[{"available":true,"c_guid":"ff2428b7-8121-4bd7-af27-637a57cf4a5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesla szerint viszont ők meg sem rendelték azt a munkát.","shortLead":"A Tesla szerint viszont ők meg sem rendelték azt a munkát.","id":"20180408_Bepereltek_a_Teslat_mert_nem_fizetett_ki_egy_500_ezres_szamlat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2428b7-8121-4bd7-af27-637a57cf4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489bc248-05c6-4bf0-b8d2-d63b0ddca010","keywords":null,"link":"/kkv/20180408_Bepereltek_a_Teslat_mert_nem_fizetett_ki_egy_500_ezres_szamlat","timestamp":"2018. április. 09. 09:10","title":"Beperelték a Teslát, mert nem fizetett ki egy 500 ezres számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, de velős Facebook-posztban reagált az újabb Fidesz-győzelemre az LMP társelnöke, aki bár az éjjel benyújtotta a pártvezetésről szóló lemondását, azt ígérte, ettől még nem szabadulnak meg tőle Orbánék. ","shortLead":"Rövid, de velős Facebook-posztban reagált az újabb Fidesz-győzelemre az LMP társelnöke, aki bár az éjjel benyújtotta...","id":"20180409_Hadhazy_Ne_gondolja_a_Fidesz_hogy_megszabadult_tolem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339e1f2e-9dfa-4f92-8fe7-18349e24871d","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Hadhazy_Ne_gondolja_a_Fidesz_hogy_megszabadult_tolem","timestamp":"2018. április. 09. 06:22","title":"Hadházy: \"Ne gondolja a Fidesz, hogy megszabadult tőlem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cafd7bcb-4b8c-41ee-b814-7f7c0040697f","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"itthon","description":"\"Most nem ezzel kellene foglalkozni, uraim, nem a bukás lehetőségével, nem azzal, hogy mi lesz, ha...\" Képzelt választás előtti eligazítás a Fidesznél. Vélemény.","shortLead":"\"Most nem ezzel kellene foglalkozni, uraim, nem a bukás lehetőségével, nem azzal, hogy mi lesz, ha...\" Képzelt...","id":"201814_fekvo_nyolcas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cafd7bcb-4b8c-41ee-b814-7f7c0040697f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf25f7f-0449-4c74-a82a-b213dee442d5","keywords":null,"link":"/itthon/201814_fekvo_nyolcas","timestamp":"2018. április. 07. 17:00","title":"Para-Kovács Imre: Fekvő nyolcas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","shortLead":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","id":"20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f0353-2224-4333-8b9b-ea6dbef0092c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. április. 09. 09:39","title":"Veszteség és botrányok – kirúgták a Deutsche Bank brit vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","shortLead":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","id":"20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b6455-239b-41c0-9ddf-3535aff49f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","timestamp":"2018. április. 08. 07:44","title":"Tűz volt éjjel a Trump-toronyban – egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb7135-0fc1-4c1b-bff1-4c4624282652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új, az eddiginél hosszabb előzetes jelent meg.","shortLead":"Új, az eddiginél hosszabb előzetes jelent meg.","id":"20180409_Itt_a_Han_Solofilm_uj_elozetese__mar_alig_varjuk_a_filmet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb7135-0fc1-4c1b-bff1-4c4624282652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f291ae-d67a-490c-a839-d3b71244906b","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Itt_a_Han_Solofilm_uj_elozetese__mar_alig_varjuk_a_filmet","timestamp":"2018. április. 09. 09:55","title":"Itt a Han Solo-film új előzetese – már alig várjuk a filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nagyobb fölénnyel nyerte meg a 2018-as választást, mint amire akár maga is számított, lényegesen több szavazatot kapott, mint négy évvel ezelőtt. A rendszerváltás utáni magyar politikában még soha nem nyert egy politikai erő háromszor egymásután, ráadásul ebből a három győzelemből számos tekintetben a mostani tekinthető a Fidesz legnagyobb sikerének – írta a választás utáni gyorselemzésében Török Gábor.","shortLead":"A Fidesz nagyobb fölénnyel nyerte meg a 2018-as választást, mint amire akár maga is számított, lényegesen több...","id":"20180409_torok_gabor_a_mostani_a_fidesz_legnagyobb_sikere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644432d-051a-4394-b377-9844613c20f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_torok_gabor_a_mostani_a_fidesz_legnagyobb_sikere","timestamp":"2018. április. 09. 05:35","title":"Török Gábor: A mostani a Fidesz legnagyobb sikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön és egy szakrális vallási ünnepen bejelenti, hogy tömegesen listáz minket\". ","shortLead":"Szél Bernadett szerint nem lehet olyan miniszterelnöke az országnak, aki \" minket fenyeget és aláz a nemzeti ünnepünkön...","id":"20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9fc546-e338-408a-accb-524574e5ce04","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_szel_bernadett_az_lmpseknek_nincs_szukseguk_polt_peterre_ahhoz_hogy_elkeruljek_az_igazsagszolgaltatast","timestamp":"2018. április. 07. 14:59","title":"Szél Bernadett: Az LMP-seknek nincs szükségük Polt Péterre ahhoz, hogy elkerüljék az igazságszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]