Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c3c32c-efdc-4f43-b05d-94d7e7e420ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap este fél hétig a választásra jogosultak 68,13 százaléka ment el szavazni – derül ki a friss adatokból. ","shortLead":"Vasárnap este fél hétig a választásra jogosultak 68,13 százaléka ment el szavazni – derül ki a friss adatokból. ","id":"20180408_hetven_szazalekhoz_kozelit_a_valasztasi_reszvetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c3c32c-efdc-4f43-b05d-94d7e7e420ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9f6e1c-6ed6-4fdb-b152-d2a81dcfcc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_hetven_szazalekhoz_kozelit_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 19:05","title":"Hetven százalékhoz közelít a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","shortLead":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","id":"20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea791861-9bfc-4a1f-a125-753012cbf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"Első fideszes reakciók: \"Bizakodóak vagyunk\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","shortLead":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","id":"20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0cc9a3-842f-4081-808d-9d6608a34791","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. április. 08. 21:16","title":"\"Ti vagytok a legnagyobbak!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b5a4a-7ffe-4809-ba74-4b8d92efd54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranya 3-as választókörzetében elhúzott a második helyen végző jobbikos jelölt mellett Hargitai János.","shortLead":"Baranya 3-as választókörzetében elhúzott a második helyen végző jobbikos jelölt mellett Hargitai János.","id":"20180408_biztos_fidesz_gyozelem_mohacson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b5a4a-7ffe-4809-ba74-4b8d92efd54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedb269f-67bb-4267-9ae9-0a07005f8c93","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_biztos_fidesz_gyozelem_mohacson","timestamp":"2018. április. 08. 23:22","title":"Biztos Fidesz-győzelem Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum politikusa szerint van olyan tagjuk, aki „tegnap felmondott a minisztériumban, hogy teljes állásban dolgozzon a Momentumban”.","shortLead":"A Momentum politikusa szerint van olyan tagjuk, aki „tegnap felmondott a minisztériumban, hogy teljes állásban...","id":"20180409_fekete_gyor_andras_tomegek_akarnak_csatlakozni_a_momentumhoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3157bc3b-4f3c-4195-a40d-d1dd803e7c0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_fekete_gyor_andras_tomegek_akarnak_csatlakozni_a_momentumhoz","timestamp":"2018. április. 09. 18:52","title":"Fekete-Győr András: Tömegek akarnak csatlakozni a Momentumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hatalom nem arra szolgál, hogy magunkat legitimáljuk – mondta a miniszter.","shortLead":"A hatalom nem arra szolgál, hogy magunkat legitimáljuk – mondta a miniszter.","id":"20180409_Balog_Zoltan_ertekel_Isten_kegyelme_legyen_a_kormanyzas_merceje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce0c4c2-9357-4e43-b268-221c9e26471a","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Balog_Zoltan_ertekel_Isten_kegyelme_legyen_a_kormanyzas_merceje","timestamp":"2018. április. 09. 14:15","title":"Balog Zoltán értékel: \"Isten kegyelme legyen a kormányzás mércéje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","shortLead":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","id":"20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdb6ed3-73d8-4470-a9a5-c1a21375de86","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","timestamp":"2018. április. 08. 21:34","title":"A TV2 volt tulajdonosa is feleség lesz luxuskivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai repülőtér ellen, Izrael pedig nem hajlandó kommentálni a hétfő hajnali akciót.","shortLead":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai...","id":"20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16215b8-5168-4b78-aaea-b0b1aa5493e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","timestamp":"2018. április. 09. 16:23","title":"Nincs gazdája a Szíria elleni hajnali légicsapásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]