[{"available":true,"c_guid":"cc251172-b8ff-4245-9976-9c8f3c0e435a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó megmutatja, hogy benzinmotor nélkül is lehet nagyon durva versenyautót építeni.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó megmutatja, hogy benzinmotor nélkül is lehet nagyon durva versenyautót építeni.","id":"20180410_815_loeros_elektromos_autoval_sokkol_az_audi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc251172-b8ff-4245-9976-9c8f3c0e435a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f5a200-4fef-4219-a225-2662f63472e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_815_loeros_elektromos_autoval_sokkol_az_audi","timestamp":"2018. április. 10. 11:23","title":"815 lóerős elektromos autóval sokkol az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90875416-b172-4f38-824e-b0a4636410f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lemond az Együtt elnöksége, a párt sorsáról a tagság dönt.","shortLead":"Lemond az Együtt elnöksége, a párt sorsáról a tagság dönt.","id":"20180409_Juhasz_Peter_szintiszta_lelkiismerettel_allunk_a_valasztok_ele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90875416-b172-4f38-824e-b0a4636410f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264f803-48f8-4c94-a1d7-cc0815e1fb32","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Juhasz_Peter_szintiszta_lelkiismerettel_allunk_a_valasztok_ele","timestamp":"2018. április. 09. 01:01","title":"Juhász Péter: \"színtiszta lelkiismerettel állunk a választók elé\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ab9888-7b5f-45e5-b427-4f22158fac36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"AHa! Brain Store néven indít vállalati akcelerátor programot az Antenna Hungária. A több mint 200 millió forint összértékű inkubációs pályázatra május 31-ig várják többek között műsorterjesztéssel, műsorgyártással és telekommunikációval foglalkozó digitális startupok jelentkezését.","shortLead":"AHa! Brain Store néven indít vállalati akcelerátor programot az Antenna Hungária. A több mint 200 millió forint...","id":"20180410_antenna_hungaria_startup_palyazat_akceleracios_program_telekommunikacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8ab9888-7b5f-45e5-b427-4f22158fac36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab4fbf1-f656-429e-920b-dc7740c83371","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_antenna_hungaria_startup_palyazat_akceleracios_program_telekommunikacio","timestamp":"2018. április. 10. 12:03","title":"200 millió forintos pályázatot írt ki az Antenna Hungária, okos megoldásokat várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz a fő téma Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető tervezett találkozóján - közölte vasárnap egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő.","shortLead":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz...","id":"20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbefd5c1-fe58-4095-b967-115b793aa795","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2018. április. 08. 22:47","title":"Észak-Korea kész tárgyalni a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b5a4a-7ffe-4809-ba74-4b8d92efd54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranya 3-as választókörzetében elhúzott a második helyen végző jobbikos jelölt mellett Hargitai János.","shortLead":"Baranya 3-as választókörzetében elhúzott a második helyen végző jobbikos jelölt mellett Hargitai János.","id":"20180408_biztos_fidesz_gyozelem_mohacson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b5a4a-7ffe-4809-ba74-4b8d92efd54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedb269f-67bb-4267-9ae9-0a07005f8c93","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_biztos_fidesz_gyozelem_mohacson","timestamp":"2018. április. 08. 23:22","title":"Biztos Fidesz-győzelem Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","shortLead":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","id":"20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112de5fb-4a87-41de-9165-9e601cc375a4","keywords":null,"link":"/sport/20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","timestamp":"2018. április. 09. 09:19","title":"Sallói is gólt küldött Ibrahimovicéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8558010e-c881-4405-aede-f8d86e0bb9ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugat-Afrika országainál komoly gondot okozott, amikor március végén elszakadt egy tenger alatti adatkábel.","shortLead":"Nyugat-Afrika országainál komoly gondot okozott, amikor március végén elszakadt egy tenger alatti adatkábel.","id":"20180410_internet_kiesese_ace_tenger_alatti_adatkabel_mauritania","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8558010e-c881-4405-aede-f8d86e0bb9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb8524b-afd4-4e98-ae03-3acce4315c56","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_internet_kiesese_ace_tenger_alatti_adatkabel_mauritania","timestamp":"2018. április. 10. 07:02","title":"Elszakadt egy tenger alatti kábel, 2 napig nem volt internet egy egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonszámokat és egyéb személyes adatokat szerezhettek meg az esetleges hackerek a moszkvai metró wifi-hálózatán lévő biztonsági rés kihasználásával. Az adatszivárgás akár 12 millió embert is érinthetett, ennyien léptek fel ugyanis a földalatti vezeték nélküli hálózatára a hiba észrevétele előtt.","shortLead":"Telefonszámokat és egyéb személyes adatokat szerezhettek meg az esetleges hackerek a moszkvai metró wifi-hálózatán lévő...","id":"20180410_Milliok_adatait_lophattak_el_a_moszkvai_metron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e8c37-4130-4f59-8e82-8690d9159947","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Milliok_adatait_lophattak_el_a_moszkvai_metron","timestamp":"2018. április. 10. 12:23","title":"Milliók adatait lophatták el a moszkvai metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]