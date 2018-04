Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","shortLead":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","id":"20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9f3cf-753e-428e-8cbc-468b795919d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","timestamp":"2018. április. 07. 12:28","title":"Csak éjfél körül várható előzetes eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfd46ee-afc6-4584-add9-123ae0b9634f","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Április 8-a után április 9-e fog következni. Ezt nem árt hangsúlyozni, mert a tudósításokból és vitákból könnyen keletkezhet az a látszat, hogy most hétvégén virrad föl az a nap, amelyik megoldást hoz valamennyi köz-, de talán magánéleti nyavalyára is.","shortLead":"Április 8-a után április 9-e fog következni. Ezt nem árt hangsúlyozni, mert a tudósításokból és vitákból könnyen...","id":"201814__gyengulo_hatalom__elmaradt_innovacio__befogott_orrok__aprilis_8rol_szoljon_azenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bfd46ee-afc6-4584-add9-123ae0b9634f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d318876f-8ad2-4a9b-89a1-5d643bab6e4e","keywords":null,"link":"/itthon/201814__gyengulo_hatalom__elmaradt_innovacio__befogott_orrok__aprilis_8rol_szoljon_azenek","timestamp":"2018. április. 08. 07:00","title":"Április 8-ról szóljon az ének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","shortLead":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","id":"20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ac1e8-938c-4796-9712-666620d1cc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","timestamp":"2018. április. 08. 08:45","title":"Ma hat településen önkormányzati választás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független Patyi András NVB-elnök, ha Orbán Viktor miniszterelnökkel négy nappal a választások előtt egy ünnepélyes rendezvényen vesz részt. Ezt a Momentum beadványára vizsgálták, bár Patyi elfogultsága nem először kerül elő.","shortLead":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független...","id":"20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0101158-73f0-4802-a620-f65c49e2eb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","timestamp":"2018. április. 08. 17:04","title":"Független egyáltalán az NVB-elnök, ha Orbánnal parolázik egy átadáson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb544e4-07d0-47a6-8d1d-84a6f7b0296a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ahogy telnek az évek Orbán Viktor alatt, úgy válik a kormányfő egyre magányosabbá a csúcson. Ez 2018-ban kiteljesedett. Most már a párt is inkább visszahúzta, mint segítette. Gergely Márton gyorselemzése.","shortLead":"Ahogy telnek az évek Orbán Viktor alatt, úgy válik a kormányfő egyre magányosabbá a csúcson. Ez 2018-ban kiteljesedett...","id":"20180410_Gergely_Marton_Nagyobb_ur_o_mint_az_Isten_Orban_lesz_a_fejedelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb544e4-07d0-47a6-8d1d-84a6f7b0296a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536065d7-50e6-4c0c-bfdc-ee099846a210","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gergely_Marton_Nagyobb_ur_o_mint_az_Isten_Orban_lesz_a_fejedelem","timestamp":"2018. április. 09. 06:00","title":"Nagyobb úr ő, mint az Isten, Orbán lesz a fejedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros György alapítványai, de ma már más szelek fújnak.","shortLead":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros...","id":"20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b2d01e-9086-4a26-8caf-ce2fe00dc635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","timestamp":"2018. április. 08. 17:33","title":"Apátfalva: Soros pénzéből építették az utat, de csak a Fidesz, mert jönnének az erőszakolós migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta celebbé tették, de a médianyilvánosságot fontosnak tartja, mert így tudja befolyásolni az emberek véleményét. HVG-portré.","shortLead":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta...","id":"201814_drmarias","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599cc372-74aa-4557-aa5b-79eb8d409b13","keywords":null,"link":"/kultura/201814_drmarias","timestamp":"2018. április. 07. 15:00","title":"drMáriás: Orbánt Sztálin és Kádár mellé tenni nem épp a hatalom kegyeit kereső gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék már jelezte: készen áll, hogy ellenőrizze, mire költötték el a pártok a kampányra kapott állami százmillióikat.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék már jelezte: készen áll, hogy ellenőrizze, mire költötték el a pártok a kampányra kapott állami...","id":"20180409_Az_ASZ_mar_alig_varja_hogy_ellenorizhesse_a_kampanypenzeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a194fe09-cc6b-410d-829b-a9d9a899fb45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Az_ASZ_mar_alig_varja_hogy_ellenorizhesse_a_kampanypenzeket","timestamp":"2018. április. 09. 08:59","title":"Az ÁSZ már alig várja, hogy ellenőrizhesse a kampánypénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]