[{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csaknem nyolcmillió választópolgárt várnak az urnákhoz.","shortLead":"Csaknem nyolcmillió választópolgárt várnak az urnákhoz.","id":"20180408_Megnyitottak_a_szavazokorok_este_hetig_lehet_voksolni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f587f31-4dc3-47ea-aa29-407406f709ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Megnyitottak_a_szavazokorok_este_hetig_lehet_voksolni","timestamp":"2018. április. 08. 07:20","title":"Megnyitottak a szavazókörök, este hétig lehet voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben voksolni.","shortLead":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben...","id":"20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f276116-6230-4f4c-9402-c5f896a78da3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","timestamp":"2018. április. 08. 21:04","title":"Lómaszkban szavazott a Kétfarkú szombathelyi jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","shortLead":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","id":"20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105112a7-ee7d-4a72-bf0a-f5d42c2a6729","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 19:40","title":"Zimány Linda nem a kényelem mellett tette le a voksát, amikor elment szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872","c_author":"","category":"elet","description":"Mire kerestek rá a magyarok a választási eredmények után? A kivándorlásra.","shortLead":"Mire kerestek rá a magyarok a választási eredmények után? A kivándorlásra.","id":"20180409_Megis_ki_marad_igy_az_orszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a2c7b-446b-4a3a-8605-58afc329d0f3","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Megis_ki_marad_igy_az_orszagban","timestamp":"2018. április. 09. 09:31","title":"Mégis ki marad így az országban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ed3994-c349-42a6-b7f0-7eb3da4a04ed","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja a kivezető utat a megosztottságból a zongoraművész, aki szerint a mostani választásokon mindenki azt kapja, amit megérdemel. Interjú.","shortLead":"A megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja a kivezető utat a megosztottságból...","id":"201814__schiff_andras_zongoramuvesz__hazateresrol_szegyenerzetrol__osszhangzavar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ed3994-c349-42a6-b7f0-7eb3da4a04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a332bb-a98d-4884-9b1c-49660f064d11","keywords":null,"link":"/kultura/201814__schiff_andras_zongoramuvesz__hazateresrol_szegyenerzetrol__osszhangzavar","timestamp":"2018. április. 07. 20:30","title":"Schiff András a választásról: Semmi értelme, mert semmilyen változást nem hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d954940f-ecbc-4b12-b02b-caa3e2bb7899","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Mióta a múzeum partneri szerződést kötött a Generali Foundationnel, a kortárs intézmény mönchsbergi részlegében a „hagyomány és lelemény” jegyében nyolcadik állomásához ért a tartós letét és a saját gyűjtemény szembesítése. Most a „folklór” szélesen értelmezett témaköre került előtérbe a tradíció őrzésétől az innovációig, a nacionalizmustól a globalizációig. Antonia Lotz vendégkurátor elismeri, hogy a kifejezés nem mentes az ósdiság és a giccsesség mellékízétől, de generációk felhalmozott tudását és a nemzeti identitást is közvetíti.","shortLead":"Mióta a múzeum partneri szerződést kötött a Generali Foundationnel, a kortárs intézmény mönchsbergi részlegében...","id":"20180407_Ujraertelmezett_folklor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d954940f-ecbc-4b12-b02b-caa3e2bb7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd3d8a1-ed29-4773-af36-999653daa075","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Ujraertelmezett_folklor","timestamp":"2018. április. 07. 11:56","title":"Újraértelmezett folklór","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","shortLead":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","id":"20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef17e8c-e78f-4bdc-84a5-5d03fdd4df5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","timestamp":"2018. április. 09. 00:17","title":"Rogán: Sajtótájékoztatót a vesztesek tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak minket, az Európai Parlament egyik bizottsága pedig súlyos jogsértéseket talált Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak...","id":"20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b6939-4484-4607-ae71-e7ee0af71d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","timestamp":"2018. április. 08. 07:50","title":"És akkor mi jön a számolás után: az elszámolás vagy a leszámolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]