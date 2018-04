Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4961294-7b4b-4fb2-bd27-2b752a1300b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet tartania a zsarolóvírusoktól vagy attól, hogy hozzáférhetnek kényes adataihoz, a Microsoft megerősítette az Office 365 biztonságát.","shortLead":"Nem kell többet tartania a zsarolóvírusoktól vagy attól, hogy hozzáférhetnek kényes adataihoz, a Microsoft...","id":"20180409_microsoft_office365_uj_biztonsagi_funkciok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4961294-7b4b-4fb2-bd27-2b752a1300b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef0c34-7f28-41eb-8655-5150a7d45423","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_microsoft_office365_uj_biztonsagi_funkciok","timestamp":"2018. április. 09. 13:00","title":"Ha Office 365-öt használ, egy, sőt több gonddal kevesebb nyomhatja a vállát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói információk szerint Budapestre rendelték a készenlétiseket. Az ORFK szerint ebben semmi szokatlan nincs.","shortLead":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói...","id":"20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427161d2-1c12-4d60-86f4-90b4ff8221bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","timestamp":"2018. április. 08. 18:32","title":"Az M3-ason és az M7-esen is rendőrségi konvojokat láttak a főváros irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton egy nyugalmazott szentszéki diplomatát, aki korábban a Vatikán egyesült államokbeli nagykövetségén teljesített szolgálatot.","shortLead":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton...","id":"20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c519e17f-e94c-4923-9f43-845621f1a40b","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","timestamp":"2018. április. 08. 15:15","title":"Gyerekpornót terjesztett a szentszéki diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c529285-6947-4be1-84e1-f0d6775bba7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten leleplezendő új generációs Focus legerősebb változatában nemcsak benzinmotor lesz. ","shortLead":"A héten leleplezendő új generációs Focus legerősebb változatában nemcsak benzinmotor lesz. ","id":"20180409_hibridkent_tamadhat_a_400_loeros_uj_ford_focus_rs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c529285-6947-4be1-84e1-f0d6775bba7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc975ad6-793a-4277-bd3d-1ba4fa0bc4a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_hibridkent_tamadhat_a_400_loeros_uj_ford_focus_rs","timestamp":"2018. április. 09. 13:23","title":"Hibridként támadhat a 400 lóerős új Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b5a4a-7ffe-4809-ba74-4b8d92efd54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranya 3-as választókörzetében elhúzott a második helyen végző jobbikos jelölt mellett Hargitai János.","shortLead":"Baranya 3-as választókörzetében elhúzott a második helyen végző jobbikos jelölt mellett Hargitai János.","id":"20180408_biztos_fidesz_gyozelem_mohacson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b5a4a-7ffe-4809-ba74-4b8d92efd54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedb269f-67bb-4267-9ae9-0a07005f8c93","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_biztos_fidesz_gyozelem_mohacson","timestamp":"2018. április. 08. 23:22","title":"Biztos Fidesz-győzelem Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavaly decemberi lengyel kormányátalakítás után megváltozott a légkör Varsó és Brüsszel viszonyában, őszinte párbeszéd zajlik - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke hétfőn Varsóban, ahol a lengyel külügyminiszter meghívására a lengyel igazságügyi reformról tájékozódik.","shortLead":"A tavaly decemberi lengyel kormányátalakítás után megváltozott a légkör Varsó és Brüsszel viszonyában, őszinte...","id":"20180409_Brusszel_kepviseloje_dicseri_Varsot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b71ce32-20bc-4379-86a8-6a8e46a0dedd","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Brusszel_kepviseloje_dicseri_Varsot","timestamp":"2018. április. 09. 17:35","title":"Brüsszel képviselője dicséri Varsót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42040fcf-c92f-4733-a8b6-714b98cd2f4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan csúsztatják a választási eredmények közlését, miután az NVI által ígért fél tízes időpontig sem sikerült megoldani, hogy befejezzék a szavazást. A legújabb célidőpont: 10.30. Közben érkeznek az első becslések a pártoktól. Úgy tűnik, vidéken a Fidesz nagyon erős, Budapesten azonban több körzetet elveszít. A jelek szerint az ellenzék széthúzása a kormánypárt kezére játszott. Kövesse az eseményeket, valamint az eredmények alakulását a hvg.hu-val!","shortLead":"Folyamatosan csúsztatják a választási eredmények közlését, miután az NVI által ígért fél tízes időpontig sem sikerült...","id":"20180408_Kigyozo_sorok_hatalmas_a_reszveteli_arany_folytatjak_a_szavazast__percrol_percre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42040fcf-c92f-4733-a8b6-714b98cd2f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d55f01-8536-46b5-aae6-7e3c28b19ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kigyozo_sorok_hatalmas_a_reszveteli_arany_folytatjak_a_szavazast__percrol_percre","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Szivárognak az első becslések, de a hivatalos eredmények tovább csúsznak - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","shortLead":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","id":"20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9929ae9d-1bc9-4c71-bb40-c3fffaf73670","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","timestamp":"2018. április. 09. 09:02","title":"A Lego-milliárdosok szerint Brexit ide vagy oda, most érdemes londoni ingatlanokra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]