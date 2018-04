Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf6a45e-157e-456d-9aad-d7aba3310746","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megugratta a kocsit a Lexus sofőrje, de nem tudta egyenesben tartani az autót.","shortLead":"Megugratta a kocsit a Lexus sofőrje, de nem tudta egyenesben tartani az autót.","id":"20180411_lexus_lfa_gyorsulas_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf6a45e-157e-456d-9aad-d7aba3310746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b97f58-9064-4239-ab4d-bcf89d7963eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_lexus_lfa_gyorsulas_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 11. 04:01","title":"Gyorsulni akart a Lexus sofőrje, csúnyán ráfázott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit külügyminiszter több politikus szerint szégyent hozott az országra azzal, hogy gratulált a magyar miniszterelnöknek.","shortLead":"A brit külügyminiszter több politikus szerint szégyent hozott az országra azzal, hogy gratulált a magyar...","id":"20180411_Boris_Johnson_gratulalt_Orban_Viktornak_aztan_kapott_erte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e77062-79cc-49de-81ed-4ae094cb491b","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Boris_Johnson_gratulalt_Orban_Viktornak_aztan_kapott_erte","timestamp":"2018. április. 11. 10:44","title":"Boris Johnson gratulált Orbán Viktornak, aztán kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756efd49-6b29-4bf8-b9d6-7532eeab862c","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese adott interjút a hvg.hu-nak azután, hogy a kiadó vezetője bejelentette a lap megszüntetését. ","shortLead":"György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese adott interjút a hvg.hu-nak azután, hogy a kiadó vezetője...","id":"20180410_gyorgy_zsombor_magyar_nemzet_bezarasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=756efd49-6b29-4bf8-b9d6-7532eeab862c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b836c8-e128-49b5-9b89-745f1060ca5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_gyorgy_zsombor_magyar_nemzet_bezarasa","timestamp":"2018. április. 10. 14:00","title":"\"A vérünket akarják\" – interjú a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettesével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nagy ámbráscetet találtak holtan a spanyol partoknál, a gyomrában 29 kiló műanyaggal.","shortLead":"Egy nagy ámbráscetet találtak holtan a spanyol partoknál, a gyomrában 29 kiló műanyaggal.","id":"20180411_Ezt_a_cetet_is_az_eldobott_muanyag_zacskok_oltek_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f580fd8-9283-4cdb-a7b5-df769e0b6559","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ezt_a_cetet_is_az_eldobott_muanyag_zacskok_oltek_meg","timestamp":"2018. április. 11. 11:47","title":"Ezt a cetet is az eldobott műanyag zacskók ölték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748adb7f-f9b6-452f-80a8-6782d7bad05d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kampuszfejlesztése 19,4 milliárd forintos kerettel indult, de ez nem volt elég. A projekt körül olyan nevek forgolódnak, mint Garancsi István, Gerendai Károly vagy Orbán volt tanácsadói.","shortLead":"A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kampuszfejlesztése 19,4 milliárd forintos kerettel indult, de ez nem volt elég...","id":"20180410_Mar_megint_ujabb_milliardokkal_dobtak_meg_a_MOMEfejlesztest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748adb7f-f9b6-452f-80a8-6782d7bad05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f96264f-becb-4bf9-a2f8-b1123d8e2f8e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Mar_megint_ujabb_milliardokkal_dobtak_meg_a_MOMEfejlesztest","timestamp":"2018. április. 10. 10:08","title":"Már megint újabb milliárdokkal dobták meg a MOME-fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Zsinórban harmadjára nyert kétharmaddal Orbán Viktor és a Fidesz, a választások utáni első HVG-ben pedig arról lesz szó, mi várható a következő négy évben Magyarország valaha volt leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnökétől. Ajánló a csütörtökön megjelenő hetilapból.","shortLead":"Zsinórban harmadjára nyert kétharmaddal Orbán Viktor és a Fidesz, a választások utáni első HVG-ben pedig arról lesz...","id":"20180411_A_ketharmados_poroly_le_fog_csapni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a67d13-c1cf-4789-891c-2a4bc76bd12d","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_ketharmados_poroly_le_fog_csapni","timestamp":"2018. április. 11. 17:15","title":"A kétharmados pöröly le fog csapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be271b84-80ed-4bfd-a275-c454b587186e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth-díjas zenész szerint miközben a migránsos hülyeség megy mindenhol, a színfalak mögött nagyon komoly gazdasági hatalom-átcsoportosítás zajlik, amelynek a tétje, hogy legyen egy család, amelyik birtokolja a stratégiai nemzeti iparágakat. Lovasi a kivándorlást is fontolgatja.\r

\r

","shortLead":"A Kossuth-díjas zenész szerint miközben a migránsos hülyeség megy mindenhol, a színfalak mögött nagyon komoly gazdasági...","id":"20180411_Lovasi_Aczel_Nemeth_Szilardhoz_kepest_egy_langelme_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be271b84-80ed-4bfd-a275-c454b587186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171505-e373-45a5-8c95-df6e5e63743c","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Lovasi_Aczel_Nemeth_Szilardhoz_kepest_egy_langelme_volt","timestamp":"2018. április. 11. 10:09","title":"Lovasi: Aczél Németh Szilárdhoz képest egy lángelme volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL Klub stábja ott volt, a Házon Kívül című műsorban pedig megmutatják, mit látnak.","shortLead":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL...","id":"20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74475f6-d8e8-4292-8af3-660584bbdcab","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","timestamp":"2018. április. 10. 23:20","title":"Óriási sürgés-forgás volt az ukrán-magyar határon vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]