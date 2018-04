Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec00d7e-cc55-4c31-9bfb-86db54b03678","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt gratulált a fideszes Ovádi Péternek.","shortLead":"A független jelölt gratulált a fideszes Ovádi Péternek.","id":"20180408_Kesz_Zoltan_elismerte_a_vereseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec00d7e-cc55-4c31-9bfb-86db54b03678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12862bf3-9e0c-4e1b-98df-c63b4fbae7b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kesz_Zoltan_elismerte_a_vereseget","timestamp":"2018. április. 08. 22:07","title":"Kész Zoltán elismerte a vereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","shortLead":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","id":"20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea791861-9bfc-4a1f-a125-753012cbf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"Első fideszes reakciók: \"Bizakodóak vagyunk\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d63fe22-d54b-4029-a5b0-2da7c2575e7f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tavalyi vb-ezüstérmes Michelisz Norbert az első futamon kiesett, aztán vasárnap előbb a hetedik, majd az ötödik helyen ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) nyitóhétvégéjén, Marrákesben.","shortLead":"A tavalyi vb-ezüstérmes Michelisz Norbert az első futamon kiesett, aztán vasárnap előbb a hetedik, majd az ötödik...","id":"20180408_wtcr_marrakes_michelisz_norbert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d63fe22-d54b-4029-a5b0-2da7c2575e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a4022c-90b1-4d9b-89b2-ac3626fc621b","keywords":null,"link":"/sport/20180408_wtcr_marrakes_michelisz_norbert","timestamp":"2018. április. 08. 21:05","title":"Pocsék hétvégéje volt Michelisz Norbertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a Samsung előrejelzését az első negyedév pénzügyi eredményeit illetően: úgy tűnik, rekordbevételt könyvelhetnek el.","shortLead":"Kiadta a Samsung előrejelzését az első negyedév pénzügyi eredményeit illetően: úgy tűnik, rekordbevételt könyvelhetnek...","id":"20180409_samsung_elozetes_penzugyi_eredmenyek_2018q1","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea706b4-ebdc-4e6a-8bbc-ee7e4756d88b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_samsung_elozetes_penzugyi_eredmenyek_2018q1","timestamp":"2018. április. 09. 12:03","title":"Bonthatják a pezsgőt a Samsungnál: még nem volt ilyen jó negyedévük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751dcb58-f180-46d8-a790-1108bdd9e453","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnoknak ez pályafutása 51. pole pozíciója. ","shortLead":"A négyszeres világbajnoknak ez pályafutása 51. pole pozíciója. ","id":"20180407_vettele_a_pole_bahreinben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=751dcb58-f180-46d8-a790-1108bdd9e453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796c37d7-ce34-4dc1-ac47-32c90774f5e4","keywords":null,"link":"/sport/20180407_vettele_a_pole_bahreinben","timestamp":"2018. április. 07. 18:51","title":"Vettelé a pole Bahreinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Revansot vettek február 25-ért - szólt a rigmus.","shortLead":"Revansot vettek február 25-ért - szólt a rigmus.","id":"20180409_Igy_unnepeltek_Lazar_Janost_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b310ee5-c978-48e5-93d4-13450559c60f","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Igy_unnepeltek_Lazar_Janost_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. április. 09. 00:43","title":"Így ünnepelték Lázár Jánost Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag nincs elég hely. ","shortLead":"Állítólag nincs elég hely. ","id":"20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2314214-d8c2-4dec-ba1a-71d1ab72e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2018. április. 07. 21:42","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit belügyminisztérium megtagadta Viktorija Szkripal vízumkérelmét, de ő szeretné meglátogatni megmérgezett rokonait, hogy elmondhassa a nagymamájuknak, milyen állapotban vannak.","shortLead":"A brit belügyminisztérium megtagadta Viktorija Szkripal vízumkérelmét, de ő szeretné meglátogatni megmérgezett...","id":"20180407_uzent_theresa_maynek_a_megmergezett_volt_ugynok_unokahuga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c0efc1-886d-449c-91c8-dcfb3070e808","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_uzent_theresa_maynek_a_megmergezett_volt_ugynok_unokahuga","timestamp":"2018. április. 07. 22:06","title":"Üzent Theresa Maynek a megmérgezett volt ügynök unokahúga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]