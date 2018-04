Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995e791a-91ba-4e27-a8f7-565f6518c4ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Globálissá tette a Samsung azt a versenyt, amellyel a jövőt kívánja jobbá tenni.","shortLead":"Globálissá tette a Samsung azt a versenyt, amellyel a jövőt kívánja jobbá tenni.","id":"20180410_globalis_lett_a_samsung_solution_tomorrow_verseny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995e791a-91ba-4e27-a8f7-565f6518c4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72524786-b0cd-4fa1-893f-f309396ae0e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_globalis_lett_a_samsung_solution_tomorrow_verseny","timestamp":"2018. április. 10. 13:01","title":"Most igazán sok pénzt lehet nyerni a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1f7a29-7aca-4040-815f-08064096a352","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy borsodi településen 99 százalékot ért el a párt.","shortLead":"Egy borsodi településen 99 százalékot ért el a párt.","id":"20180409_Tarolt_a_Fidesz_az_orszag_legszegenyebb_falvaiban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1f7a29-7aca-4040-815f-08064096a352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0475b928-248b-40ed-96f9-111e4fa32607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Tarolt_a_Fidesz_az_orszag_legszegenyebb_falvaiban","timestamp":"2018. április. 09. 11:02","title":"Tarolt a Fidesz az ország legszegényebb falvaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","shortLead":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","id":"20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c20efa-6d01-42c1-8ba5-8895d50c4d48","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","timestamp":"2018. április. 08. 18:03","title":"Terheléses támadás érte az MSZP informatikai hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Angela Merkel, Horst Seehofer, Andrej Babis, Geert Wilders... egymást érik az Orbánnak szóló üzenetek a kétharmados választási sikert követően.","shortLead":"Angela Merkel, Horst Seehofer, Andrej Babis, Geert Wilders... egymást érik az Orbánnak szóló üzenetek a kétharmados...","id":"20180409_ozonlenek_a_gratulaciok_orbannak_a_gyozelem_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465f8ca3-7c87-43ae-be9c-8111783be51e","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_ozonlenek_a_gratulaciok_orbannak_a_gyozelem_utan","timestamp":"2018. április. 09. 13:15","title":"Özönlenek a gratulációk Orbánnak a győzelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF szóvivője úgy vélte, az ellenzéki pártoknak nem volt nemzeti programjuk, így nem tudták megszólítani a magyar vidéket. ","shortLead":"A CÖF szóvivője úgy vélte, az ellenzéki pártoknak nem volt nemzeti programjuk, így nem tudták megszólítani a magyar...","id":"20180409_Lomnici_szerint_a_Fidesz_realitasvezerelt_politikat_folytatott_ezert_nyert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c4a4b-3e41-4727-b6f7-f7b508f33827","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Lomnici_szerint_a_Fidesz_realitasvezerelt_politikat_folytatott_ezert_nyert","timestamp":"2018. április. 09. 08:50","title":"Lomnici szerint a Fidesz \"realitásvezérelt politikát\" folytatott, ezért nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi független polgármester szerint további visszalépések segítettek volna a kétharmad megakadályozásában, és azt is elmondta, mit kell tennie az ellenzéknek a jövőben. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi független polgármester szerint további visszalépések segítettek volna a kétharmad...","id":"20180409_MarkiZay_A_taktikai_szavazas_segitett_de_nem_volt_elegendo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3ae5b2-8f30-41af-939d-db391f20c5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_MarkiZay_A_taktikai_szavazas_segitett_de_nem_volt_elegendo","timestamp":"2018. április. 09. 21:31","title":"Márki-Zay: \"A taktikai szavazás segített, de nem volt elegendő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baeb3ef5-63d7-45d9-b893-de822e555e91","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tízből négy hazai vállalkozás szeretne új piacot meghódítani, az okok között a csekély bevétel és a hazai piac szűkössége is szerepel.","shortLead":"Tízből négy hazai vállalkozás szeretne új piacot meghódítani, az okok között a csekély bevétel és a hazai piac...","id":"20180409_Megeri_a_kulpiaci_jelenlet__kulfoldre_igyekeznek_a_hazai_cegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baeb3ef5-63d7-45d9-b893-de822e555e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3595a8c6-ed86-47e6-9611-da856788ff50","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180409_Megeri_a_kulpiaci_jelenlet__kulfoldre_igyekeznek_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. április. 09. 13:15","title":"Megéri a külpiaci jelenlét – külföldre igyekeznek a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1296ad-0079-4212-b157-be2a0bc7d7b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizakodást keltő első hírek után jöttek a csalódást keltőek. Angyalföldön például listán szakít a Fidesz, bár Tóth Csaba Zuglóban nyerésre áll.","shortLead":"A bizakodást keltő első hírek után jöttek a csalódást keltőek. Angyalföldön például listán szakít a Fidesz, bár Tóth...","id":"20180408_Mintha_neutronbombat_dobtak_volna_le_az_MSZPkozpontban__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1296ad-0079-4212-b157-be2a0bc7d7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eda76f-142a-4fe1-96ca-f08b14a707d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mintha_neutronbombat_dobtak_volna_le_az_MSZPkozpontban__video","timestamp":"2018. április. 08. 22:38","title":"Mintha neutronbombát dobtak volna le az MSZP-központban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]