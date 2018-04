Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04afaf8f-f6ad-46d8-a0c5-941f6965a553","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje családjával együtt adta le voksát.","shortLead":"Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje családjával együtt adta le voksát.","id":"20180408_Karacsony_Gergely_csaladjaval_ment_szavazni__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04afaf8f-f6ad-46d8-a0c5-941f6965a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d60badd-9f88-4dd6-b8d9-bdaa4af61a7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_Gergely_csaladjaval_ment_szavazni__fotok","timestamp":"2018. április. 08. 12:15","title":"Karácsony Gergely családjával ment szavazni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","shortLead":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","id":"20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a75fe6-2512-4c1b-ab17-fc0ff3d7d643","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 16:55","title":"A Föld egyik felén már befejeződött a szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fdc1db-66f8-4e7e-a63a-be80e09bb00a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely magyarázata szerint a bevándorlás elutasítása nem xenofóbia, hanem életösztön.","shortLead":"Gulyás Gergely magyarázata szerint a bevándorlás elutasítása nem xenofóbia, hanem életösztön.","id":"20180409_gulyas_gergely_az_ebesz_megfigyeloi_tulleptek_hataskoruket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fdc1db-66f8-4e7e-a63a-be80e09bb00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48942548-11c8-468b-b189-b837513e3ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_gulyas_gergely_az_ebesz_megfigyeloi_tulleptek_hataskoruket","timestamp":"2018. április. 09. 16:41","title":"Gulyás Gergely: Az EBESZ megfigyelői túllépték hatáskörüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1930e4c4-bd3a-4eb3-a9ba-6987b3ed7ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottságot sokan megkeresték azzal, hogyan befolyásolja tevékenységüket a választási eredmény. ","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottságot sokan megkeresték azzal, hogyan befolyásolja tevékenységüket a választási eredmény. ","id":"20180409_Magyar_Helsinki_Bizottsag_Addig_dolgozunk_amig_segitseget_kernek_tolunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1930e4c4-bd3a-4eb3-a9ba-6987b3ed7ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b58d71-f5ac-4eb2-bdd4-349e524535ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Magyar_Helsinki_Bizottsag_Addig_dolgozunk_amig_segitseget_kernek_tolunk","timestamp":"2018. április. 09. 19:25","title":"Magyar Helsinki Bizottság: Addig dolgozunk, amíg segítséget kérnek tőlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3d7095-62ed-48df-88f0-b54571325554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Epilepsziás rohamot kapott vasárnap nem sokkal dél előtt a szavazóhelyiségben egy választó a Győr-Moson-Sopron megyei Rábatamásiban, a voksolást nyolc percre felfüggesztették.","shortLead":"Epilepsziás rohamot kapott vasárnap nem sokkal dél előtt a szavazóhelyiségben egy választó a Győr-Moson-Sopron megyei...","id":"20180408_Felfuggesztettek_a_voksolast_Rabatamasiban_mert_egy_valaszto_epilepszias_rohamot_kapott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d3d7095-62ed-48df-88f0-b54571325554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeaae310-8f33-47ee-b4fd-d8fd142285d0","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Felfuggesztettek_a_voksolast_Rabatamasiban_mert_egy_valaszto_epilepszias_rohamot_kapott","timestamp":"2018. április. 08. 14:57","title":"Felfüggesztették a voksolást Rábatamásiban, mert egy választó epilepsziás rohamot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán, a vasárnapi Bahreini Nagydíjon.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán...","id":"20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790f8e33-ae5f-4148-a260-542ee5fe200f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","timestamp":"2018. április. 08. 19:07","title":"Véget ért a Bahreini Nagydíj, ez lett a befutók sorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c18c386-a474-4b6c-9e90-685d37980e4f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mérlegre tették a néppártosodást és számszerűen az jött ki, hogy növekedni nem tudott ugyan, de jó eséllyel cserélődött a Jobbik tábora. A kérdés az, kap-e esélyt a folytatásra Vona Gábor pártelnök.","shortLead":"Mérlegre tették a néppártosodást és számszerűen az jött ki, hogy növekedni nem tudott ugyan, de jó eséllyel cserélődött...","id":"20180409_Vonanak_most_lesz_igazan_nehez_dolga","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c18c386-a474-4b6c-9e90-685d37980e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8276f3-20f0-4874-a901-2d0b602feea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Vonanak_most_lesz_igazan_nehez_dolga","timestamp":"2018. április. 09. 12:46","title":"Először Toroczkai venne elégtételt Vonán, több lemondás lehet a Jobbikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai Szövetségnél (EA).","shortLead":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai...","id":"20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907fd7d-2bb7-406c-aa10-0dcd6c40b681","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","timestamp":"2018. április. 08. 16:10","title":"Márton Anita lett a legjobb európai női atléta márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]