[{"available":true,"c_guid":"6c9dd249-51ae-451d-acde-f2b909eeff79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz 49 százaléknál jár.","shortLead":"A Fidesz 49 százaléknál jár.","id":"20180408_Igy_allnak_a_szavazatok_69_szazalekos_feldolgozottsagnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9dd249-51ae-451d-acde-f2b909eeff79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6332f0-34a4-4f41-9910-d3539c1eccc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Igy_allnak_a_szavazatok_69_szazalekos_feldolgozottsagnal","timestamp":"2018. április. 08. 22:54","title":"Így állnak a szavazatok 69 százalékos feldolgozottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fidesz-szimpatizáns színészek és színházigazgatók megkérdezésével propagálja a Fideszt az Origo. Reviczky mellett Eperjes Károlyt, Németh Kristófot és Oberfrank Pált is meginterjúvolták. ","shortLead":"Fidesz-szimpatizáns színészek és színházigazgatók megkérdezésével propagálja a Fideszt az Origo. Reviczky mellett...","id":"20180408_Reviczky_Gabor_omlengett_az_Origonak_a_Fideszrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6d7f31-e667-4f66-b868-e741268e9570","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Reviczky_Gabor_omlengett_az_Origonak_a_Fideszrol","timestamp":"2018. április. 08. 17:28","title":"Reviczky Gábor ömlengett az Origónak a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","shortLead":"A győzelem mámora átjárta a Fideszt.","id":"20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aff8b44-87c5-408a-80e3-b85c7687cf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef17e8c-e78f-4bdc-84a5-5d03fdd4df5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Rogan_Sajtotajekoztatot_a_vesztesek_tartanak","timestamp":"2018. április. 09. 00:17","title":"Rogán: Sajtótájékoztatót a vesztesek tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó bejegyzést.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó...","id":"20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac51c5-23c6-48b0-a90d-1247fdb60f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","timestamp":"2018. április. 07. 11:54","title":"Miniszterelnöki Sajtóiroda: Senki nem törölt semmilyen tartalmat Orbán oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","shortLead":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","id":"20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a69f361-ec06-450d-9e90-18bf4db401e4","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","timestamp":"2018. április. 08. 22:05","title":"Huszárok is szavaztak április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c3c32c-efdc-4f43-b05d-94d7e7e420ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap este fél hétig a választásra jogosultak 68,13 százaléka ment el szavazni – derül ki a friss adatokból. ","shortLead":"Vasárnap este fél hétig a választásra jogosultak 68,13 százaléka ment el szavazni – derül ki a friss adatokból. ","id":"20180408_hetven_szazalekhoz_kozelit_a_valasztasi_reszvetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c3c32c-efdc-4f43-b05d-94d7e7e420ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9f6e1c-6ed6-4fdb-b152-d2a81dcfcc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_hetven_szazalekhoz_kozelit_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 19:05","title":"Hetven százalékhoz közelít a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már nincs, de úgyis annyit hallotta mindenki az elmúlt hónapokban ezeket a szavakat. Azonban így is beszéltünk mozgósításról, részvételről, ködszurkálásról és a magyar választási rendszer egyik legnagyobb nonszenszéről.","shortLead":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már...","id":"20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ccbfd9-1bd8-4293-8aac-2fbf9e06b9d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","timestamp":"2018. április. 07. 20:00","title":"Fülke: Amíg a kormánypárt butának nézi, az ellenzék az összes problémáját a választókkal oldaná meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A választások egyik legerősebb szavazós fotóját egy Forma–1-rajongó készítette.","shortLead":"A választások egyik legerősebb szavazós fotóját egy Forma–1-rajongó készítette.","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztas_forma_1_f1_bahreini_nagydij","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c861a39-2e73-4f86-860b-72517b5f19c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_valasztas_2018_as_valasztas_forma_1_f1_bahreini_nagydij","timestamp":"2018. április. 08. 21:01","title":"Fotó: Ennél kreatívabb szavazást nem tudunk elképzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]