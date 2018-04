Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","shortLead":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","id":"20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a69f361-ec06-450d-9e90-18bf4db401e4","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","timestamp":"2018. április. 08. 22:05","title":"Huszárok is szavaztak április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7dbabab-2bdd-440e-b7ee-407f06247bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt nem izgatta, hogy balesetveszélyes dolgot művel.","shortLead":"A sofőrt nem izgatta, hogy balesetveszélyes dolgot művel.","id":"20180408_autopalya_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7dbabab-2bdd-440e-b7ee-407f06247bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17936b18-79bd-46ad-af9c-0f059e8ee5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_autopalya_baleset_video","timestamp":"2018. április. 08. 15:11","title":"Ennél nagyobb ostobaságot még nem láttunk autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","shortLead":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","id":"20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c15ee8-4033-4570-b561-987cdc475362","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","timestamp":"2018. április. 07. 20:11","title":"Itt az új Medián-felmérés: billeg a kétharmad, egy-két választókerület dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fidesz-szimpatizáns színészek és színházigazgatók megkérdezésével propagálja a Fideszt az Origo. Reviczky mellett Eperjes Károlyt, Németh Kristófot és Oberfrank Pált is meginterjúvolták. ","shortLead":"Fidesz-szimpatizáns színészek és színházigazgatók megkérdezésével propagálja a Fideszt az Origo. Reviczky mellett...","id":"20180408_Reviczky_Gabor_omlengett_az_Origonak_a_Fideszrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6d7f31-e667-4f66-b868-e741268e9570","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Reviczky_Gabor_omlengett_az_Origonak_a_Fideszrol","timestamp":"2018. április. 08. 17:28","title":"Reviczky Gábor ömlengett az Origónak a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","shortLead":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","id":"20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0ed67d-d6c0-41d8-ad9c-bd7203bdaeee","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","timestamp":"2018. április. 08. 11:40","title":"Moszkva tagadja a brutális szíriai vegyi támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az országutak soktengelyes királyaiból nem olyan könnyű kilátni, mint a személyautókból. Mutatjuk, mire gondolunk.","shortLead":"Az országutak soktengelyes királyaiból nem olyan könnyű kilátni, mint a személyautókból. Mutatjuk, mire gondolunk.","id":"20180408_a_nap_fotoja_ezert_kell_nagyon_vigyazni_kamionok_kozeleben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66a3e18e-759b-4889-8320-0627eac1cd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e56566b-40f5-450a-9a7e-977844c9150a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_a_nap_fotoja_ezert_kell_nagyon_vigyazni_kamionok_kozeleben","timestamp":"2018. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: Ezért kell nagyon vigyázni kamionok közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem...","id":"20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b732fc2-0e39-4163-bdff-f46d85009986","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","timestamp":"2018. április. 08. 11:15","title":"Semjén szerint ma Ön a keresztény civilizáció jövőjéről dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fejlődésnek köszönhetően Ázsia egyre biztonságosabb gazdasági környezetté válik.","shortLead":"A fejlődésnek köszönhetően Ázsia egyre biztonságosabb gazdasági környezetté válik.","id":"20180408_A_fokozodo_innovacio_miatt_fog_felporogni_Azsia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a1e3d-e139-4564-a226-588f57ef4866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_A_fokozodo_innovacio_miatt_fog_felporogni_Azsia","timestamp":"2018. április. 08. 14:10","title":"A fokozódó innováció miatt fog felpörögni Ázsia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]