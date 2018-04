Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"704ecfac-026a-4d94-8afd-135a500a160a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bicikliút egy természetvédelmi övezeten halad át, a közeli gyárban keletkező hővel fűtik majd, hogy ne kelljen télen sót használni. ","shortLead":"A bicikliút egy természetvédelmi övezeten halad át, a közeli gyárban keletkező hővel fűtik majd, hogy ne kelljen télen...","id":"20180410_hollandiaban_futott_bicikliut_is_lesz_mar_hogy_ne_kelljen_telen_sozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704ecfac-026a-4d94-8afd-135a500a160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c4ee95-2166-43e2-842f-912fcbba87e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_hollandiaban_futott_bicikliut_is_lesz_mar_hogy_ne_kelljen_telen_sozni","timestamp":"2018. április. 10. 19:43","title":"Hollandiában fűtött bicikliút is lesz már, hogy ne kelljen télen sózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","shortLead":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","id":"20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c8a784-46c3-4595-a213-4ca14a6bc94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","timestamp":"2018. április. 09. 17:00","title":"Mi lesz ennek a vége? Újabb nagy név távozik a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74454d7b-6a80-4161-beb4-38ff0d529637","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megvizsgáltuk, mit jelent az, ha a kampányban valahol megjelenik Orbán Viktor és személyesen is segíti a kormánypárti jelöltet. A miniszterelnök jellemzően billegő körzetekbe ment, és mint az alábbiakból kiderül, kevés kivételtől eltekintve rengeteg plusz szavazatot intézett pártjának.","shortLead":"Megvizsgáltuk, mit jelent az, ha a kampányban valahol megjelenik Orbán Viktor és személyesen is segíti a kormánypárti...","id":"20180410_Orban_a_Fidesz_egyetlen_csodafegyvere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74454d7b-6a80-4161-beb4-38ff0d529637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a69779f-a974-4949-afa8-03a6686986e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Orban_a_Fidesz_egyetlen_csodafegyvere","timestamp":"2018. április. 10. 06:30","title":"Orbán Viktor a Fidesz egyetlen csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros egyik régi szégyenfoltja évről évre rondább, sok ide érkező vendég, turista sokszor Kőbánya-Kispest málladozó vasútállomását látja először Budapestből.","shortLead":"A főváros egyik régi szégyenfoltja évről évre rondább, sok ide érkező vendég, turista sokszor Kőbánya-Kispest málladozó...","id":"20180411_lassan_eltuntetik_vegre_a_kobanya_kispesti_vasuti_dzsumbujt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6250ef6-c2a3-4b5f-931a-1ac66cf8366b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_lassan_eltuntetik_vegre_a_kobanya_kispesti_vasuti_dzsumbujt","timestamp":"2018. április. 11. 11:28","title":"Lassan eltüntetik végre a kőbánya-kispesti vasúti dzsumbujt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5ab0e5-4752-4e27-b7cd-f4f597ac203e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek funkciói miatt a 90-es évek egyik leghasznosabb számítástechnikai eszközévé nőtte ki magát a Windows jó pár éve Intézőként ismert Fájlkezelője (Windows File Manager). Most, csaknem három évtizeddel az eredeti publikálást követően, ismét elérhetővé vált a szoftver igazi retrováltozata. És igen: Windows 10-en is fut.","shortLead":"Remek funkciói miatt a 90-es évek egyik leghasznosabb számítástechnikai eszközévé nőtte ki magát a Windows jó pár éve...","id":"20180410_windows_fajlkezelo_file_manager_retro_program","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5ab0e5-4752-4e27-b7cd-f4f597ac203e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5489f3-35bb-4211-84ec-88e7566f2f93","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_windows_fajlkezelo_file_manager_retro_program","timestamp":"2018. április. 10. 09:03","title":"Windowst használ? Feltámasztották az egyik nagy klasszikus programját, most ön is ingyen letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szakértői már vizsgálják a választási visszaélésekről szóló beszámolókat.","shortLead":"A párt szakértői már vizsgálják a választási visszaélésekről szóló beszámolókat.","id":"20180410_teljes_koru_ujraszamlalast_akar_az_lmp","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd99c41-b769-49f0-8345-847ddb316ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_teljes_koru_ujraszamlalast_akar_az_lmp","timestamp":"2018. április. 10. 16:20","title":"Teljes körű újraszámlálást akar az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","shortLead":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","id":"20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01581caa-2c49-48d9-90c0-fc0621090511","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","timestamp":"2018. április. 11. 05:15","title":"Záporok zavarhatják meg a napsütést, de marad a kellemes idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Nem érte meg nyolcvanadik születésnapját az 1938. augusztusában indított napilap, a Magyar Nemzet. A szerkesztőség még elkészítheti a holnapi búcsúszámot, s a csütörtöki, az egri Eszterházy Károly Egyetemen rendezendő tudományos konferencia évfordulós ünneplése laptemetéssé lényegül át.","shortLead":"Nem érte meg nyolcvanadik születésnapját az 1938. augusztusában indított napilap, a Magyar Nemzet. A szerkesztőség még...","id":"20180410_lapzarta_volt_egyszer_egy_magyar_nemzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c730c1-91d8-402d-b9ec-46ceebaeb30a","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_lapzarta_volt_egyszer_egy_magyar_nemzet","timestamp":"2018. április. 10. 18:30","title":"Lapzárta: Volt egyszer egy Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]