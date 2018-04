Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF szóvivője úgy vélte, az ellenzéki pártoknak nem volt nemzeti programjuk, így nem tudták megszólítani a magyar vidéket. ","shortLead":"A CÖF szóvivője úgy vélte, az ellenzéki pártoknak nem volt nemzeti programjuk, így nem tudták megszólítani a magyar...","id":"20180409_Lomnici_szerint_a_Fidesz_realitasvezerelt_politikat_folytatott_ezert_nyert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c4a4b-3e41-4727-b6f7-f7b508f33827","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Lomnici_szerint_a_Fidesz_realitasvezerelt_politikat_folytatott_ezert_nyert","timestamp":"2018. április. 09. 08:50","title":"Lomnici szerint a Fidesz \"realitásvezérelt politikát\" folytatott, ezért nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerénység, persze. ","shortLead":"Szerénység, persze. ","id":"20180409_Kovacs_Zoltan_igazan_elegansan_reagalt_a_gyozelemre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1b3ca8-8c62-4869-a232-7c1b0230dc16","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Kovacs_Zoltan_igazan_elegansan_reagalt_a_gyozelemre","timestamp":"2018. április. 09. 00:25","title":"Kovács Zoltán különösen reagált a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","shortLead":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","id":"20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c20efa-6d01-42c1-8ba5-8895d50c4d48","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","timestamp":"2018. április. 08. 18:03","title":"Terheléses támadás érte az MSZP informatikai hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros György alapítványai, de ma már más szelek fújnak.","shortLead":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros...","id":"20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b2d01e-9086-4a26-8caf-ce2fe00dc635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","timestamp":"2018. április. 08. 17:33","title":"Apátfalva: Soros pénzéből építették az utat, de csak a Fidesz, mert jönnének az erőszakolós migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","shortLead":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","id":"201813_az_aesop_mesei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb4f84-a545-449c-806e-19f8cf093119","keywords":null,"link":"/kkv/201813_az_aesop_mesei","timestamp":"2018. április. 08. 09:15","title":"A márka, amely státusszimbólummá tette a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","shortLead":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","id":"20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fd0efe-2d3e-4ec4-85ae-f1fa7f4ef3cc","keywords":null,"link":"/elet/20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","timestamp":"2018. április. 09. 01:03","title":"A Kétfarkú kampányzáróján okkal vigadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd93e8ca-c247-47b8-88b2-8ab8490aa4e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bántóan viselkedik a partnere, esetleg már felmerült önben a távozás? Mielőtt szakítana, próbálja ki ezt a három stratégiát. ","shortLead":"Bántóan viselkedik a partnere, esetleg már felmerült önben a távozás? Mielőtt szakítana, próbálja ki ezt a három...","id":"20180408_Hogyan_tanitsuk_meg_a_tarsunknak_hogy_jol_szeressen_minket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd93e8ca-c247-47b8-88b2-8ab8490aa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d860c913-24a4-45c3-a793-c796a375198c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180408_Hogyan_tanitsuk_meg_a_tarsunknak_hogy_jol_szeressen_minket","timestamp":"2018. április. 08. 20:15","title":"Hogyan tanítsuk meg a társunknak, hogy jól szeressen minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a7651-4de4-47a8-be56-c971f910df4e","c_author":"in","category":"elet","description":"Champagne-mesterkurzusokkal, újgenerációs villányi bisztróborok bemutatójával, a világ legjobbnak tartott borával és termelőjével, valamint Európa egyik legkülönlegesebb kékfrankosának premierjével várta többek között az idei VinCE Budapest a látogatókat.\r

\r

","shortLead":"Champagne-mesterkurzusokkal, újgenerációs villányi bisztróborok bemutatójával, a világ legjobbnak tartott borával és...","id":"20180408_Dionuszoszi_napok__kostolojegyzet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671a7651-4de4-47a8-be56-c971f910df4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1614a868-697f-4bfe-9591-5ebea2b3bcbd","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Dionuszoszi_napok__kostolojegyzet","timestamp":"2018. április. 08. 20:27","title":"Dionüszoszi napok - kóstolójegyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]