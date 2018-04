Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bab59332-6a55-42d5-8486-d2e0105349fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A General Motors dél-koreai leányvállalatánál elég radikálisan vették tudomásul, hogy elvették a bónuszukat.","shortLead":"A General Motors dél-koreai leányvállalatánál elég radikálisan vették tudomásul, hogy elvették a bónuszukat.","id":"20180409_del_korea_general_motors_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab59332-6a55-42d5-8486-d2e0105349fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec29a67-7c08-438e-9734-e2380d4bde97","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_del_korea_general_motors_video","timestamp":"2018. április. 09. 10:26","title":"Videó: Nekiestek a főnöki irodának, miután közölték, nincs prémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon magas volt Felcsúton a választási részvétel, a választók alig több mint a fele szavazott ott a Fideszre.","shortLead":"Nagyon magas volt Felcsúton a választási részvétel, a választók alig több mint a fele szavazott ott a Fideszre.","id":"20180409_Het_felcsuti_MKKPszavazo_akart_urallomast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6534561-cf86-40f8-84dd-04dcd7e92ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Het_felcsuti_MKKPszavazo_akart_urallomast","timestamp":"2018. április. 09. 13:06","title":"Hét felcsúti MKKP-szavazó akart űrállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","shortLead":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","id":"20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d5340-2b4d-45d6-8e4c-446f95b81553","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","timestamp":"2018. április. 10. 08:39","title":"Harminc méter mély szakadékba zuhant egy gyerekekkel teli iskolabusz Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP nehezen dolgozza fel a választási szereplést, a volt vezető és a lemondott társelnök egymásnak üzenget.","shortLead":"Az LMP nehezen dolgozza fel a választási szereplést, a volt vezető és a lemondott társelnök egymásnak üzenget.","id":"20180409_Schiffer_visszaszolt_Hadhazynak_pert_fontolgat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958cf78b-e7f9-4db4-9bc3-1d0c1ce27cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Schiffer_visszaszolt_Hadhazynak_pert_fontolgat","timestamp":"2018. április. 09. 14:55","title":"Schiffer visszaszólt Hadházynak, pert fontolgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab92678e-6c18-4772-91bd-72fead94101b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú posztban írja le Rácz László (Lipi Brown), a zenekar alapító-dobosa, miért lép ki a zenekarból. UPDATE: reagált a PASO a levélre.","shortLead":"Hosszú posztban írja le Rácz László (Lipi Brown), a zenekar alapító-dobosa, miért lép ki a zenekarból. UPDATE: reagált...","id":"20180409_Az_egesz_vilag_a_hazankban_tortenteken_rohog__elhagyja_az_orszagot_a_PASO_alapitoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab92678e-6c18-4772-91bd-72fead94101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cec1d2e-0a90-4a7f-9295-e634501ef118","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Az_egesz_vilag_a_hazankban_tortenteken_rohog__elhagyja_az_orszagot_a_PASO_alapitoja","timestamp":"2018. április. 09. 14:05","title":"„Az egész világ a hazánkban történteken röhög” – elhagyja az országot a PASO alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","shortLead":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","id":"20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa01c96-a928-4f9d-b6d3-55265ef27b70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","timestamp":"2018. április. 09. 16:15","title":"Az egyébként is \"szerény\" BMW X6-osból aligha lehet ennél letaglózóbbat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget ad arra, hogy az ország tovább távolodjon a demokráciától – írja a The Washington Post.","shortLead":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget...","id":"20180409_the_washington_post_valasztas_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b88be-33f2-438d-a3cf-fdf842883ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_the_washington_post_valasztas_utan","timestamp":"2018. április. 09. 06:58","title":"The Washington Post: Orbán győzelme az európai szélsőjobb győzelme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd1cfb2-628b-4500-b04e-5fdbfc3771a1","c_author":"Sebes Gábor","category":"itthon","description":"A korrupcióban az is szörnyű, hogy a Fidesz és Orbán összes szavazóját és hívét bűntárssá teszi egy olyan bűnben, amit nem követtek el – írja szerzőnk, aki a Fidesz önkormányzati képviselője. Vélemény.","shortLead":"A korrupcióban az is szörnyű, hogy a Fidesz és Orbán összes szavazóját és hívét bűntárssá teszi egy olyan bűnben, amit...","id":"20180410_Sebes_Gabor_Masnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdd1cfb2-628b-4500-b04e-5fdbfc3771a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5131659-3362-4228-9599-159f32ed54ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Sebes_Gabor_Masnap","timestamp":"2018. április. 10. 09:39","title":"Sebes Gábor: Másnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]