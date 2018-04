Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő 26-20-ra győzött a negyeddöntő szombati, első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő 26-20-ra győzött a negyeddöntő szombati, első mérkőzésén.","id":"20180407_kezilabda_bl_lelepte_a_gyor_a_buducnostot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab576f1-5ff9-4791-81cb-1ff24d31726b","keywords":null,"link":"/sport/20180407_kezilabda_bl_lelepte_a_gyor_a_buducnostot","timestamp":"2018. április. 07. 21:02","title":"Kézilabda-BL: lelépték Görbiczék a Buducnostot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell gyártásának felfuttatását követően érkezik az összkerékhajtású low-end Tesla. ","shortLead":"Az alapmodell gyártásának felfuttatását követően érkezik az összkerékhajtású low-end Tesla. ","id":"20180409_nyaron_johet_a_dupla_motoros_olcso_tesla_ami_meg_jobban_belepresel_az_ulesbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a964bc8-c35c-4318-a5b3-5a474463dbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_nyaron_johet_a_dupla_motoros_olcso_tesla_ami_meg_jobban_belepresel_az_ulesbe","timestamp":"2018. április. 09. 09:21","title":"Nyáron jöhet a dupla motoros olcsó Tesla, ami még jobban beleprésel az ülésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program költsége mintegy 9,5 milliárd forint - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter pénteken Fonyódon.","shortLead":"A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program...","id":"20180408_Csaknem_10_milliard_forint_kell_ahhoz_hogy_kibogozzak_a_szovevenyes_magyar_foldtulajdoni_viszonyokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd837fe-a85f-4240-b0cb-f79c0914f6e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180408_Csaknem_10_milliard_forint_kell_ahhoz_hogy_kibogozzak_a_szovevenyes_magyar_foldtulajdoni_viszonyokat","timestamp":"2018. április. 09. 09:10","title":"Csaknem 10 milliárd forint kell ahhoz, hogy kibogozzák a szövevényes magyar földtulajdoni viszonyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53171493-d556-4a0e-8566-d1c48c23cbb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygáz- és hanggránátokat is bevetettek a francia rendőrök, amikor hétfő reggel szétzavarták egy Nyugat-Franciaországba tervezett repülőtér helyszínén sátortábort vert környezetvédőket és anarchistákat. Az akcióban 2500 egyenruhás vett részt.","shortLead":"Könnygáz- és hanggránátokat is bevetettek a francia rendőrök, amikor hétfő reggel szétzavarták...","id":"20180409_2500_rendor_zavarta_el_a_franciaorszagi_kornyezetvedoket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53171493-d556-4a0e-8566-d1c48c23cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3f364-7f71-41e0-b8a7-955da42631e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_2500_rendor_zavarta_el_a_franciaorszagi_kornyezetvedoket","timestamp":"2018. április. 09. 10:55","title":"2500 rendőr zavarta el a franciaországi környezetvédőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politológus nagyon szeretné, hogy ne azzal teljenek az éveink, hogy fogcsikorgatva túlélünk valamit, mert az életet végül nem éljük túl.","shortLead":"A politológus nagyon szeretné, hogy ne azzal teljenek az éveink, hogy fogcsikorgatva túlélünk valamit, mert az életet...","id":"20180409_Lakner_Zoltan_Szamolgatom_hany_jo_evem_lehet_meg_de_addig_is_hany_baratom_megy_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040ce09-0291-43fb-9ed6-b01a4842d5b8","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Lakner_Zoltan_Szamolgatom_hany_jo_evem_lehet_meg_de_addig_is_hany_baratom_megy_el","timestamp":"2018. április. 09. 10:01","title":"Lakner Zoltán: Számolgatom, hány jó évem lehet még, de addig is hány barátom megy el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A honosítottak között alig találunk nem európait.","shortLead":"A honosítottak között alig találunk nem európait.","id":"20180409_Nem_kapkodnak_a_magyar_allampolgarsag_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6111cf-c72f-414d-b22c-6aec8e661520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Nem_kapkodnak_a_magyar_allampolgarsag_utan","timestamp":"2018. április. 09. 12:48","title":"Nem kapkodnak a magyar állampolgárság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése. A bentlakásos iskola Anglia egyik leghíresebb oktatási intézménye, több híresség, például Stephen Fry is ide járt. ","shortLead":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése...","id":"20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd09d24e-628c-4d38-9386-8bdbff1cbe3a","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","timestamp":"2018. április. 08. 20:43","title":"A fiúk is viselhetnek szoknyát egy angliai bentlakásos iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc36b59-c4fe-4001-aa0a-1c207a81e936","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Fájdalmunkban nem vagyunk egyedül. Tudunk egymásról, és meg kell védenünk egymást. Vélemény.","shortLead":"Fájdalmunkban nem vagyunk egyedül. Tudunk egymásról, és meg kell védenünk egymást. Vélemény.","id":"20180409_Iras_a_falon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc36b59-c4fe-4001-aa0a-1c207a81e936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c768be-1d17-4d75-917a-fa82a5f972c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Iras_a_falon","timestamp":"2018. április. 09. 08:16","title":"Tóta W.: Írás a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]