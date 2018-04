Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed1296ad-0079-4212-b157-be2a0bc7d7b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizakodást keltő első hírek után jöttek a csalódást keltőek. Angyalföldön például listán szakít a Fidesz, bár Tóth Csaba Zuglóban nyerésre áll.","shortLead":"A bizakodást keltő első hírek után jöttek a csalódást keltőek. Angyalföldön például listán szakít a Fidesz, bár Tóth...","id":"20180408_Mintha_neutronbombat_dobtak_volna_le_az_MSZPkozpontban__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1296ad-0079-4212-b157-be2a0bc7d7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eda76f-142a-4fe1-96ca-f08b14a707d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mintha_neutronbombat_dobtak_volna_le_az_MSZPkozpontban__video","timestamp":"2018. április. 08. 22:38","title":"Mintha neutronbombát dobtak volna le az MSZP-központban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","shortLead":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","id":"20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ac1e8-938c-4796-9712-666620d1cc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","timestamp":"2018. április. 08. 08:45","title":"Ma hat településen önkormányzati választás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbabfd4-f9bf-4e3f-b5a7-5b75a6e12cd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A voksolás pillanatában szelfizett egyet Sebestyén Balázs, de úgy csinálta a fotót, hogy ne legyen baja belőle. ","shortLead":"A voksolás pillanatában szelfizett egyet Sebestyén Balázs, de úgy csinálta a fotót, hogy ne legyen baja belőle. ","id":"20180408_Sebestyen_Balazs_korultekintoen_szelfizett_a_szavazofulkeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bbabfd4-f9bf-4e3f-b5a7-5b75a6e12cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800a6c5-3c80-4c25-9e2f-d0099cc724c9","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Sebestyen_Balazs_korultekintoen_szelfizett_a_szavazofulkeben","timestamp":"2018. április. 08. 18:48","title":"Sebestyén Balázs körültekintően szelfizett a szavazófülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7749606-6785-4bdb-a3f8-4f47c130ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnt, semmi baj nem történhet az úton, aztán jött a konténeres teherautó.","shortLead":"Úgy tűnt, semmi baj nem történhet az úton, aztán jött a konténeres teherautó.","id":"20180409_baleset_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7749606-6785-4bdb-a3f8-4f47c130ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21169f7-38b7-4b75-94a8-831316fc97c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 09. 06:41","title":"Ezt a balesetet a legjobb sofőr sem tudta volna kivédeni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk mindenfelé, ezért drónfelvételeket készítettünk az éppen folyó munkákról. Eddig csak a legkevésbé népszerűtlen építkezések kezdődtek meg, azok sem sokat haladtak.","shortLead":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk...","id":"20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581e565d-df8b-4c8f-840a-f7ee3cf8f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","timestamp":"2018. április. 07. 09:30","title":"Elkerített építkezések, leharcolt parkok - így néz ki a Városliget drónfelvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15573cdd-c82f-420b-8521-d09ca69ee444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény büntetést kapott a Momentum, bár az NVI ellenzéki tagjai felvetették, hogy igazságtalan egyetlen, rossz helyre kitett hirdetésért ekkora bírságot kiszabni. ","shortLead":"Kemény büntetést kapott a Momentum, bár az NVI ellenzéki tagjai felvetették, hogy igazságtalan egyetlen, rossz helyre...","id":"20180408_birsag_a_momentumnak_egy_plakatert_tobbet_kaptak_mint_orban_az_ovisokert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15573cdd-c82f-420b-8521-d09ca69ee444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a925e-be0c-409a-ab69-76ab316ed1ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_birsag_a_momentumnak_egy_plakatert_tobbet_kaptak_mint_orban_az_ovisokert","timestamp":"2018. április. 08. 18:37","title":"Bírság a Momentumnak: egy plakátért többet kaptak, mint Orbán az ovisokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol sajtótájékoztatót is tartott. ","shortLead":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol...","id":"20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c52fdf-71f8-4d67-be2e-d9eb6d4837e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 13:47","title":"Szél: Kormányváltó hangulat van, most kötelesség szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","shortLead":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","id":"20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea791861-9bfc-4a1f-a125-753012cbf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"Első fideszes reakciók: \"Bizakodóak vagyunk\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]