Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és a Lánchíd rádiónak a bezárása nyomán az Index megkérdezte az RTL Klub vezetését, mik a magyarországi terveik.","shortLead":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és...","id":"20180410_marad_az_rtl_klub","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c904e68a-cd8e-4b29-b655-07506bbcd282","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_marad_az_rtl_klub","timestamp":"2018. április. 10. 19:05","title":"Üzent az RTL Klub: Nem futunk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","shortLead":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","id":"20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153ee432-442b-4e3a-b08d-b20cdace9379","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","timestamp":"2018. április. 11. 12:03","title":"Mint egy szívverés, úgy pulzál a Föld mágneses mezeje, amit egy örvénylő jégóceán kelt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b80842-d437-45f7-98d5-f955251403b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a tisztán elektromos meghajtású új sportkocsinak egészen elképesztő a gyorsulása. Szépnek viszont egyelőre csak nagy jóindulattal mondható.","shortLead":"Ennek a tisztán elektromos meghajtású új sportkocsinak egészen elképesztő a gyorsulása. Szépnek viszont egyelőre csak...","id":"20180410_video_mozgasban_a_legdurvabb_teslat_is_legyorsulo_uj_villanyauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51b80842-d437-45f7-98d5-f955251403b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d945fb-42e3-42b0-8ff5-fbdc91ee701f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_video_mozgasban_a_legdurvabb_teslat_is_legyorsulo_uj_villanyauto","timestamp":"2018. április. 10. 13:24","title":"Videó: mozgásban a legdurvább Teslát is legyorsuló új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére kérdeznének rá, úgyhogy Tarlós Istvánék ezt nem tudják majd úgy kicselezni, mint a múltkori kezdeményezést.","shortLead":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére...","id":"20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fad2c9-7eca-456b-9d47-2b8048be9a79","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","timestamp":"2018. április. 10. 15:45","title":"Mégis lehet népszavazás a római-parti gátról, ezt a kérdést Tarlósék sem fúrhatják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d64c064-b6ef-4cec-a09c-b830bee63ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít majd egy olyan figyelmeztetést, amelynek linkjére kattintva azok egyszerűen áttekinthetik, hogy milyen alkalmazások férnek hozzá a közösségi hálózaton tárolt adataikhoz. A felületen keresztül lehetőségük lesz arra, hogy megvonják az adataikhoz való hozzáférést azoktól az alkalmazásoktól, amelyeket nem kívánnak többé használni.","shortLead":"A Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít majd egy olyan figyelmeztetést...","id":"20180410_facebook_adatvedelmi_beallitas_figyelmeztetes_hirfolyam_teteje_mi_ez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d64c064-b6ef-4cec-a09c-b830bee63ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabe7efb-fb14-49cc-9be8-6c1387f61861","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_facebook_adatvedelmi_beallitas_figyelmeztetes_hirfolyam_teteje_mi_ez","timestamp":"2018. április. 10. 08:03","title":"A Facebook ma mindenkinek feldob egy figyelmeztetést – figyeljen oda rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bf9ce6-5950-4f68-bde9-e93d4d04f673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fekete képpel és az 1938-2018 felirattal illusztrálta a Magyar Nemzet a saját megszüntetését oldalán. ","shortLead":"Egy fekete képpel és az 1938-2018 felirattal illusztrálta a Magyar Nemzet a saját megszüntetését oldalán. ","id":"20180410_Gyaszos_keppel_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7bf9ce6-5950-4f68-bde9-e93d4d04f673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8ba721-c81a-4958-9739-55c5f4c022f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gyaszos_keppel_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet","timestamp":"2018. április. 10. 11:41","title":"Gyászos képpel búcsúzik a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be271b84-80ed-4bfd-a275-c454b587186e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth-díjas zenész szerint miközben a migránsos hülyeség megy mindenhol, a színfalak mögött nagyon komoly gazdasági hatalom-átcsoportosítás zajlik, amelynek a tétje, hogy legyen egy család, amelyik birtokolja a stratégiai nemzeti iparágakat. Lovasi a kivándorlást is fontolgatja.\r

\r

","shortLead":"A Kossuth-díjas zenész szerint miközben a migránsos hülyeség megy mindenhol, a színfalak mögött nagyon komoly gazdasági...","id":"20180411_Lovasi_Aczel_Nemeth_Szilardhoz_kepest_egy_langelme_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be271b84-80ed-4bfd-a275-c454b587186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171505-e373-45a5-8c95-df6e5e63743c","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Lovasi_Aczel_Nemeth_Szilardhoz_kepest_egy_langelme_volt","timestamp":"2018. április. 11. 10:09","title":"Lovasi: Aczél Németh Szilárdhoz képest egy lángelme volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e368a8ac-a741-413b-acd8-026b8d1127a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegengyűlöletre fogékony, paternalista államképpel rendelkező, magát jobboldalnak valló magyar társadalom választotta megint a Fideszt, a baloldal pedig elszúrta, nem volt képes megszólítani az embereket. A korrupció önmagában még kevés a diadalhoz – mondta el a HVG-nek a Tárkit vezető szociológus.","shortLead":"Idegengyűlöletre fogékony, paternalista államképpel rendelkező, magát jobboldalnak valló magyar társadalom választotta...","id":"20180411_Valasztas__azt_kaptuk_amire_fogekonyak_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e368a8ac-a741-413b-acd8-026b8d1127a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a9c060-543a-4fc3-9742-50d206f70524","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Valasztas__azt_kaptuk_amire_fogekonyak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 11. 16:34","title":"Választás – azt kaptuk, amire fogékonyak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]