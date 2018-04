Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53171493-d556-4a0e-8566-d1c48c23cbb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygáz- és hanggránátokat is bevetettek a francia rendőrök, amikor hétfő reggel szétzavarták egy Nyugat-Franciaországba tervezett repülőtér helyszínén sátortábort vert környezetvédőket és anarchistákat. Az akcióban 2500 egyenruhás vett részt.","shortLead":"Könnygáz- és hanggránátokat is bevetettek a francia rendőrök, amikor hétfő reggel szétzavarták...","id":"20180409_2500_rendor_zavarta_el_a_franciaorszagi_kornyezetvedoket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53171493-d556-4a0e-8566-d1c48c23cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3f364-7f71-41e0-b8a7-955da42631e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_2500_rendor_zavarta_el_a_franciaorszagi_kornyezetvedoket","timestamp":"2018. április. 09. 10:55","title":"2500 rendőr zavarta el a franciaországi környezetvédőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem...","id":"20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b732fc2-0e39-4163-bdff-f46d85009986","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","timestamp":"2018. április. 08. 11:15","title":"Semjén szerint ma Ön a keresztény civilizáció jövőjéről dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai repülőtér ellen, Izrael pedig nem hajlandó kommentálni a hétfő hajnali akciót.","shortLead":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai...","id":"20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16215b8-5168-4b78-aaea-b0b1aa5493e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","timestamp":"2018. április. 09. 16:23","title":"Nincs gazdája a Szíria elleni hajnali légicsapásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban rendezendő hadgyakorlaton. ","shortLead":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két...","id":"20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc16661-ae87-4471-9d31-0d8e2a46bdf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Óriáshadgyakorlat kezdődik Oroszországban és Közép-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","shortLead":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","id":"20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e061ba19-e061-4b1e-8bff-0206685af884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","timestamp":"2018. április. 09. 13:44","title":"Állami béremelés lesz a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget ad arra, hogy az ország tovább távolodjon a demokráciától – írja a The Washington Post.","shortLead":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget...","id":"20180409_the_washington_post_valasztas_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b88be-33f2-438d-a3cf-fdf842883ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_the_washington_post_valasztas_utan","timestamp":"2018. április. 09. 06:58","title":"The Washington Post: Orbán győzelme az európai szélsőjobb győzelme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec9835b-2d3d-4777-b076-508c9b060197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Magyarország ellenáll a menekültáradatnak.","shortLead":"Magyarország ellenáll a menekültáradatnak.","id":"20180409_Amig_mi_szavaztunk_a_rendorseg_feltartoztatott_negy_migranst","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec9835b-2d3d-4777-b076-508c9b060197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545cf132-29bc-4c76-8072-e229070d07f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Amig_mi_szavaztunk_a_rendorseg_feltartoztatott_negy_migranst","timestamp":"2018. április. 09. 09:17","title":"Amíg mi szavaztunk, a rendőrség feltartóztatott négy migránst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független Patyi András NVB-elnök, ha Orbán Viktor miniszterelnökkel négy nappal a választások előtt egy ünnepélyes rendezvényen vesz részt. Ezt a Momentum beadványára vizsgálták, bár Patyi elfogultsága nem először kerül elő.","shortLead":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független...","id":"20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0101158-73f0-4802-a620-f65c49e2eb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","timestamp":"2018. április. 08. 17:04","title":"Független egyáltalán az NVB-elnök, ha Orbánnal parolázik egy átadáson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]