Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

A levélben leadott listás szavazatok 98,96 százalékát már feldolgozták – ezek azoknak az embereknek a szavazatai, akik a határon túl élnek, és nincs is magyarországi állandó lakcímük. Vagyis a határon túli magyarok szavazatai ide tartoznak, azoké viszont, akik Magyarországról költöztek külföldre, és még nem szüntették meg az itteni állandó lakcímüket, nem.

Ahogy azt mindenki várta, óriási fölénnyel nyert a Fidesz: a szavazatok 95,3 százalékát szerezték meg. Érdekesség, hogy ahogy két éve, úgy most is a Jobbik lett a második, de már majdnem megelőzte az LMP, csupán 24 szavazat a különbség a két párt között, de ez is csak 1,16, illetve 1,14 százalékot jelent. A többi párt még csak egy százalékot sem kapott.

Az eredmény azt jelenti, hogy így már nem 133, hanem 134 mandátuma lenne a Fidesznek, míg a Jobbiknak 26 helyett 25.