elkerüljék az igazságszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]