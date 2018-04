Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

A szavazótáborok összetételéről a mostani választás adatainak részletes elemzéséig keveset tudunk, de annyi biztos, hogy a Fidesz tábora jelentősen átalakult az utóbbi időben. A kormánypárt folyamatosan veszített fővárosi és diplomás szavazókat, tíz fideszesből ma egy fővárosi és négy községben él. A legszegényebb településeken élők körében 80 százalékot szerzett a Fidesz.

Ebből következtethetünk arra, hogy a Vona Gábor által meghirdetett néppártosodás számszaki áttörést nem hozott ugyan a pártnak, de a szavazótábor kicserélődhetett – az értelmiségi és városi szavazók körében növekedhetett a párt.

Nézzünk egy kiragadott példát. A Jobbiknál is sokáig úgy számoltak, hogy mind a három Heves megyei választókerületet hozhatják a Fidesz elől, amiből végül semmi nem lett, de Egerben, a Heves 1-es központjában Mirkóczki Ádám több szavazókörben is legyőzte Nyitrai Zsoltot. A hevesi vidéket behúzta a Fidesz, összességében a szavazatok 47,28 százalékával nyert Nyitrai, 5000 szavazattal szerzett többet, mint a Jobbik jelöltje.

Mirkóczki Ádám, a testület jobbikos tagja érkezik az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésére © MTI / Szigetváry Zsolt

2014-ben a Jobbik összesen 1 020 476 szavazatot kapott, egyéniben nem szerzett mandátumot, listáról 23 képviselője jutott be. 2018-ban 98,96 százalékos feldolgozottságnál a Jobbiknak 1 028 829 szavazata van és 26 képviselője. Egyéniben egyetlen jelöltje győzött, a dunaújvárosi Pintér Tamás. A stagnálás egyértelmű.

Pedig a párt prominensei szerint sem így indultak neki ennek a választásnak. Nem az első választás volt ez a Jobbik történetében, aminek úgy futott neki, hogy kormányra kerül, de a legkomolyabban most fogalmazta ezt meg. A már említett Heves megye behúzása mellett a Jobbiknál számoltak a két miskolci körzettel, Rig Lajossal Tapolcán, valamint néhány nógrádi, esetleg jászsági egyéni győzelemmel.

A miskolci egyesben nem sok hiányzott a győzelemhez, Jakab Péter mindössze 800 szavazattal kapott ki a fideszes Csöbör Katalintól, miközben a DK-s Debreczeni József elvitt majdnem 6000 szavazatot, de a momentumos Szopkó Tibor is csaknem 500-at. A miskolci kettesben is a Fidesz győzött, de ott szorosabb volt, igazi háromosztatú választókerület volt ez, a kormánypárti jelölt 38,48 százalékkal nyert, a baloldali (és 2014-ben győztes) Varga László 29,85 százalékig jutott, a Jobbik jelöltje 28,04-ig.

Jakab Péter, a Jobbik szóvivője felszólal Március 15-én © MTI / Máthé Zoltán

A választás éjszakáján azonban sem Ismerős Arcok (mert ők már a Fidesznél vannak), sem néppártos nóták nem csendültek fel a Jobbik eredményváróján, megtörhetetlen volt a csend, amikor kijöttek az első gyöngyösi részeredmények. Amikor látták, hogy Vona lemaradt a Fidesz jelöltje mögött, már sejteni lehetett, hogy innentől tényleg csak azért szurkol a Jobbik, hogy az ellenzék vezető ereje legyen – anélkül, hogy koordinált volna bárkivel is az elmúlt hónapokban. (Ráadásul szimbolikus fővárosi körzetek sem mentek el a Jobbikon, Kunhalmi Ágnes, Szabó Szabolcs és Csárdi Antal is nyert egyéniben, a Jobbik ebből a szempontból moshatja kezeit, inkább ő korholhatja a baloldalt, hogy a számára esélyes körzetekben nem lépett vissza.)

Vona Gábor még az éjjel lemondott, de jó előre üzent például Toroczkainak is, aki szerint az elnök végleg megbukott. Vona azt mondta, van még benne politikai ambíció, tehát jó eséllyel indul a tisztújítón az elnöki posztért. A hvg.hu úgy tudja, hogy Vona mellett több elnökségi tag is lesz, aki lemond, így akár teljes tisztújítás is jöhet a pártban.

© Fazekas István

Vona úgy fogalmazott, egyértelmű a Jobbik útja, amely a néppárti oldalon van. Azonban Toroczkai kirohanása jelzi, a választási zakó újra előhozta az elégedetlen hangokat a pártban és a még megmaradt szélsőséges elemek zúgolódnak. Már aznap éjszaka hallani lehetett olyan hangokat – és ezek mára tovább erősödtek –, hogy amennyiben a Vona Gábor-i iránynál marad a párt, további radikálisok fordíthatnak hátat a Jobbiknak.

A patkóban is cserélődnek. Az eddigi képviselők közül nem lesz tagja a frakciónak Rig Lajos, Gyüre Csaba, Egyed Zsolt, Vágó Sebestyén és Kulcsár Gergely, de listáról mandátumot szerzett – és ha él vele, be is ülhet – Steinmetz Ádám, Varga-Damm Andrea, Fülöp Erik, Jakab Péter, Brenner Koloman és Stummer János is. Listáról bejutó helyen van Ózd polgármestere, Janiczak Dávid is, de ha ő marad a városvezetésnél, Potocskáné Kőrösi Anita juthat mandátumhoz.