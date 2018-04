Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","shortLead":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","id":"20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18de9711-c21e-4e57-bf25-c20da8574c63","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Megteltek a műanyag urnák, Újbuda és London a tragikus pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is sokmilliós perrel fenyegette a visszalépést fontolgatókat.","shortLead":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is...","id":"20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7025b-ad5d-4fef-b1f9-80bdafc6403c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","timestamp":"2018. április. 09. 12:25","title":"Schiffer perrel fenyegette azokat, akik visszalépnek az LMP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Hova_is_kell_menni_szavazni_Az_NVI_oldala_nem_segit_lehalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361e392d-805f-444a-adcd-1317d7343813","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hova_is_kell_menni_szavazni_Az_NVI_oldala_nem_segit_lehalt","timestamp":"2018. április. 08. 09:36","title":"Hova is kell menni szavazni? Az NVI oldala nem segít, lehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a kora reggeli részvételi adatok is rekordot döntöttek.","shortLead":"Már a kora reggeli részvételi adatok is rekordot döntöttek.","id":"20180408_MarkiZay_Peter_szerint_rendszervalto_hangulat_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b931359-b2d2-4ce7-a8dc-056c4546fbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_MarkiZay_Peter_szerint_rendszervalto_hangulat_van","timestamp":"2018. április. 08. 08:41","title":"Márki-Zay Péter szerint rendszerváltó hangulat van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","id":"20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17638918-b904-4f3b-8d4c-7b7b459b32ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Karácsony: \"Ez nagyon biztató jel azoknak, akik változást akarnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piacok beárazták a Fidesz győzelmét.","shortLead":"A piacok beárazták a Fidesz győzelmét.","id":"20180409_MI_varhato_a_valasztasok_utan_Igy_latjak_a_piaci_elemzok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb426c6-86a3-4bc9-8c00-53d0463fb88e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_MI_varhato_a_valasztasok_utan_Igy_latjak_a_piaci_elemzok","timestamp":"2018. április. 09. 11:35","title":"Mi várható a választások után? Így látják a piaci elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9dd249-51ae-451d-acde-f2b909eeff79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz 49 százaléknál jár.","shortLead":"A Fidesz 49 százaléknál jár.","id":"20180408_Igy_allnak_a_szavazatok_69_szazalekos_feldolgozottsagnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9dd249-51ae-451d-acde-f2b909eeff79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6332f0-34a4-4f41-9910-d3539c1eccc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Igy_allnak_a_szavazatok_69_szazalekos_feldolgozottsagnal","timestamp":"2018. április. 08. 22:54","title":"Így állnak a szavazatok 69 százalékos feldolgozottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab92678e-6c18-4772-91bd-72fead94101b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú posztban írja le Rácz László (Lipi Brown), a zenekar alapító-dobosa, miért lép ki a zenekarból. UPDATE: reagált a PASO a levélre.","shortLead":"Hosszú posztban írja le Rácz László (Lipi Brown), a zenekar alapító-dobosa, miért lép ki a zenekarból. UPDATE: reagált...","id":"20180409_Az_egesz_vilag_a_hazankban_tortenteken_rohog__elhagyja_az_orszagot_a_PASO_alapitoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab92678e-6c18-4772-91bd-72fead94101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cec1d2e-0a90-4a7f-9295-e634501ef118","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Az_egesz_vilag_a_hazankban_tortenteken_rohog__elhagyja_az_orszagot_a_PASO_alapitoja","timestamp":"2018. április. 09. 14:05","title":"„Az egész világ a hazánkban történteken röhög” – elhagyja az országot a PASO alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]