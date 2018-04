Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma vele.","shortLead":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma...","id":"20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277a199-9fd8-454f-8fab-d86a85faff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","timestamp":"2018. április. 11. 13:26","title":"Olyan mint a Passat, de kicsit kisebb és olcsóbb: itt az új VW Lavida Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de644a49-5dc9-4ecb-9644-7fb2609a112a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több mint egy évtized alatt épült fel és az elmúlt három évben a szemünk láttára omlik össze Simicska Lajos médiabirodalma.","shortLead":"Több mint egy évtized alatt épült fel és az elmúlt három évben a szemünk láttára omlik össze Simicska Lajos...","id":"20180410_Simicska_es_a_media_egy_birodalom_tundoklese_es_bukasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de644a49-5dc9-4ecb-9644-7fb2609a112a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a6881-98aa-4566-8326-ee3533be1245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Simicska_es_a_media_egy_birodalom_tundoklese_es_bukasa","timestamp":"2018. április. 10. 17:00","title":"Simicska és a média: egy birodalom tündöklése és hanyatlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e368a8ac-a741-413b-acd8-026b8d1127a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegengyűlöletre fogékony, paternalista államképpel rendelkező, magát jobboldalnak valló magyar társadalom választotta megint a Fideszt, a baloldal pedig elszúrta, nem volt képes megszólítani az embereket. A korrupció önmagában még kevés a diadalhoz – mondta el a HVG-nek a Tárkit vezető szociológus.","shortLead":"Idegengyűlöletre fogékony, paternalista államképpel rendelkező, magát jobboldalnak valló magyar társadalom választotta...","id":"20180411_Valasztas__azt_kaptuk_amire_fogekonyak_vagyunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e368a8ac-a741-413b-acd8-026b8d1127a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a9c060-543a-4fc3-9742-50d206f70524","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Valasztas__azt_kaptuk_amire_fogekonyak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 11. 16:34","title":"Választás – azt kaptuk, amire fogékonyak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","shortLead":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","id":"20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01581caa-2c49-48d9-90c0-fc0621090511","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","timestamp":"2018. április. 11. 05:15","title":"Záporok zavarhatják meg a napsütést, de marad a kellemes idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni az érdekvédelmi munkát. ","shortLead":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni...","id":"20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194c4b81-a7c1-4fcf-aa73-16308972106d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","timestamp":"2018. április. 10. 10:40","title":"Lemond szakszervezeti tisztségéről és a politikában folytatja Nemes Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1bfe-4559-4703-96b1-0807055ebd1e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ezért érdemes hasznos elfoglaltságot találni sokaknak. ","shortLead":"Ezért érdemes hasznos elfoglaltságot találni sokaknak. ","id":"20180410_A_szelsoseges_politikai_nezetek_melegagya_az_unalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1bfe-4559-4703-96b1-0807055ebd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e0730c-ece6-40f5-88fe-68f315375057","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180410_A_szelsoseges_politikai_nezetek_melegagya_az_unalom","timestamp":"2018. április. 10. 12:15","title":"A szélsőséges politikai nézetek melegágya: az unalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","shortLead":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","id":"20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4fc79f-32b3-4b8b-8cb2-d58b13f3767a","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 10. 06:11","title":"Gulyás Márton: Az ellenzéki képviselők ne üljenek be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288456de-41e3-44e2-b9a4-4f396d736595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdai bírósági döntést elméletben még felülbírálhatja a Kúria, de ez a Napi.hu szerint nem valószínű, hogy bekövetkezik, lévén, hogy a felülvizsgálati kérelem időhúzásra sem alkalmas. A Malév 2012-es csődje után még egyhavi fizetést kaptak a dolgozók, de utána már semmit, és arról sem tájékoztatták őket, hogy mennyi járna még nekik.","shortLead":"A szerdai bírósági döntést elméletben még felülbírálhatja a Kúria, de ez a Napi.hu szerint nem valószínű...","id":"20180411_Ugy_fest_hat_ev_utan_vegre_megkapjak_vegkielegitesuket_a_Malev_dolgozoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=288456de-41e3-44e2-b9a4-4f396d736595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebced64-65e0-4011-a9d4-b0311a6ffc1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Ugy_fest_hat_ev_utan_vegre_megkapjak_vegkielegitesuket_a_Malev_dolgozoi","timestamp":"2018. április. 11. 16:32","title":"Úgy fest, hat év után végre megkapják végkielégítésüket a Malév dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]