[{"available":true,"c_guid":"90875416-b172-4f38-824e-b0a4636410f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lemond az Együtt elnöksége, a párt sorsáról a tagság dönt.","shortLead":"Lemond az Együtt elnöksége, a párt sorsáról a tagság dönt.","id":"20180409_Juhasz_Peter_szintiszta_lelkiismerettel_allunk_a_valasztok_ele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90875416-b172-4f38-824e-b0a4636410f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264f803-48f8-4c94-a1d7-cc0815e1fb32","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Juhasz_Peter_szintiszta_lelkiismerettel_allunk_a_valasztok_ele","timestamp":"2018. április. 09. 01:01","title":"Juhász Péter: \"színtiszta lelkiismerettel állunk a választók elé\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d280d2-6191-4815-b272-994a42764444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as választási kampány talán legfontosabb üzenete a jelek szerint csont nélkül megy át: el kell menni szavazni! A részvételi adatok azt mutatják, a mozgósítás sikerült, a sorsdöntő kérdés csak az, melyik tábor lesz aktívabb. Kövesse a választás napjának eseményeit, majd este az eredmények alakulását a hvg.hu percről percre tudósításával.","shortLead":"A 2018-as választási kampány talán legfontosabb üzenete a jelek szerint csont nélkül megy át: el kell menni szavazni...","id":"20180408_A_szavazok_megereztek_a_valasztas_tetjet_1317_os_reszveteli_arany_9_orakor__percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d280d2-6191-4815-b272-994a42764444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b1f573-a8a5-46a3-a0b3-f390bbb8dbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_szavazok_megereztek_a_valasztas_tetjet_1317_os_reszveteli_arany_9_orakor__percrol_percre","timestamp":"2018. április. 08. 09:55","title":"Meglehet a részvételi rekord: 17 óráig 63,21%-os a részvétel – percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","shortLead":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","id":"20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0cc9a3-842f-4081-808d-9d6608a34791","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. április. 08. 21:16","title":"\"Ti vagytok a legnagyobbak!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98daec5-c09c-4fe4-bea6-a27a095ec5f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is az összes versenyen, de néhány rajtceremónián várhatóan fel fognak tűnni a grid girlök.\r

","shortLead":"Ha nem is az összes versenyen, de néhány rajtceremónián várhatóan fel fognak tűnni a grid girlök.\r

","id":"20180409_visszaterhetnek_a_lanyok_az_f1es_rajtracsokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98daec5-c09c-4fe4-bea6-a27a095ec5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81340ef7-fcf6-499e-b242-e71f43788fa6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_visszaterhetnek_a_lanyok_az_f1es_rajtracsokra","timestamp":"2018. április. 09. 08:33","title":"Visszatérhetnek a lányok az F1-es rajtrácsokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol sajtótájékoztatót is tartott. ","shortLead":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol...","id":"20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c52fdf-71f8-4d67-be2e-d9eb6d4837e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 13:47","title":"Szél: Kormányváltó hangulat van, most kötelesség szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","shortLead":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","id":"20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fd0efe-2d3e-4ec4-85ae-f1fa7f4ef3cc","keywords":null,"link":"/elet/20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","timestamp":"2018. április. 09. 01:03","title":"A Kétfarkú kampányzáróján okkal vigadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összevetettük a hódmezővásárhelyi adatokat az időközi polgármester-választáson tapasztaltakkal.","shortLead":"Összevetettük a hódmezővásárhelyi adatokat az időközi polgármester-választáson tapasztaltakkal.","id":"20180408_Most_mutassa_meg_Lazar_Janos_tobben_szavaznak_mint_a_bukast_hozo_idokozin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8ddd4d-ac36-4883-9823-9eba70493da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Most_mutassa_meg_Lazar_Janos_tobben_szavaznak_mint_a_bukast_hozo_idokozin","timestamp":"2018. április. 08. 14:33","title":"Most mutassa meg Lázár János: többen szavaznak, mint a bukást hozó időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál.","shortLead":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott...","id":"20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb9aafc-7944-432f-91f0-40946e5703e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","timestamp":"2018. április. 07. 13:08","title":"Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]