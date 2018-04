Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU eltökélt amellett, hogy Budapesten maradjon – ez derült ki abból a levélből, amely a Facebookon kering Michael Ignatieff rektor aláírásával. ","shortLead":"A CEU eltökélt amellett, hogy Budapesten maradjon – ez derült ki abból a levélből, amely a Facebookon kering Michael...","id":"20180410_lesz_ugyan_becsi_kampusza_a_ceunak_de_maradni_akarnak_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11922975-a444-4deb-ae58-1567d0cb178f","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_lesz_ugyan_becsi_kampusza_a_ceunak_de_maradni_akarnak_budapesten","timestamp":"2018. április. 10. 14:56","title":"Lesz ugyan bécsi kampusza a CEU-nak, de maradni akarnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288456de-41e3-44e2-b9a4-4f396d736595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdai bírósági döntést elméletben még felülbírálhatja a Kúria, de ez a Napi.hu szerint nem valószínű, hogy bekövetkezik, lévén, hogy a felülvizsgálati kérelem időhúzásra sem alkalmas. A Malév 2012-es csődje után még egyhavi fizetést kaptak a dolgozók, de utána már semmit, és arról sem tájékoztatták őket, hogy mennyi járna még nekik.","shortLead":"A szerdai bírósági döntést elméletben még felülbírálhatja a Kúria, de ez a Napi.hu szerint nem valószínű...","id":"20180411_Ugy_fest_hat_ev_utan_vegre_megkapjak_vegkielegitesuket_a_Malev_dolgozoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=288456de-41e3-44e2-b9a4-4f396d736595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebced64-65e0-4011-a9d4-b0311a6ffc1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Ugy_fest_hat_ev_utan_vegre_megkapjak_vegkielegitesuket_a_Malev_dolgozoi","timestamp":"2018. április. 11. 16:32","title":"Úgy fest, hat év után végre megkapják végkielégítésüket a Malév dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ba15c-1e68-4f6a-829a-ad3ab7f7a501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert színészházaspár fia, Rékasi Zsigmond volt a Hír Tv Egyenesen című műsorának vendége, aki szerint „ha a magyar emberek nem fognak össze a jelenlegi rendszer ellen, akkor egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni”.","shortLead":"Az ismert színészházaspár fia, Rékasi Zsigmond volt a Hír Tv Egyenesen című műsorának vendége, aki szerint „ha a magyar...","id":"20180410_Rekasi_Zsigmond_Ha_nem_fogunk_ossze_egyre_lehetetlenebb_lesz_Magyarorszagon_elni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492ba15c-1e68-4f6a-829a-ad3ab7f7a501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f178e3-0b59-465e-a99e-630f815797b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Rekasi_Zsigmond_Ha_nem_fogunk_ossze_egyre_lehetetlenebb_lesz_Magyarorszagon_elni","timestamp":"2018. április. 10. 09:46","title":"Rékasi Zsigmond: Ha nem fogunk össze, egyre lehetetlenebb lesz Magyarországon élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A választások után hozta csak meg a döntését az Alkotmánybíróság a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátról, amely szerintük természetesen nem jogsértő. ","shortLead":"A választások után hozta csak meg a döntését az Alkotmánybíróság a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátról, amely...","id":"20180410_Fideszplakat_az_Abnak_most_mar_rendben_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f89bf19-1782-4056-8370-7d9def98d856","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Fideszplakat_az_Abnak_most_mar_rendben_van","timestamp":"2018. április. 10. 11:10","title":"Fidesz-plakát: az Ab-nak most már rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b45595-d087-47f1-8c7d-6b46ba8a0ebe","c_author":"Csíki Sándor","category":"elet","description":"Pár esztendeje, ha egyáltalán eszünkbe jutott volna keresni, aligha találtunk volna az étlapokon egy-egy fogás mellett allergiára, vagy bármilyen intoleranciára vonatkozó jelzéseket. Igaz, a vendégek látszólag mintha mind egészségesek lettek volna. Legfeljebb, ha fogyókúrázók mutatkoztak, akik nem nyúltak a kenyérkosárhoz, és leszedték a panírt a rántott húsról. Aztán egyszer csak nagyot változott a világ. Vagy a trendek?



","shortLead":"Pár esztendeje, ha egyáltalán eszünkbe jutott volna keresni, aligha találtunk volna az étlapokon egy-egy fogás mellett...","id":"20180411_Szep_uj_vilag__mentes_korszak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84b45595-d087-47f1-8c7d-6b46ba8a0ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21194a74-a98f-4bb3-afb7-3b1d56aedd33","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Szep_uj_vilag__mentes_korszak","timestamp":"2018. április. 11. 19:17","title":"Szép új világ – mentes korszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg kivizsgálja, hol és hogyan készülhetett az a videó, amelyen állítólag izraeli katonák lelőnek egy fegyvertelen palesztint, majd örülnek is annak, hogy milyen jól sikerült a lövés. ","shortLead":"Az izraeli hadsereg kivizsgálja, hol és hogyan készülhetett az a videó, amelyen állítólag izraeli katonák lelőnek...","id":"20180410_Fegyvertelen_palesztin_leloveserol_keszult_video_ugyeben_nyomoznak_Izraelben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c142e03c-d7e6-4f57-b651-327538aada02","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Fegyvertelen_palesztin_leloveserol_keszult_video_ugyeben_nyomoznak_Izraelben","timestamp":"2018. április. 10. 13:38","title":"Fegyvertelen palesztin lelövéséről készült videó ügyében nyomoznak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","shortLead":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","id":"20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14fc60c-c8b8-429b-a2ba-9eccc90c65c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","timestamp":"2018. április. 10. 19:35","title":"Füst volt a 2-es metróban, leállt a fél vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi talán legnagyobb, várhatóan jövőre érkező frissítése. ","shortLead":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi...","id":"20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d2101d-71ec-4074-905c-1ba14a2887a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","timestamp":"2018. április. 11. 10:03","title":"Nagyot változik a Duolingo, még komolyabb szinten tanulhat teljesen ingyen nyelveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]