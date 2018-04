Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szétzúzott ellenzék még csak próbál magához térni, miközben Orbán ott folytathatja, ahol múlt héten abbahagyta. Lesz-e elégtétel, még több Soros, és újabb, megállításra váró képzelt ellenség? Percről percre a harmadik Fidesz-győzelem utáni éjszaka első napja.","shortLead":"A szétzúzott ellenzék még csak próbál magához térni, miközben Orbán ott folytathatja, ahol múlt héten abbahagyta...","id":"20180409_valasztasok_utani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359b3c36-5948-4c2d-9d98-0a9ad2b3915a","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_valasztasok_utani","timestamp":"2018. április. 09. 05:44","title":"Orbán újra hatalma teljében - percről percre a harmadik Fidesz-győzelem első napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd41d963-d83a-49d5-9189-194469ff57e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigethalom több szavazókörében is ki kell cserélni az urnákat, mert azok állítólag nem bírják el a sok nagyméretű szavazólapot. ","shortLead":"Szigethalom több szavazókörében is ki kell cserélni az urnákat, mert azok állítólag nem bírják el a sok nagyméretű...","id":"20180408_A_nagy_reszvetel_miatt_ki_kell_cserelni_a_szigethalmi_urnakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd41d963-d83a-49d5-9189-194469ff57e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c62c8d8-60c7-4e6a-9133-e935e4d06423","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_nagy_reszvetel_miatt_ki_kell_cserelni_a_szigethalmi_urnakat","timestamp":"2018. április. 08. 16:02","title":"A nagy részvétel miatt ki kell cserélni a szigethalmi urnákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta: nem türelmet kérne a választóktól, és ígérete szerint sokat dolgoznak, ha bizalmat kapnának. Az ígért intézkedések között szerepel Paks II. szerződésének felmondása, az antikorrupciós ügynökség létrehozása és a minimálbér adómentessé tétele.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta: nem türelmet kérne a választóktól, és ígérete szerint sokat...","id":"20180407_karacsony_gergely_bemutatta_szaznapos_programjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93f3447-dc3c-4372-86e1-d0118c65c432","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_karacsony_gergely_bemutatta_szaznapos_programjat","timestamp":"2018. április. 07. 16:28","title":"Karácsony Gergely bemutatta száznapos programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyvesi Zoltán nyert.","shortLead":"Fenyvesi Zoltán nyert.","id":"20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ceced-2eef-4367-a474-c59f32cc97b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 08. 23:51","title":"Tapolcát elbukta a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d88460-a1b9-439e-95e0-c7240106db04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője örül a magas részvételnek, szerinte ez jelzi, hogy Magyarországon működik a demokrácia.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője örül a magas részvételnek, szerinte ez jelzi, hogy Magyarországon működik a demokrácia.","id":"20180408_Gulyas_Gergely_orul_a_magas_reszvetelnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d88460-a1b9-439e-95e0-c7240106db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f4fc-82e5-458d-8dc1-37cff49f2a43","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gulyas_Gergely_orul_a_magas_reszvetelnek","timestamp":"2018. április. 08. 19:22","title":"Gulyás Gergely: Száz mandátum felett minden hely ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","shortLead":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","id":"20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9929ae9d-1bc9-4c71-bb40-c3fffaf73670","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","timestamp":"2018. április. 09. 09:02","title":"A Lego-milliárdosok szerint Brexit ide vagy oda, most érdemes londoni ingatlanokra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4636417-eaa6-4931-b295-5f3bbeea6090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékeznek még arra, amikor Orbán azt mondta: \"elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek, oszt jónapot\". Hát ismét megcsinálják.","shortLead":"Emlékeznek még arra, amikor Orbán azt mondta: \"elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek...","id":"20180408_Oszt_jonapot__a_kormany_magasrol_tesz_a_Kuria_dontesere_a_Meszaroslapok_tovabb_STOPpolnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4636417-eaa6-4931-b295-5f3bbeea6090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0bd16f-ead7-4be0-89b5-9910cab290c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Oszt_jonapot__a_kormany_magasrol_tesz_a_Kuria_dontesere_a_Meszaroslapok_tovabb_STOPpolnak","timestamp":"2018. április. 08. 11:18","title":"Oszt jónapot? – A Mészáros-lapok tovább STOP-polnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","shortLead":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","id":"20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ba1fe-4126-4f0d-9ec6-ebfe770829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","timestamp":"2018. április. 09. 07:31","title":"Négyes karambol miatt beállt az M5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]