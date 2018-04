Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Orbán Viktor úgy kampányolt, hogy arról csak a helyi – elsősorban Mészáros Lőrinchez tartozó – sajtó tudott, illetve a kormányt kiszolgáló médiatermékek. Amikor egy-egy látogatásáról a sajtó tudomást szerzett, csak annyit szólt vissza, fake newsnak nem nyilatkozik.

A furcsa, már-már álruhás országjárásról Rogán Antal propagandaminiszter azt mondta, ez azért van, mert Orbán nem a sajtónak, az embereknek kampányol. Megnéztük és térképre raktuk, elemeztük azokat az adatokat, ahol Orbán a mostani kampányban járt, összehasonlítva a 2014-es Fidesz-eredményekkel. Így kiderül, mit jelent Orbán személye a mozgósításban, hány szavazatot hozott a miniszterelnök, amiből végül kétharmad lett.

Mivel más elérhető adat nem volt, ezért Orbán Viktor Facebook-oldalán néztük vissza. Ezek alapján a kormányfő az országjárást Egerben kezdte, a Heves 1-es választókerületben. 2014-ben itt 38,94 százalékot szerzett a Fidesz jelöltje, Nyitrai Zsolt most – 98,98 százalékos feldolgozottság mellett – 47,28 százalékot. A körzetről korábban azt mondták, billegő, nem véletlen, hogy személyesen jelent meg ott Orbán, láthatóan meg is tolta a kampányt. Aztán Dunaújvárosban folytatta a kampányt a miniszterelnök, a Fejér megyei 4-esben. 2014-ben 35,88%-ot szerzett a Fidesz itt, nyert is, most nem. Hiába a 40,05 százalékos eredmény és a csaknem 5 százalékos növekedés Galambos Dénesnél, a mandátum – egyéniben az egyetlen – a Jobbiké lett, 43,08 százalékos eredménnyel.

Dunaújváros után Miskolc következett, Csöbör Katalin körzete szoros versenyt hozott, a Fidesz jelöltje 800 szavazattal végzett a Jobbik indulója előtt, a szavazatok 39,57 százalékát gyűjtötte be. 2014-ben 33,68 százalékot szerezett itt a Fidesz. De a miskolci 1-es mellett a 2-est is megtolta, ha már ott volt Orbán, Hubay György, ha lehet, egy még nehezebb választókörzetet nyert meg, ugyanis nemcsak a Jobbik volt esélyes kihívó, hanem az MSZP is. Ráadásul négy éve nyert is ott a szocialista Varga László, de – Orbánnak is köszönhetően – most a Fidesz nyert, a négy évvel ezelőtti 30,89 százalék után most 38,48 százalékot szerezve. (Csöbör Katalinhoz a kampány során még egyszer visszament Orbán, minden jel szerint érezték, hogy szoros lesz, Alsózsolcán és Szirmabesenyőn kampányoltak.)

Pócs Jánost is meglátogatta Orbán a Jászságban, a helyi kettes számú választókörben nyert is a képviselő, az összes szavazat 52,09 százaléka lett az övé. Döbbenetes erősödés ez a négy évvel ezelőttihez képest, amikor a Fidesz ottani jelöltje 42,8 százalékot szerzett. A kampány során szűkebb hazájába is ellátogatott Orbán, Bicskére, hogy személyesen tolja meg Tessely Zoltán kampányát. A fejéri hármasban nyert is a képviselő, 53,53 százalékkal, míg négy éve ott a Fidesz 50,43 százalékot kapott.

A fővárosban Kocsis Mátéhoz látogatott el először Orbán, a hatos választókerületbe. Mivel ide nem csak a VIII., hanem a IX. kerület is tartozik, ráadásul Józsefvárosban hagyományosan alacsony a szavazói kedv, szükség volt Orbánra. Kocsis idén 40,83 százalékot szerzett, míg négy éve a Fidesz 38,25 százalékot. Látszik, ide is hozott szavazatokat a miniszterelnök. Ezt követően Várpalotára ment Orbán, Kontrát Károlyhoz, a veszprémi kettesbe – és őt is mandátumhoz segítette. Az államtitkár a szavazatok 51,34 százalékát gyűjtötte be, négy éve itt 45,62 százalékot gyűjtött a kormánypárti jelölt.

