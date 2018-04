Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai Szövetségnél (EA).","shortLead":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai...","id":"20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907fd7d-2bb7-406c-aa10-0dcd6c40b681","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","timestamp":"2018. április. 08. 16:10","title":"Márton Anita lett a legjobb európai női atléta márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","shortLead":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","id":"20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87a049-6a63-44fd-94ed-bab64e366a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","timestamp":"2018. április. 07. 08:54","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió volt épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e4dcc3-688c-40cc-883f-ff4d770b796a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Münster óvárosában teraszon ülő emberek közé hajtott egy kisteherautó szombat délután. A jó idő miatt tele volt a környék. Három ember meghalt és sokan megsérültek. A támadó valószínűleg egy pszichés gondokkal küszködő német férfi volt, aki a helyszínen lelőtte magát.","shortLead":"Az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Münster óvárosában teraszon ülő emberek közé hajtott egy kisteherautó szombat...","id":"20180407_tomegbe_hajtott_egy_auto_munsterben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e4dcc3-688c-40cc-883f-ff4d770b796a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef93d37-a86f-4c20-9e28-5de9a10aa51e","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_tomegbe_hajtott_egy_auto_munsterben","timestamp":"2018. április. 07. 17:01","title":"Tömegbe hajtott egy kisteherautó Münsterben, egy labilis német férfi vezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","shortLead":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","id":"20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea791861-9bfc-4a1f-a125-753012cbf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"Első fideszes reakciók: \"Bizakodóak vagyunk\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","shortLead":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","id":"20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d7e177-7fd4-409a-957f-a4a0ce21c023","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 12:13","title":"Van itt még három fontos visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, közérthető gondolataival Böde Dániel is hozzájárult a választási kampányhoz.","shortLead":"Rövid, közérthető gondolataival Böde Dániel is hozzájárult a választási kampányhoz.","id":"20180407_bode_daniel_nagyon_tomoren_mondta_el_miert_megy_el_szavazni_vasarnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff721aa-08c8-440c-903e-d5b9c98654d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bode_daniel_nagyon_tomoren_mondta_el_miert_megy_el_szavazni_vasarnap","timestamp":"2018. április. 07. 15:19","title":"Böde Dániel nagyon tömören mondta el, miért megy el szavazni vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c52453-5c88-40a4-9007-8ad15a367d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közelít a részvétel a sokak által belengetett 70 százalékhoz, este 7-ig még leadhatja a voksát, aki még nem tette meg, de szeretné.","shortLead":"Közelít a részvétel a sokak által belengetett 70 százalékhoz, este 7-ig még leadhatja a voksát, aki még nem tette meg...","id":"20180408_Valasztas_2018_63_szazalek_felett_a_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57c52453-5c88-40a4-9007-8ad15a367d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855350e8-2e48-4907-bee1-c909bd494c34","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Valasztas_2018_63_szazalek_felett_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 17:38","title":"Választás 2018: 63 százalék felett a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6cd29-5025-4bc5-9edf-38c3a1569e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Korbekordonoztak_a_valasztasi_irodat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6cd29-5025-4bc5-9edf-38c3a1569e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c1604c-dedb-46b1-bea5-0568c02bff60","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Korbekordonoztak_a_valasztasi_irodat","timestamp":"2018. április. 08. 18:23","title":"Körbekordonozták a választási irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]