[{"available":true,"c_guid":"1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","shortLead":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","id":"20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f0353-2224-4333-8b9b-ea6dbef0092c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. április. 09. 09:39","title":"Veszteség és botrányok – kirúgták a Deutsche Bank brit vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet támogató Iránnak és Oroszországnak- írta vasárnapi Twitter-üzenetében Donald Trump amerikai elnök.\r

","shortLead":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet...","id":"20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b32ab1b-bdd1-4858-a110-ec49c53c33c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 08. 16:32","title":"Trump Putyint és Asszadot fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","shortLead":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","id":"20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a75fe6-2512-4c1b-ab17-fc0ff3d7d643","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 16:55","title":"A Föld egyik felén már befejeződött a szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","shortLead":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","id":"20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ac1e8-938c-4796-9712-666620d1cc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","timestamp":"2018. április. 08. 08:45","title":"Ma hat településen önkormányzati választás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872","c_author":"","category":"elet","description":"Mire kerestek rá a magyarok a választási eredmények után? A kivándorlásra.","shortLead":"Mire kerestek rá a magyarok a választási eredmények után? A kivándorlásra.","id":"20180409_Megis_ki_marad_igy_az_orszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a2c7b-446b-4a3a-8605-58afc329d0f3","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Megis_ki_marad_igy_az_orszagban","timestamp":"2018. április. 09. 09:31","title":"Mégis ki marad így az országban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyvesi Zoltán nyert.","shortLead":"Fenyvesi Zoltán nyert.","id":"20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ceced-2eef-4367-a474-c59f32cc97b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 08. 23:51","title":"Tapolcát elbukta a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi mást csinálhatna egy nő a kampányban, mint azt, hogy a konyhában gondoskodik a férjéről?

","shortLead":"Mi mást csinálhatna egy nő a kampányban, mint azt, hogy a konyhában gondoskodik a férjéről?

","id":"20180407_Lazar_Janos_ledobta_a_szexista_atombombat_a_kampanyhajraban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e5d6f-2bb0-4790-a838-f5e4eab28c4a","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Lazar_Janos_ledobta_a_szexista_atombombat_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. április. 07. 14:26","title":"Lázár János ledobta a szexista atombombát a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","shortLead":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","id":"20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef17e8c-e78f-4bdc-84a5-5d03fdd4df5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","timestamp":"2018. április. 09. 00:17","title":"Rogán: Sajtótájékoztatót a vesztesek tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]