Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Az elnökség döntése alapján a Jobbik az országgyűlési választáson leadott voksok újraszámlálását követeli – jelentette be Jakab Péter, a párt szóvivője a Fidesz Lendvay utcai székháza előtt tartott sajtótájékoztatón. "A Fidesz elvileg kétharmaddal nyert, mégis feltűnően nagy a csend, nincsen örömujjongás. Mint hogyha attól tartanának a fiúk, hogy még a végén lebuknak. És talán joggal tartanak ettől, hiszen ma az országban az az általános közvélekedés, hogy a Fidesz ezt a választást elcsalta" – magyarázta Jakab.

Jakab szerint úgy tűnik, hogy az egykori fideszes államtitkár, Pálffy Ilona vezette Nemzeti Választási Irodától is segítséget kaphatott a Fidesz a győzelemhez.

A szóvivő emlékeztetett, hogy az NVI szervere vasárnap többször is megbénult, "mintha váratlanul érte volna a választási irodát, hogy négyévente van Magyarországon országgyűlési választás". Az is érdekes Jakab szerint, hogy az urnazárás után órákig nem közöltek részeredményeket, amikor pedig mégis, akkor már 70-80 százalékos volt a feldolgozottság. "Mi történt az azt megelőző órákban, a választás utolsó fél órájában, amikor a választási iroda adatbázisa szerint 170-180 ezer szavazat eltűnt."

Teljes körű újraszámlálást akar az LMP A párt szakértői már vizsgálják a választási visszaélésekről szóló beszámolókat.

Felidézte: arra is találtak most már példát, hogy a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Jobbikra leadott szavazatokat az NVI nem a Jobbik neve mellett könyvelte el, hanem egy kamupártnak írta be.

A Jobbik dolgozik a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait az NVI adataival, a párt pedig a határidőig kezdeményezni fogja a szavazatok újraszámlálását, "mert úgy tűnik, hogy a Fidesz – finoman szólva – nem bízta a véletlenre és a puszta mozgósításra ezt a kétharmados győzelmet".

Kérdésre Jakab közölte: ha felmerül a választási csalás gyanúja, akkor meg kell kérdőjelezniük a választás végeredményét is.

A Demokratikus Koalíció sem fogadja el a választás végeredményét, mert elképzelhetőnek tartja, hogy vasárnap "előre kitervelt, tudatos, rosszindulatú" csalás történt.

Gyurcsány Ferenc pártelnök bejelentette, a DK az összes kézzel írt választókerületi jegyzőkönyvet kikéri, hogy azokat összevethessék az interneten közzétett hivatalos választási adatokkal.

A politikus emellett újraszámlálást követel minden olyan választókerületben, ahol nem volt ellenzéki szavazatszámláló. Azt is egyesével ellenőrzik, hogy a jegyzőkönyvek szerint hány érvénytelen szavazatot adtak le a választók, és ezeket melyik pártok kapták volna – tette hozzá. Azt is egyenként kell ellenőrizni, hogy a jegyzőkönyvek tartalmaznak-e életszerűtlen aránytalanságokat az egyéni és a listás szavazatok között.

A pártelnök indoklásként azt mondta, nincs hiteles magyarázat a választási informatikai rendszer vasárnapi összeomlására, ahogy arról sincs kimutatás, hogy a helyreállító munkák nem befolyásolták-e a nyilvánosságnak szolgáltatott adatokat. Hozzátette, hogy az informatikai rendszer összeomlása miatt nem lehetett interneten mozgóurnát rendelni, amivel sokakat kizártak a részvételből.

Az is gyanús – tette hozzá –, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait több választókerületben nem engedték oda, amikor elektronikusan rögzítették a szavazás eredményét.