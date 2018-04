Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddd83692-4897-40c4-9236-c2a58e9b0122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökhelyettese Harangozó Tamásnak adja át a parlamenti helyét. ","shortLead":"Az MSZP elnökhelyettese Harangozó Tamásnak adja át a parlamenti helyét. ","id":"20180409_Gogos_Zoltannak_is_most_lett_eleg_a_politikabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddd83692-4897-40c4-9236-c2a58e9b0122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7eccf00-cee7-454e-a249-a7ba305aaead","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Gogos_Zoltannak_is_most_lett_eleg_a_politikabol","timestamp":"2018. április. 09. 20:47","title":"Gőgös Zoltánnak is most lett elég a politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit külügyminiszter több politikus szerint szégyent hozott az országra azzal, hogy gratulált a magyar miniszterelnöknek.","shortLead":"A brit külügyminiszter több politikus szerint szégyent hozott az országra azzal, hogy gratulált a magyar...","id":"20180411_Boris_Johnson_gratulalt_Orban_Viktornak_aztan_kapott_erte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e77062-79cc-49de-81ed-4ae094cb491b","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Boris_Johnson_gratulalt_Orban_Viktornak_aztan_kapott_erte","timestamp":"2018. április. 11. 10:44","title":"Boris Johnson gratulált Orbán Viktornak, aztán kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042b2782-7cfc-4f07-a5ef-1478d341bdd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megjelent a katonai puccsal hatalomra jutott miniszterelnök hatodik szerzeménye. ","shortLead":"Megjelent a katonai puccsal hatalomra jutott miniszterelnök hatodik szerzeménye. ","id":"20180410_itt_a_thaifoldi_kormanyfo_szivbemarkolo_dala_a_hatalomrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=042b2782-7cfc-4f07-a5ef-1478d341bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8c3896-09a1-4fd9-958e-c8456034e506","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_itt_a_thaifoldi_kormanyfo_szivbemarkolo_dala_a_hatalomrol","timestamp":"2018. április. 10. 17:14","title":"Itt a thaiföldi kormányfő szívbemarkoló dala a hatalomról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","shortLead":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","id":"20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002bb941-a7f0-4ce3-9ae4-25b7f5843d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. április. 09. 11:15","title":"Ez a választási osztogatás: 871 milliárd forint hiány jött össze három hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","shortLead":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","id":"20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdc8d2a-577e-4e37-8815-ff7a656fce6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","timestamp":"2018. április. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Szentendrén az út kellős közepére sikerült leparkolni egy Audi Q5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1930e4c4-bd3a-4eb3-a9ba-6987b3ed7ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottságot sokan megkeresték azzal, hogyan befolyásolja tevékenységüket a választási eredmény. ","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottságot sokan megkeresték azzal, hogyan befolyásolja tevékenységüket a választási eredmény. ","id":"20180409_Magyar_Helsinki_Bizottsag_Addig_dolgozunk_amig_segitseget_kernek_tolunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1930e4c4-bd3a-4eb3-a9ba-6987b3ed7ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b58d71-f5ac-4eb2-bdd4-349e524535ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Magyar_Helsinki_Bizottsag_Addig_dolgozunk_amig_segitseget_kernek_tolunk","timestamp":"2018. április. 09. 19:25","title":"Magyar Helsinki Bizottság: Addig dolgozunk, amíg segítséget kérnek tőlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi talán legnagyobb, várhatóan jövőre érkező frissítése. ","shortLead":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi...","id":"20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d2101d-71ec-4074-905c-1ba14a2887a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","timestamp":"2018. április. 11. 10:03","title":"Nagyot változik a Duolingo, még komolyabb szinten tanulhat teljesen ingyen nyelveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297acc79-3dbe-4762-a918-16e69d722ef4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Gyorsan és határozottan semlegesíteni kell ezt az értéktumort – mondta a luxemburgi külügyminiszter.","shortLead":"Gyorsan és határozottan semlegesíteni kell ezt az értéktumort – mondta a luxemburgi külügyminiszter.","id":"20180409_Rakos_daganathoz_hasonlitotta_a_Fideszt_az_EUban_a_luxemburgi_kulugyminiszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297acc79-3dbe-4762-a918-16e69d722ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3bd140-7e77-4689-8129-7c3901bde65b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Rakos_daganathoz_hasonlitotta_a_Fideszt_az_EUban_a_luxemburgi_kulugyminiszter","timestamp":"2018. április. 09. 14:46","title":"Rákos daganathoz hasonlította a Fideszt az EU-ban a luxemburgi külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]