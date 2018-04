Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd41d963-d83a-49d5-9189-194469ff57e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigethalom több szavazókörében is ki kell cserélni az urnákat, mert azok állítólag nem bírják el a sok nagyméretű szavazólapot. ","shortLead":"Szigethalom több szavazókörében is ki kell cserélni az urnákat, mert azok állítólag nem bírják el a sok nagyméretű...","id":"20180408_A_nagy_reszvetel_miatt_ki_kell_cserelni_a_szigethalmi_urnakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd41d963-d83a-49d5-9189-194469ff57e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c62c8d8-60c7-4e6a-9133-e935e4d06423","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_nagy_reszvetel_miatt_ki_kell_cserelni_a_szigethalmi_urnakat","timestamp":"2018. április. 08. 16:02","title":"A nagy részvétel miatt ki kell cserélni a szigethalmi urnákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b5a4a-7ffe-4809-ba74-4b8d92efd54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranya 3-as választókörzetében elhúzott a második helyen végző jobbikos jelölt mellett Hargitai János.","shortLead":"Baranya 3-as választókörzetében elhúzott a második helyen végző jobbikos jelölt mellett Hargitai János.","id":"20180408_biztos_fidesz_gyozelem_mohacson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b5a4a-7ffe-4809-ba74-4b8d92efd54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedb269f-67bb-4267-9ae9-0a07005f8c93","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_biztos_fidesz_gyozelem_mohacson","timestamp":"2018. április. 08. 23:22","title":"Biztos Fidesz-győzelem Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc36b59-c4fe-4001-aa0a-1c207a81e936","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Fájdalmunkban nem vagyunk egyedül. Tudunk egymásról, és meg kell védenünk egymást. Vélemény.","shortLead":"Fájdalmunkban nem vagyunk egyedül. Tudunk egymásról, és meg kell védenünk egymást. Vélemény.","id":"20180409_Iras_a_falon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc36b59-c4fe-4001-aa0a-1c207a81e936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c768be-1d17-4d75-917a-fa82a5f972c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Iras_a_falon","timestamp":"2018. április. 09. 08:16","title":"Tóta W.: Írás a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8ccfaa-9bd3-4ac5-843c-f4118b8d739b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemzetközi választ sürgetett vasárnap az Európai Unió a lázadó kézen lévő kelet-gútai Dúma ellen elkövetett újabb vegyifegyver-támadásra, amelyet az EU szerint bizonyítottan Bassár el-Aszad szíriai elnök hadserege követett el.","shortLead":"Nemzetközi választ sürgetett vasárnap az Európai Unió a lázadó kézen lévő kelet-gútai Dúma ellen elkövetett újabb...","id":"20180408_EU_azonnal_reagalni_kell_az_ujabb_vegyifegyertamadasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca8ccfaa-9bd3-4ac5-843c-f4118b8d739b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0250da-421a-4e5e-8250-fc5a261eba1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_EU_azonnal_reagalni_kell_az_ujabb_vegyifegyertamadasra","timestamp":"2018. április. 08. 20:08","title":"EU: Azonnal reagálni kell az újabb vegyifegyer-támadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","shortLead":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","id":"20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18de9711-c21e-4e57-bf25-c20da8574c63","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Megteltek a műanyag urnák, Újbuda és London a tragikus pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3f0e7d-56f6-490e-b8fe-262df27153a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke ezt vasárnap éjjel jelentette be.","shortLead":"Az LMP társelnöke ezt vasárnap éjjel jelentette be.","id":"20180409_Hadhazy_Akos_lemond_a_partvezetesrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3f0e7d-56f6-490e-b8fe-262df27153a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2243fa12-ac31-441f-881e-b5c846dd7240","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Hadhazy_Akos_lemond_a_partvezetesrol","timestamp":"2018. április. 09. 00:15","title":"Hadházy Ákos lemond a pártvezetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Április 15-ig kell összegyűjtenie a munkáltatónak a teljes dokumentációt, ha tavaly lakáshitel-támogatást adott a munkatársainak.","shortLead":"Április 15-ig kell összegyűjtenie a munkáltatónak a teljes dokumentációt, ha tavaly lakáshitel-támogatást adott...","id":"20180410_Kozeleg_a_lakashiteltamogatas_bevallasi_hatarideje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecccf67d-4498-42ce-a64f-41f6668b260e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180410_Kozeleg_a_lakashiteltamogatas_bevallasi_hatarideje","timestamp":"2018. április. 10. 12:53","title":"Közeleg a lakáshitel-támogatás bevallási határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kis botrány okozott, s negatív kommentek tucatjai váltotta ki a Belgrádban a napokban leleplezett Gagarin-szobor. Nem véletlenül.","shortLead":"Nem kis botrány okozott, s negatív kommentek tucatjai váltotta ki a Belgrádban a napokban leleplezett Gagarin-szobor...","id":"20180409_Botranyt_okozott_a_belgradi_Gagarinszobor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca176e8-d3bb-457c-af54-1e286ad1ad41","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Botranyt_okozott_a_belgradi_Gagarinszobor","timestamp":"2018. április. 09. 16:45","title":"Botrányt okozott a belgrádi Gagarin-szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]