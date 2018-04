Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","shortLead":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","id":"20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f3c44d-dac8-4a30-aad4-062c79cf8d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","timestamp":"2018. április. 07. 10:34","title":"14 junior korú kanadai hokis meghalt egy buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b88914-a7a8-4bac-a632-e06f2f2a9586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_mszp_hiszekeny_dezso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b88914-a7a8-4bac-a632-e06f2f2a9586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933f139-38b5-46b0-806b-90c19c70afc4","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_mszp_hiszekeny_dezso","timestamp":"2018. április. 08. 20:33","title":"Az MSZP-s Hiszékeny Dezső megnyerheti a körzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál.","shortLead":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott...","id":"20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb9aafc-7944-432f-91f0-40946e5703e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","timestamp":"2018. április. 07. 13:08","title":"Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","shortLead":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","id":"20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef17e8c-e78f-4bdc-84a5-5d03fdd4df5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","timestamp":"2018. április. 09. 00:17","title":"Rogán: Sajtótájékoztatót a vesztesek tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem eshetett szó, csak a rágalmazás és gyalázkodás jellemezte az ellenzék propagandáját.","shortLead":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem...","id":"20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ac3059-feaa-4346-b6bc-a37cf9e1797d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","timestamp":"2018. április. 07. 10:05","title":"Mai ficsúrok és üres fejű libák és a Soros – Kövér interjú Magyar Hírlapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50c2ae2-6f60-44d0-bb35-2042b429cb68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvét után egy héttel legyen karácsony - ezt a poént próbálta még egyszer elsütni az MSZP és a Párbeszéd. Ha leesik a remény, nagy bajban vagyunk - mondta Molnár Gyula, mielőtt leesett volna a \"remény\" feliratú karácsonyfadísz.","shortLead":"Húsvét után egy héttel legyen karácsony - ezt a poént próbálta még egyszer elsütni az MSZP és a Párbeszéd. Ha leesik...","id":"20180407_Karacsonyfadiszitessel_zartak_Karacsonyek_a_kampanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50c2ae2-6f60-44d0-bb35-2042b429cb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ffafca-e2fb-417b-af16-79d3518809b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Karacsonyfadiszitessel_zartak_Karacsonyek_a_kampanyt","timestamp":"2018. április. 07. 19:27","title":"Karácsonyfa-díszítéssel zárták Karácsonyék a kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rosszul lett.","shortLead":"Rosszul lett.","id":"20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e995d4-3f24-4a0a-b9d1-bdbe97c4cb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Mentőt kellett hívni egy szavazatszámlálóhoz Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most piacon lévő androidos telefonok döntő többsége átvette a jubileumi iPhone szembetűnő újítását, az érzékelőkkel felszerelt kis „szigetet”, amelyet a szakma notch-nak nevez. Bár a gyártók egy része megoldotta, hogy a sokak szerint zavaró pont kikapcsolható legyen, néhányaknál nincs lehetőség ilyesmire. Egy most megjelent app szerencsére nekik is megoldást kínál.","shortLead":"A most piacon lévő androidos telefonok döntő többsége átvette a jubileumi iPhone szembetűnő újítását, az érzékelőkkel...","id":"20180408_notch_remover_android_alkalmazas_huawei_lg_asus_iphone_x","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0b1eba-f7f8-4d2f-805d-5ffd9e0f01c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_notch_remover_android_alkalmazas_huawei_lg_asus_iphone_x","timestamp":"2018. április. 08. 08:03","title":"Az ön telefonján is van notch? Mutatjuk, hogyan szabadulhat meg tőle ingyen, gyorsan, kényelmesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]