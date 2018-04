Ezen a ponton szerintem már Orbán-korszakról beszélhetünk Magyarországon.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffe87c85-cb1c-4f00-a19b-7bf1b63dab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombaton a Lufthansa Frankfurtból érkező járata nyitotta meg a charterszezont. A német vendégek elsősorban Hévizre igyekeznek.","shortLead":"Szombaton a Lufthansa Frankfurtból érkező járata nyitotta meg a charterszezont. A német vendégek elsősorban Hévizre...","id":"20180409_Vizfuggonnyel_fogadtak_a_tuzoltok_Sarmelleken_a_nemet_turistakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffe87c85-cb1c-4f00-a19b-7bf1b63dab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc40318-0d76-48f8-b0cb-42b03ee70a35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Vizfuggonnyel_fogadtak_a_tuzoltok_Sarmelleken_a_nemet_turistakat","timestamp":"2018. április. 09. 10:57","title":"Vízfüggönnyel fogadták a tűzoltók a német turistákat Sármelléken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589efb16-0a06-47a9-b0e3-e6b87682a29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, megnyerheti a választókerületét. ","shortLead":"Úgy tűnik, megnyerheti a választókerületét. ","id":"20180408_Csardi_Antal_vezet_a_Belvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589efb16-0a06-47a9-b0e3-e6b87682a29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f2fef-ee22-4c0d-bd6b-c4b856f91d32","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Csardi_Antal_vezet_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 08. 22:31","title":"Csárdi Antal vezet a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most piacon lévő androidos telefonok döntő többsége átvette a jubileumi iPhone szembetűnő újítását, az érzékelőkkel felszerelt kis „szigetet”, amelyet a szakma notch-nak nevez. Bár a gyártók egy része megoldotta, hogy a sokak szerint zavaró pont kikapcsolható legyen, néhányaknál nincs lehetőség ilyesmire. Egy most megjelent app szerencsére nekik is megoldást kínál.","shortLead":"A most piacon lévő androidos telefonok döntő többsége átvette a jubileumi iPhone szembetűnő újítását, az érzékelőkkel...","id":"20180408_notch_remover_android_alkalmazas_huawei_lg_asus_iphone_x","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0b1eba-f7f8-4d2f-805d-5ffd9e0f01c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_notch_remover_android_alkalmazas_huawei_lg_asus_iphone_x","timestamp":"2018. április. 08. 08:03","title":"Az ön telefonján is van notch? Mutatjuk, hogyan szabadulhat meg tőle ingyen, gyorsan, kényelmesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki politizálás megújulásának esélyét Jávor Bence EP-képviselő az újabb fideszes kétharmad után.","shortLead":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki...","id":"20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093bad08-9538-40a7-bb81-b0e0446936e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","timestamp":"2018. április. 09. 17:09","title":"Jávor meghirdeti az új polgári köröket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető orosz hírügynökségeknél nagyítóval kell keresni a magyar választással foglalkozó beszámolókat. Ott ugyanis ünnep van. ","shortLead":"A vezető orosz hírügynökségeknél nagyítóval kell keresni a magyar választással foglalkozó beszámolókat. Ott ugyanis...","id":"20180408_Az_ortodox_husvetot_unneplo_oroszoknal_csak_minuszos_hir_a_magyar_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d4b34-f2c2-4f26-9d4b-60750120908a","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Az_ortodox_husvetot_unneplo_oroszoknal_csak_minuszos_hir_a_magyar_valasztas","timestamp":"2018. április. 08. 10:32","title":"Az ortodox húsvétot ünneplő oroszoknál csak mínuszos hír a magyar választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak elmondta, hogy a szavazás után megy mozgósítani, hiszen az urnazárásig még kampány van.","shortLead":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak...","id":"20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6170f-7e08-44ef-ba0c-bdae3cbfedbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","timestamp":"2018. április. 08. 07:47","title":"Orbán Viktor korán leszavazott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","shortLead":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","id":"20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef17e8c-e78f-4bdc-84a5-5d03fdd4df5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","timestamp":"2018. április. 09. 00:17","title":"Rogán: Sajtótájékoztatót a vesztesek tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d88460-a1b9-439e-95e0-c7240106db04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője örül a magas részvételnek, szerinte ez jelzi, hogy Magyarországon működik a demokrácia.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője örül a magas részvételnek, szerinte ez jelzi, hogy Magyarországon működik a demokrácia.","id":"20180408_Gulyas_Gergely_orul_a_magas_reszvetelnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d88460-a1b9-439e-95e0-c7240106db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f4fc-82e5-458d-8dc1-37cff49f2a43","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gulyas_Gergely_orul_a_magas_reszvetelnek","timestamp":"2018. április. 08. 19:22","title":"Gulyás Gergely: Száz mandátum felett minden hely ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]