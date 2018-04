Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83398870-1fed-4e9b-8e73-279f4151bd38","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányzása teljes zsákutca, plusz konkrét nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor kormányzása teljes zsákutca, plusz konkrét nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Vélemény.","id":"20180407_Seres_Akkor_meg_egyszer_mi_is_a_tet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83398870-1fed-4e9b-8e73-279f4151bd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd53200-7c08-428f-b494-12f18c394a35","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Seres_Akkor_meg_egyszer_mi_is_a_tet","timestamp":"2018. április. 07. 09:35","title":"Seres: Akkor még egyszer, mi is a tét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","shortLead":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","id":"20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c20efa-6d01-42c1-8ba5-8895d50c4d48","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","timestamp":"2018. április. 08. 18:03","title":"Terheléses támadás érte az MSZP informatikai hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó bejegyzést.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó...","id":"20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac51c5-23c6-48b0-a90d-1247fdb60f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","timestamp":"2018. április. 07. 11:54","title":"Miniszterelnöki Sajtóiroda: Senki nem törölt semmilyen tartalmat Orbán oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","id":"20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619a7438-c3e1-4ade-bfca-ec879ef40b03","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","timestamp":"2018. április. 08. 12:29","title":"Gyurcsány is ellenzéki győzelemben bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag nincs elég hely. ","shortLead":"Állítólag nincs elég hely. ","id":"20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2314214-d8c2-4dec-ba1a-71d1ab72e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2018. április. 07. 21:42","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fejlődésnek köszönhetően Ázsia egyre biztonságosabb gazdasági környezetté válik.","shortLead":"A fejlődésnek köszönhetően Ázsia egyre biztonságosabb gazdasági környezetté válik.","id":"20180408_A_fokozodo_innovacio_miatt_fog_felporogni_Azsia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a1e3d-e139-4564-a226-588f57ef4866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_A_fokozodo_innovacio_miatt_fog_felporogni_Azsia","timestamp":"2018. április. 08. 14:10","title":"A fokozódó innováció miatt fog felpörögni Ázsia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70ba0a6-052c-4cde-b98a-673d8f56df07","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A választások előtt sebtében szétosztott közpénzekkel kedveskedik a kormány országnak-világnak. Pedig az államháztartás az első két hónapban tekintélyes hiányt mutat.","shortLead":"A választások előtt sebtében szétosztott közpénzekkel kedveskedik a kormány országnak-világnak. Pedig az államháztartás...","id":"201813__allami_penzosztas__szeles_gabor__nemzeti_oltoanyaggyar__tavaszi_terepmunka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70ba0a6-052c-4cde-b98a-673d8f56df07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e25a8b-6111-428c-8b38-0f8404d7c8b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201813__allami_penzosztas__szeles_gabor__nemzeti_oltoanyaggyar__tavaszi_terepmunka","timestamp":"2018. április. 07. 07:30","title":"Minden pénzt megért a kormánynak a választási hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak elmondta, hogy a szavazás után megy mozgósítani, hiszen az urnazárásig még kampány van.","shortLead":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak...","id":"20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6170f-7e08-44ef-ba0c-bdae3cbfedbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","timestamp":"2018. április. 08. 07:47","title":"Orbán Viktor korán leszavazott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]