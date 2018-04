Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37a21199-797a-4637-a6c8-a9b0cb2d5a67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakatos Béla korábban fideszes volt és miközben ő Ács polgármestere, elindult a Momentum színeiben a választásokon. De kikapott és levonta a konzekvenciákat.","shortLead":"Lakatos Béla korábban fideszes volt és miközben ő Ács polgármestere, elindult a Momentum színeiben a választásokon. De...","id":"20180408_Lemond_Acs_polgarmestere_mert_kikapott_a_valasztason_a_Momentum_szineiben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a21199-797a-4637-a6c8-a9b0cb2d5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943ebb0-cdb7-4b02-a8ea-1b66de4a29e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lemond_Acs_polgarmestere_mert_kikapott_a_valasztason_a_Momentum_szineiben","timestamp":"2018. április. 08. 22:14","title":"Lemond Ács polgármestere, mert kikapott a választáson a Momentum színeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d63bf5-afec-4c12-ba06-6023f5631c4e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Csanádpalotán is sokan mennek el szavazni, ez az a kisváros, ahol január első munkanapján jelentették be, hogy csődbe ment a város. Lázár János megmentőként jelent meg, 72 millió forintot „hozott” a városnak, ám még így is elküldték a közmunkások kétharmadát még márciusban. A megszólítottak többsége úgy véli, a Jobbik fog győzni, de akadt olyan is, aki bennünket is Soros emberének nézett.","shortLead":"Csanádpalotán is sokan mennek el szavazni, ez az a kisváros, ahol január első munkanapján jelentették be, hogy csődbe...","id":"20180408_Te_is_sorosista_vagy_A_csanadpalotai_kocsmaban_megmondtak_a_tutit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d63bf5-afec-4c12-ba06-6023f5631c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8911c94-ee4f-49e9-9d4a-f609ab400042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Te_is_sorosista_vagy_A_csanadpalotai_kocsmaban_megmondtak_a_tutit","timestamp":"2018. április. 08. 10:45","title":"„Te is sorosista vagy?” A csanádpalotai kocsmában megmondták a tutit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","shortLead":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","id":"20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ac1e8-938c-4796-9712-666620d1cc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","timestamp":"2018. április. 08. 08:45","title":"Ma hat településen önkormányzati választás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2462e9-4229-4981-8e16-ba865cb5f1a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mit kellene tenni az aktuális sebességhatárokkal. Jön a válasz önöktől önöknek.","shortLead":"Arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mit kellene tenni az aktuális sebességhatárokkal. Jön a válasz önöktől...","id":"20180407_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget_legalabbis_olvasoink_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2462e9-4229-4981-8e16-ba865cb5f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411201fe-2726-4775-b659-dd41e771e199","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget_legalabbis_olvasoink_szerint","timestamp":"2018. április. 07. 08:22","title":"Növelni kellene az autók megengedett sebességét, legalábbis olvasóink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos autót fejleszt. Mindez azt mutatja: a legtöbben már elektromos autót akarnak maguknak, még akkor is, ha egyelőre nem így gondolják.","shortLead":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos...","id":"20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db2443-2a16-4aac-b922-397200755ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","timestamp":"2018. április. 07. 14:21","title":"Bazsó Gábor: Az elektromos autókon kívül minden más hülyeség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mindenki, pártok és választók is attól félnek, hogy a szavazat, amit lead vagy kap, kárba veszik, ezért tippek százaival találkozunk, hogyan is kellene szavazni. A hvg.hu heti politikai elemzésében ebben a rengetegben vágunk rendet. Nem mondjuk meg, kire szavazzon, csak azt, milyen lehetőségei vannak.","shortLead":"Mindenki, pártok és választók is attól félnek, hogy a szavazat, amit lead vagy kap, kárba veszik, ezért tippek...","id":"20180407_A_valasztason_csak_egy_kerdes_van_ertek_vagy_erdek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564fe58e-737c-4892-8253-1c5f18a9a7fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_valasztason_csak_egy_kerdes_van_ertek_vagy_erdek","timestamp":"2018. április. 07. 07:00","title":"A választáson csak egy kérdés van: érték vagy érdek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben voksolni.","shortLead":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben...","id":"20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f276116-6230-4f4c-9402-c5f896a78da3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","timestamp":"2018. április. 08. 21:04","title":"Lómaszkban szavazott a Kétfarkú szombathelyi jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy vita volt, és nem az történt, amit a kormánypárti tagok szerettek volna.","shortLead":"Nagy vita volt, és nem az történt, amit a kormánypárti tagok szerettek volna.","id":"20180408_Picit_serult_boritekkal_sem_fogadjak_el_a_levelszavazatokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24e6929-8b29-4d85-8131-0fc87ef3c36c","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Picit_serult_boritekkal_sem_fogadjak_el_a_levelszavazatokat","timestamp":"2018. április. 08. 17:57","title":"Picit sérült borítékkal sem fogadják el a levélszavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]