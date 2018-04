Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban rendezendő hadgyakorlaton. ","shortLead":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két...","id":"20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc16661-ae87-4471-9d31-0d8e2a46bdf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Óriáshadgyakorlat kezdődik Oroszországban és Közép-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már több \"legendás ellenfélen\" is gondolkodnak, akik ellen pályára lépnének a magyar fiúk az új Puskás Ferenc Stadionban, aminek az építése látványosan halad – tudhattuk meg a Tv2 reggeli műsorából. A kampányfinisben átadott Ludovica campust is most volt idő feldicsérni, ha már átadták az embereknek és az ország biztonságára garanciát jelentő Közszolgálati Egyetemnek. Az kimaradt, hogy ezt a Nemzeti Választási Bizottság elnöke vezeti.\r

\r

","shortLead":"Már több \"legendás ellenfélen\" is gondolkodnak, akik ellen pályára lépnének a magyar fiúk az új Puskás Ferenc...","id":"20180410_Ha_a_magyar_fiuk_osszeszedik_magukat_itt_szurkolhatunk__mar_az_uj_stadiont_fenyezik_a_Tv2n","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830b429a-7c51-4fa1-a563-33872960ad5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ha_a_magyar_fiuk_osszeszedik_magukat_itt_szurkolhatunk__mar_az_uj_stadiont_fenyezik_a_Tv2n","timestamp":"2018. április. 10. 14:31","title":"„Ha a magyar fiúk összeszedik magukat, itt szurkolhatunk” – már az új stadiont fényezik a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d7dd9f-64af-4ea4-ae24-4358ffcfb84e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ők a vadaspark legújabb lakói. ","shortLead":"Ők a vadaspark legújabb lakói. ","id":"20180409_Muflonbaranyok_szulettek_Budakeszin__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d7dd9f-64af-4ea4-ae24-4358ffcfb84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ef9603-a31a-4680-8357-6794009b8b4d","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Muflonbaranyok_szulettek_Budakeszin__fotok","timestamp":"2018. április. 09. 12:32","title":"Muflonbárányok születtek Budakeszin - fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","shortLead":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","id":"20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fd0efe-2d3e-4ec4-85ae-f1fa7f4ef3cc","keywords":null,"link":"/elet/20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","timestamp":"2018. április. 09. 01:03","title":"A Kétfarkú kampányzáróján okkal vigadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb7135-0fc1-4c1b-bff1-4c4624282652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új, az eddiginél hosszabb előzetes jelent meg.","shortLead":"Új, az eddiginél hosszabb előzetes jelent meg.","id":"20180409_Itt_a_Han_Solofilm_uj_elozetese__mar_alig_varjuk_a_filmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb7135-0fc1-4c1b-bff1-4c4624282652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f291ae-d67a-490c-a839-d3b71244906b","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Itt_a_Han_Solofilm_uj_elozetese__mar_alig_varjuk_a_filmet","timestamp":"2018. április. 09. 09:55","title":"Itt a Han Solo-film új előzetese – már alig várjuk a filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297acc79-3dbe-4762-a918-16e69d722ef4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Gyorsan és határozottan semlegesíteni kell ezt az értéktumort – mondta a luxemburgi külügyminiszter.","shortLead":"Gyorsan és határozottan semlegesíteni kell ezt az értéktumort – mondta a luxemburgi külügyminiszter.","id":"20180409_Rakos_daganathoz_hasonlitotta_a_Fideszt_az_EUban_a_luxemburgi_kulugyminiszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=297acc79-3dbe-4762-a918-16e69d722ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3bd140-7e77-4689-8129-7c3901bde65b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Rakos_daganathoz_hasonlitotta_a_Fideszt_az_EUban_a_luxemburgi_kulugyminiszter","timestamp":"2018. április. 09. 14:46","title":"Rákos daganathoz hasonlította a Fideszt az EU-ban a luxemburgi külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ba15c-1e68-4f6a-829a-ad3ab7f7a501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert színészházaspár fia, Rékasi Zsigmond volt a Hír Tv Egyenesen című műsorának vendége, aki szerint „ha a magyar emberek nem fognak össze a jelenlegi rendszer ellen, akkor egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni”.","shortLead":"Az ismert színészházaspár fia, Rékasi Zsigmond volt a Hír Tv Egyenesen című műsorának vendége, aki szerint „ha a magyar...","id":"20180410_Rekasi_Zsigmond_Ha_nem_fogunk_ossze_egyre_lehetetlenebb_lesz_Magyarorszagon_elni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492ba15c-1e68-4f6a-829a-ad3ab7f7a501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f178e3-0b59-465e-a99e-630f815797b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Rekasi_Zsigmond_Ha_nem_fogunk_ossze_egyre_lehetetlenebb_lesz_Magyarorszagon_elni","timestamp":"2018. április. 10. 09:46","title":"Rékasi Zsigmond: Ha nem fogunk össze, egyre lehetetlenebb lesz Magyarországon élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kedden reggel a Riadólánc a Városligetért Facebook-csoportban azt írták, az Ötvenhatosok terén, a Néprajzi Múzeum építkezésénél nagyjából ötven kopasz várakozik, feltehetően a már előkészített fák átültetésére készülnek.","shortLead":"Kedden reggel a Riadólánc a Városligetért Facebook-csoportban azt írták, az Ötvenhatosok terén, a Néprajzi Múzeum...","id":"20180410_Megint_balha_van_a_Ligetben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d51fa3-db76-412e-83f8-f3023737c592","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Megint_balha_van_a_Ligetben","timestamp":"2018. április. 10. 10:07","title":"Megint balhé van a Ligetben, ötven kopasz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]