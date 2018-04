Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem eshetett szó, csak a rágalmazás és gyalázkodás jellemezte az ellenzék propagandáját.","shortLead":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem...","id":"20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ac3059-feaa-4346-b6bc-a37cf9e1797d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","timestamp":"2018. április. 07. 10:05","title":"Mai ficsúrok és üres fejű libák és a Soros – Kövér interjú Magyar Hírlapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","shortLead":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","id":"20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105112a7-ee7d-4a72-bf0a-f5d42c2a6729","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 19:40","title":"Zimány Linda nem a kényelem mellett tette le a voksát, amikor elment szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7f0b6e-69f8-492c-b664-cb74186be3be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A viccpárt elérte célját.","shortLead":"A viccpárt elérte célját.","id":"20180408_Haromszor_annyi_szavazatot_ertek_el_a_ketfarkuak_mint_az_Egyutt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7f0b6e-69f8-492c-b664-cb74186be3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd32a0e-8da4-4e9b-908d-04f8f8423898","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Haromszor_annyi_szavazatot_ertek_el_a_ketfarkuak_mint_az_Egyutt","timestamp":"2018. április. 08. 23:37","title":"Háromszor annyi szavazatot értek el a kétfarkúak, mint az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1296ad-0079-4212-b157-be2a0bc7d7b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizakodást keltő első hírek után jöttek a csalódást keltőek. Angyalföldön például listán szakít a Fidesz, bár Tóth Csaba Zuglóban nyerésre áll.","shortLead":"A bizakodást keltő első hírek után jöttek a csalódást keltőek. Angyalföldön például listán szakít a Fidesz, bár Tóth...","id":"20180408_Mintha_neutronbombat_dobtak_volna_le_az_MSZPkozpontban__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed1296ad-0079-4212-b157-be2a0bc7d7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eda76f-142a-4fe1-96ca-f08b14a707d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mintha_neutronbombat_dobtak_volna_le_az_MSZPkozpontban__video","timestamp":"2018. április. 08. 22:38","title":"Mintha neutronbombát dobtak volna le az MSZP-központban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","shortLead":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","id":"20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a03e37-624d-4533-903a-55cd4978d53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","timestamp":"2018. április. 08. 12:31","title":"Érezték a méhkeréki rendőrök, hogy a Romániába tartó Porschéval nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e958cf19-ef61-433c-aa27-e5fc150b5ac8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Félreértés miatt a helyi választási bizottság nyolc egyéni szavazólapról kihúzta Nagy Ferencet, a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjét a komlói 5. számú szavazókörben – olvasható a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján.","shortLead":"Félreértés miatt a helyi választási bizottság nyolc egyéni szavazólapról kihúzta Nagy Ferencet, a Demokratikus Koalíció...","id":"20180408_Tevedesbol_lehuztak_nyolc_szavazolaprol_a_DK_jeloltjet_Komlon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e958cf19-ef61-433c-aa27-e5fc150b5ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b36a09c-2af1-4e9f-89fc-6999df57cb79","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Tevedesbol_lehuztak_nyolc_szavazolaprol_a_DK_jeloltjet_Komlon","timestamp":"2018. április. 08. 12:45","title":"Tévedésből lehúzták nyolc szavazólapról a DK jelöltjét Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e4dcc3-688c-40cc-883f-ff4d770b796a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Münster óvárosában teraszon ülő emberek közé hajtott egy kisteherautó szombat délután. A jó idő miatt tele volt a környék. Három ember meghalt és sokan megsérültek. A támadó valószínűleg egy pszichés gondokkal küszködő német férfi volt, aki a helyszínen lelőtte magát.","shortLead":"Az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Münster óvárosában teraszon ülő emberek közé hajtott egy kisteherautó szombat...","id":"20180407_tomegbe_hajtott_egy_auto_munsterben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e4dcc3-688c-40cc-883f-ff4d770b796a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef93d37-a86f-4c20-9e28-5de9a10aa51e","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_tomegbe_hajtott_egy_auto_munsterben","timestamp":"2018. április. 07. 17:01","title":"Tömegbe hajtott egy kisteherautó Münsterben, egy labilis német férfi vezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","shortLead":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","id":"20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a75fe6-2512-4c1b-ab17-fc0ff3d7d643","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 16:55","title":"A Föld egyik felén már befejeződött a szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]