Gödöllőre is kinézett Orbán, HÉV-vel. Hiába tartották itt sokan esélyesnek az LMP-s Lengyel Szilviát, a Fidesz jelöltje, Vécsey László győzött, a szavazatok 46,3 százaléka lett az övé. A Pest megyei hatosban négy éve 42,92 százalékot szerzett a kormánypárt. Nyírbátor következett, ahol Simon Miklós mellett kellett kampányolni. A szabolcsi hatosban idén 57,59 százalékot szerzett a Fidesz, négy éve 46,97-et, majdhogynem utánfutóval kellett vinni az Orbán-furgon mellett a szavazatokat, annyit vitt ide. Innen Nyíregyházára, a szabolcsi egyesbe ment. Itt most Szabó Tünde 41,2 százalékot szerzett, a négy évvel ezelőtti Fidesz-eredmény 35,78 százalék volt.

Tiszaújvárosban is járt Orbán, gyárat avatott, de nem feledkezett meg a jelölt melletti kampányolásról sem. A borsodi hatost idén 50,44 százalékos eredménnyel vitte a Fidesz és Koncz Ferenc, négy éve 40,43-mal. 10 százalék plusz, nem véletlenül mondják egyöntetűen az elemzők, hogy a magas részvétellel ezt a kétharmadot vidéken nyerte meg a Fidesz. Innen Szerencs következett, ami szintén a borsodi hatoshoz tartozik.

Czunyiné Bertalan Judit a komáromi hármasban indult és nyert. Méghozzá a szavazatok 51,53 százalékával. Négy éve itt a kormánypártok 47,01 százalékot értek el. Orbán a választókerületben még Bakonysárkányra is elnézett, a vidéki fideszes szavazókat mozgósította. Szolnokon a Fidesz Kállai Máriát indította, az egyes választókerületben 42,62 százalékot ért el Kállai és mandátumot szerzett. Négy éve itt a kormánypártok 37,3 százalékot értek el. Nagykanizsán Cseresnyés Péter indult, a zalai hármasban 46,69 százalékot szerzett. Négy éve ugyanő 39,57 százalékot. Ezt is összehozta Orbán.

Móring József Attila a somogyi hármasban indult, nyert is, 52,73 százalékkal. A Marcali központú választókerületben négy éve Móring 47,51 százalékot szerezve végzett az élen. Később egy olyan videót is posztolt Orbán, ahol az összes somogyi jelölt feltűnik, Gelencsér Attila, Szászfalvi László, Móring és Witzmann Mihály, mindannyian mandátumot nyertek. A budapesti egyesbe is elnézett Orbán, Hollik István kampányán próbált segíteni, hiába. A mandátumot az LMP-s Csárdi Antal szerezte meg, Hollik 41,93 százalékot szerzett. Négy éve Rogán 45,29-et.

A hajrában Orbán az Ormánságba is ellátogatott, Nagy Csabát segítette mandátumhoz. A szavazatok 49,77 százaléka lett az övé a baranyai négyesben. A Fidesz ott négy éve 44,06-ot szerzett. A körzetben a vajszlói közmunkásokat is meglátogatta. A szavazás előtt egy nappal Pestszentlőrincre is kiment Orbán, a XVIII. kerületben Kunhalmi Ágnes nyert, Kucsák László mindössze a szavazatok 39,81 százalékát szerezte meg. Négy éve Kucsák nyert, de 37,6 százalékot szerzett.

A szavazás napján pedig Csepelt látogatta meg Orbán és próbált mozgósítani, de Németh Szilárd, a Fidesz ökle most is bukott. Idén a szavazatok 37,31, négy éve 35,5 százalékát szerezte meg. A két fővárosi helyszínre vitt ugyan plusz voksokat Orbán, de a győzelemhez ez is kevés volt.

