Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","shortLead":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","id":"20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a69f361-ec06-450d-9e90-18bf4db401e4","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","timestamp":"2018. április. 08. 22:05","title":"Huszárok is szavaztak április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a217a1d4-201b-4075-9d1c-3dafe11b2977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar autósok európai viszonylatban is szabálykövetők egy belga felmérés szerint.","shortLead":"A magyar autósok európai viszonylatban is szabálykövetők egy belga felmérés szerint.","id":"20180410_Magyar_autosok_Europa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a217a1d4-201b-4075-9d1c-3dafe11b2977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4410172-a1f0-4f05-906f-b60a261f73c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Magyar_autosok_Europa","timestamp":"2018. április. 10. 10:23","title":"Magyar autósok: gyorshajtásban elöl, ittas vezetésben hátul vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1956643-8548-41ca-9114-310a56349090","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két ország között továbbra is napi 16 pár vonat közlekedik majd, de nem mindegyik indul Amszterdamból.","shortLead":"A két ország között továbbra is napi 16 pár vonat közlekedik majd, de nem mindegyik indul Amszterdamból.","id":"20180409_harom_ora_ala_csokkent_a_menetido_brusszel_es_amszterdam_kozott_a_vasuton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1956643-8548-41ca-9114-310a56349090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f3b76-f717-4a46-932b-0a18ce4d9881","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_harom_ora_ala_csokkent_a_menetido_brusszel_es_amszterdam_kozott_a_vasuton","timestamp":"2018. április. 09. 16:12","title":"Három óra alá csökkent a menetidő Brüsszel és Amszterdam között a vasúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Homályos az ügy, a színész beperelte a vádat megfogalmazó újságírót és újságot is. És nincs jól.","shortLead":"Homályos az ügy, a színész beperelte a vádat megfogalmazó újságírót és újságot is. És nincs jól.","id":"20180410_Geoffrey_Rush_egeszsege_ramegy_a_zaklatasi_vadra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573db734-1e4d-45cd-bf7f-355e278b9b8d","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Geoffrey_Rush_egeszsege_ramegy_a_zaklatasi_vadra","timestamp":"2018. április. 10. 08:52","title":"Geoffrey Rush egészsége rámegy a zaklatási vádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a203276b-4cb5-4d42-bcfc-2186f7d26b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem éppen úgy sikerült egy siló robbantásos bontása Dániában, ahogy azt a mérnökök elképzelték.","shortLead":"Nem éppen úgy sikerült egy siló robbantásos bontása Dániában, ahogy azt a mérnökök elképzelték.","id":"20180409_dan_silo_elbaltazott_bontasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a203276b-4cb5-4d42-bcfc-2186f7d26b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d243727-ea08-42ca-ae06-2188a496cc62","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180409_dan_silo_elbaltazott_bontasa","timestamp":"2018. április. 09. 10:54","title":"Ez történik, ha egy 53 méter magas épület rossz irányba dől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b80ed77-ab8b-4cbe-812a-d9ec2fc21477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rejtő-hétvége lesz Budapesten. A jelszó: a belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan.","shortLead":"Rejtő-hétvége lesz Budapesten. A jelszó: a belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan.","id":"20180409_Rohogje_ki_magabol_a_csalodottsagot_Piszkos_Freddel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b80ed77-ab8b-4cbe-812a-d9ec2fc21477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d407b4c4-c7af-4a75-9425-c3bcfe725d3e","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Rohogje_ki_magabol_a_csalodottsagot_Piszkos_Freddel","timestamp":"2018. április. 09. 14:47","title":"Röhögje ki magából a csalódottságot Piszkos Freddel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de28cd68-fa3f-451b-8cc4-6fca9b9efe96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisorsolta, ki nyert egy estét vele. ","shortLead":"Kisorsolta, ki nyert egy estét vele. ","id":"20180409_Kelemen_Anna_betartotta_a_valasztasi_igeretet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de28cd68-fa3f-451b-8cc4-6fca9b9efe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3132a7-f98d-4977-972e-1f759919f46d","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Kelemen_Anna_betartotta_a_valasztasi_igeretet","timestamp":"2018. április. 09. 15:51","title":"Kelemen Anna betartotta a választási ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8138a9-a145-4046-b3d6-86b4e4eee4fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Leszedtek_a_felcsuti_iskola_falarol_Orban_es_Meszaros_tablokepet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8138a9-a145-4046-b3d6-86b4e4eee4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62325423-dafd-4dd2-80cb-defd392a773d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Leszedtek_a_felcsuti_iskola_falarol_Orban_es_Meszaros_tablokepet","timestamp":"2018. április. 08. 16:45","title":"Leszedték a felcsúti iskola faláról Orbán és Mészáros tablóképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]