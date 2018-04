Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"704ecfac-026a-4d94-8afd-135a500a160a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bicikliút egy természetvédelmi övezeten halad át, a közeli gyárban keletkező hővel fűtik majd, hogy ne kelljen télen sót használni. ","shortLead":"A bicikliút egy természetvédelmi övezeten halad át, a közeli gyárban keletkező hővel fűtik majd, hogy ne kelljen télen...","id":"20180410_hollandiaban_futott_bicikliut_is_lesz_mar_hogy_ne_kelljen_telen_sozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704ecfac-026a-4d94-8afd-135a500a160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c4ee95-2166-43e2-842f-912fcbba87e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_hollandiaban_futott_bicikliut_is_lesz_mar_hogy_ne_kelljen_telen_sozni","timestamp":"2018. április. 10. 19:43","title":"Hollandiában fűtött bicikliút is lesz már, hogy ne kelljen télen sózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sokáig menekül az EU haragja elől az újraválasztott Fidesz.","shortLead":"Nem sokáig menekül az EU haragja elől az újraválasztott Fidesz.","id":"20180409_JeanClaude_Juncker_mar_holnap_a_szonyeg_szelere_allitja_Orbant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae65fb37-d18a-471f-a4e9-b10c96ca26a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_JeanClaude_Juncker_mar_holnap_a_szonyeg_szelere_allitja_Orbant","timestamp":"2018. április. 09. 14:31","title":"Jean-Claude Juncker már holnap a szőnyeg szélére állítja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetven halálos áldozat mellett ötszázan betegedtek meg. Donald Trump a szíriai légierő megsemmisítését tervezheti. Donald Trump a szíriai légierő megsemmisítését tervezheti.","id":"20180411_Elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_sziriai_vegyi_tamadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eceddb73-87d4-4f19-823e-dcea8306166e","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_sziriai_vegyi_tamadas","timestamp":"2018. április. 11. 11:58","title":"Elképesztő pusztítást végzett a szíriai vegyi támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP elnökségi tagja, újdonsült parlamenti képviselője lapunknak erősítette meg, tényleg ajánlatot fog tenni a Magyar Nemzetre.","shortLead":"Az LMP elnökségi tagja, újdonsült parlamenti képviselője lapunknak erősítette meg, tényleg ajánlatot fog tenni a Magyar...","id":"20180410_Szel_Bernadett_behivta_Ungart_miutan_megtudta_megvenne_a_Magyar_Nemzetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc26083-9c3a-4a4b-924c-6e6a830f7b30","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Szel_Bernadett_behivta_Ungart_miutan_megtudta_megvenne_a_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2018. április. 10. 15:31","title":"Szél Bernadett behívta Ungárt, miután megtudta, megvenné a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A munkaerőhiányra jelenthet megoldást.","shortLead":"A munkaerőhiányra jelenthet megoldást.","id":"20180410_Ujra_divat_a_munkasszallo__de_legalabbis_szuksegszeru","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4748305c-35de-4d5a-9006-5fac6b03dd73","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Ujra_divat_a_munkasszallo__de_legalabbis_szuksegszeru","timestamp":"2018. április. 10. 10:43","title":"Újra divat a munkásszálló – de legalábbis szükségszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"Gergely Zsófia","category":"elet","description":"Egy nappal a választások előtt, a szombati, főműsoridőben sugárzott Tények című műsorban kendőzetlenül a Fidesz mellett szavazásra buzdítottak, amit bepanaszoltak a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB). A testület végül úgy döntött, megbírságolja a régóta propagandatévéként funkcionáló csatornát a nyílt kampányolásért, ami durván sérti a médiatörvényt.","shortLead":"Egy nappal a választások előtt, a szombati, főműsoridőben sugárzott Tények című műsorban kendőzetlenül a Fidesz mellett...","id":"20180410_345_millioba_kerul_a_Tv2nek_Marsi_Anikoek_Fidesz_melletti_kampanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2725ad-f4b1-4076-9637-51a108016124","keywords":null,"link":"/elet/20180410_345_millioba_kerul_a_Tv2nek_Marsi_Anikoek_Fidesz_melletti_kampanya","timestamp":"2018. április. 10. 19:35","title":"Bírság a Tv2-nek: 3,45 millióba kerül Marsi Anikóék Fidesz melletti kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd83692-4897-40c4-9236-c2a58e9b0122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökhelyettese Harangozó Tamásnak adja át a parlamenti helyét. ","shortLead":"Az MSZP elnökhelyettese Harangozó Tamásnak adja át a parlamenti helyét. ","id":"20180409_Gogos_Zoltannak_is_most_lett_eleg_a_politikabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddd83692-4897-40c4-9236-c2a58e9b0122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7eccf00-cee7-454e-a249-a7ba305aaead","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Gogos_Zoltannak_is_most_lett_eleg_a_politikabol","timestamp":"2018. április. 09. 20:47","title":"Gőgös Zoltánnak is most lett elég a politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1bfe-4559-4703-96b1-0807055ebd1e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ezért érdemes hasznos elfoglaltságot találni sokaknak. ","shortLead":"Ezért érdemes hasznos elfoglaltságot találni sokaknak. ","id":"20180410_A_szelsoseges_politikai_nezetek_melegagya_az_unalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1bfe-4559-4703-96b1-0807055ebd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e0730c-ece6-40f5-88fe-68f315375057","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180410_A_szelsoseges_politikai_nezetek_melegagya_az_unalom","timestamp":"2018. április. 10. 12:15","title":"A szélsőséges politikai nézetek melegágya: az unalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]