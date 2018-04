Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a203276b-4cb5-4d42-bcfc-2186f7d26b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem éppen úgy sikerült egy siló robbantásos bontása Dániában, ahogy azt a mérnökök elképzelték.","shortLead":"Nem éppen úgy sikerült egy siló robbantásos bontása Dániában, ahogy azt a mérnökök elképzelték.","id":"20180409_dan_silo_elbaltazott_bontasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a203276b-4cb5-4d42-bcfc-2186f7d26b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d243727-ea08-42ca-ae06-2188a496cc62","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180409_dan_silo_elbaltazott_bontasa","timestamp":"2018. április. 09. 10:54","title":"Ez történik, ha egy 53 méter magas épület rossz irányba dől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b6127-e18a-4746-95e6-1dbca3abdfde","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 13:35","title":"Közelít az 50 százalékos részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53171493-d556-4a0e-8566-d1c48c23cbb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygáz- és hanggránátokat is bevetettek a francia rendőrök, amikor hétfő reggel szétzavarták egy Nyugat-Franciaországba tervezett repülőtér helyszínén sátortábort vert környezetvédőket és anarchistákat. Az akcióban 2500 egyenruhás vett részt.","shortLead":"Könnygáz- és hanggránátokat is bevetettek a francia rendőrök, amikor hétfő reggel szétzavarták...","id":"20180409_2500_rendor_zavarta_el_a_franciaorszagi_kornyezetvedoket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53171493-d556-4a0e-8566-d1c48c23cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3f364-7f71-41e0-b8a7-955da42631e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_2500_rendor_zavarta_el_a_franciaorszagi_kornyezetvedoket","timestamp":"2018. április. 09. 10:55","title":"2500 rendőr zavarta el a franciaországi környezetvédőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09106cdd-e060-49ce-a9e3-c4f408463226","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gázoló nagy valószínűség szerint egyedüli tettes volt, és német, nem pedig menekült.","shortLead":"A gázoló nagy valószínűség szerint egyedüli tettes volt, és német, nem pedig menekült.","id":"20180408_Munsteri_gazolas_nem_muszlim_terrorista_volt_az_elkoveto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09106cdd-e060-49ce-a9e3-c4f408463226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae78a8-5606-4c45-879d-0def1e2a68a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Munsteri_gazolas_nem_muszlim_terrorista_volt_az_elkoveto","timestamp":"2018. április. 08. 13:19","title":"Megerősítették, hogy nem muszlim terrorista volt a münsteri gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","id":"20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619a7438-c3e1-4ade-bfca-ec879ef40b03","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","timestamp":"2018. április. 08. 12:29","title":"Gyurcsány is ellenzéki győzelemben bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b03ff2c-015c-47be-9fd6-5895a39ddd7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben.","shortLead":"A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben.","id":"20180408_A_kulkepviseleteken_889_szazalekos_volt_a_reszvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b03ff2c-015c-47be-9fd6-5895a39ddd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fa4c6e-2534-45ed-8a64-17121aa589e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_kulkepviseleteken_889_szazalekos_volt_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 23:23","title":"A külképviseleteken 88,9 százalékos volt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","shortLead":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","id":"20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9929ae9d-1bc9-4c71-bb40-c3fffaf73670","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","timestamp":"2018. április. 09. 09:02","title":"A Lego-milliárdosok szerint Brexit ide vagy oda, most érdemes londoni ingatlanokra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói információk szerint Budapestre rendelték a készenlétiseket. Az ORFK szerint ebben semmi szokatlan nincs.","shortLead":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói...","id":"20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427161d2-1c12-4d60-86f4-90b4ff8221bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","timestamp":"2018. április. 08. 18:32","title":"Az M3-ason és az M7-esen is rendőrségi konvojokat láttak a főváros irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]